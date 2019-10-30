第七届（中国）德国电影节即将于11月15日于北京开幕。本届德国电影节由德国电影协会主办，北京德国文化中心·歌德学院（中国）和百老汇影城协办。
第七届德国电影节分为展映和特别放映两个单元，在为期两周的时间里，将为观众们将带来16部德国当代影坛佳作。在展映之余，本届德国电影节同样准备了映后对谈与其他精彩的同期活动。
佳片云集，汇聚各大权威电影节获奖作品
开幕影片《系统破坏者》
在今年的柏林电影节分别斩获了金熊奖最佳影片提名和《柏林晨报》读者评委会奖、银熊奖阿弗雷鲍尔奖两项大奖，是一部不可错过的佳作。
本片在上海电影节放映时已经备受瞩目，收获了来自观众和影评人的优秀口碑。电影探讨了当下中国同样颇具热度的原生家庭话题，逐步揭示出小女孩莱尼怪异与狂躁行为的背后隐藏着的深层原因：教育、陪伴与爱的缺失。
本次展映的影片均发行于2018至2019年，展示了德国影坛的最新动向，也同样在各大电影节上获得了亮眼的成绩。《生日》
获得了2019年上海电影节金爵奖最佳影片提名，《我曾在家，但…》在2019柏林电影节、巴塞尔图像噪声电影节和圣巴斯蒂安国际电影节分获一项提名。《克莱奥》
同样在今年的柏林电影节荣获最佳处女作奖提名。本片导演艾瑞克·施密特同其他影片的导演一样，是德国影坛不容小觑的新生力量。
包豪斯百年，乌托邦精神的当代延伸
1919年，瓦尔特·格罗皮乌斯在德国魏玛建立了包豪斯学院。100年之后，包豪斯已经成为了一种设计风格、甚至一种理想生活状态的代名词，她的影响至今塑造着我们今天的世界。纪录片《包豪斯精神》以德国视角重新讲述着艺术史与当代史。建筑的造型被置于电影中，碰撞出奇妙的视觉景观。
在同样已逾百年的电影史中，德国电影最为人称道的特色之一便是在影像造型上取之不尽、用之不竭的表现力。富含瑰丽想象与魔幻色彩的《克莱奥》
《美丽一夜》《汉娜的回归》展示出德国电影一贯在影像表现力上的长项，同时，前两部电影还观众带入了充满现代化元素的柏林城市空间之中，仿佛一场影像之旅。
本届德国电影节的影片无一例外地显示出很强的当代性，使得这些发生在德国的故事同样能引发中国观众的共鸣。其中，涉及最多的话题便是家庭、童年对人的影响。除了《系统破坏者》
，观众还能看到《关于汉斯彼得的一切》
中喜剧演员的童年悲欢；《生日》
中聚会上落单的小客人与男主人公如父如子的相处；《我当时在家，但…》
中小男孩在自然中梦境般的自我寻觅之路；《莱瑟斯》荒野中父子关系在现实与精神上的双重困境。
在家庭与童年之外，人与人之间的亲密关系、人与自我的关系也是重要话题。
《一次聚会》
中的封闭叙事空间或许会让人联想起中国观众非常熟悉的意大利影片《完美陌生人》。电影改编自2012年的法国电影《起名风波》
，通过给小孩取名这一世界共有的行为，观众可以不同国家的文本与语境转换中，领略独属于德国的文化魅力。
《内心之光》使观众得以感知一群痴呆症患者诗意的心理状态；《一百样东西》
是一场用德式“断舍离”对抗消费主义的尝试，使人看清剥离外物后真正的价值在哪里；《时速25》是一部典型的德国公路片，轻松愉快的影调化解着两位主角的“中年危机”；《故乡是时间构成的空间》则把一个家庭留存的记忆碎片用时空之线编织在电影中；《众夜之夜》用四对金婚夫妇的故事解读相伴一生的秘密；传记片《煤工歌手冈德曼》
，诉说着主角在前东德社会政治背景下的矛盾与反思。
2019第七届德国电影节即将于11月15日盛大开幕，活动及放映地点包括北京当代MOMA百老汇电影中心、百老汇影城（apm店）、UCCA尤伦斯当代艺术中心、北京德国文化中心·歌德学院（中国）（798）和北京法国文化中心。自2013年举办第一届以来，德国电影节一直致力于提供德国当代影坛佳作，加深中德文化交流。这个秋天，一起来第七届德国电影节看电影吧！