“麦路人”又被称为“麦难民”，指很多底层劳动者晚上无家可归，选择在麦当劳过夜。影片的灵感就取材于这个全世界社会中都存在的悲情实况，或将于内地上映。

“东京国际电影节”是亚洲地区规模最大、关注度最高的影展之一，也是日本国内唯一获得国际电影制片人协会（FIAPF）承认的A类竞赛型国际影展活动。东京国际电影节“亚洲未来”单元以鼓励亚洲新导演为主，设有“亚洲未来”最佳电影奖项。影片首映结束后，全场观众起立为影片鼓掌。





电影《麦路人》关注社会现实，取材于真实事件，通过表现一群陌生人在快餐店相互取暖、互帮互助慢慢产生出家人般的感情来展现世间的人情冷暖。在观影过程中，有观众数度落泪。

















在映后的见面会中，男主角郭富城坦言，为了更好的塑造角色，自己曾经在深夜里去过24小时快餐店来体验角色，了解无家可归人的真实生活。郭富城说：“我扮演过很多角色，也挑战过很多的角色，但两年前我第一次看到这个剧本的时候，我就下定决心无论如何我要都饰演这个角色。我喜欢‘麦路人’，我也想要尝试去演一个流浪汉，电影取材于现实题材并非是想要表现苦难，而是在探讨人与人之间的关怀与爱。”





而第一次出席东京国际电影节的女主角杨千嬅也透露了吸引她参演这部电影的原因，杨千嬅表示：“这一次所饰演的角色和以往的都完全不同，《麦路人》的剧本意义十分深刻，故事中的一群陌生人演变成一家人，而且有着一份深入人心的感情很令我感动。快餐店是许多小朋友获得快乐的地方，而电影是快餐店入夜后的另一面。电影不仅仅是娱乐，它还反映很多社会议题和人与人之间的关系，感谢导演的信任，很高兴能参与这部电影的拍摄。”





而导演黄庆勋则对影片的片名进行了解释：“《麦路人》的‘麦’（麥）字中间有很多‘人’，而‘路’字里面有很多‘口’，这代表了一种城市现象的喻意。另外英文片名《I'm Livin' It》则代表了另一重的意思是‘我生活在这里’。”





《麦路人》由郑保瑞监制，新晋导演黄庆勋执导，郭富城、杨千嬅两大香港电影金像影帝影后首度银幕合作联袂主演，更有一众实力派演员万梓良、鲍起静、张达明等为影片保驾护航，堪称年度期待香港话题之作。





“麦路人”又被称为“麦难民”，指很多底层劳动者晚上无家可归，选择在麦当劳过夜。影片的灵感就取材于这个全世界社会中都存在的悲情实况，虽然他们每个人遭遇困境的缘由不尽相同，但在机缘巧合下他们在24小时餐厅共同相遇，快餐店成了他们临时的“家”，同为天涯沦落人，在这里临时的“家“中，他们相互取暖、互帮互助，从陌生人手中寻回家人的温暖，共同找回人生应有的梦想。据悉影片或将于内地上映。

编辑：hello王小羊