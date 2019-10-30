2019第七届德国电影节即将于11月15日盛大开幕。





第七届（中国）德国电影节即将于11月15日于北京开幕。本届德国电影节由德国电影协会主办，北京德国文化中心·歌德学院（中国）和百老汇影城协办。





第七届德国电影节分为展映和特别放映两个单元，在为期两周的时间里，将为观众们将带来16部德国当代影坛佳作。在展映之余，本届德国电影节同样准备了映后对谈与其他精彩的同期活动。





佳片云集，汇聚各大权威电影节获奖作品





本片在上海电影节放映时已经备受瞩目，收获了来自观众和影评人的优秀口碑。电影探讨了当下中国同样颇具热度的原生家庭话题，逐步揭示出小女孩莱尼怪异与狂躁行为的背后隐藏着的深层原因：教育、陪伴与爱的缺失。





包豪斯百年，乌托邦精神的当代延伸

1919年，瓦尔特·格罗皮乌斯在德国魏玛建立了包豪斯学院。100年之后，包豪斯已经成为了一种设计风格、甚至一种理想生活状态的代名词，她的影响至今塑造着我们今天的世界。纪录片《包豪斯精神》以德国视角重新讲述着艺术史与当代史。建筑的造型被置于电影中，碰撞出奇妙的视觉景观。









德国电影展海报





在家庭与童年之外，人与人之间的亲密关系、人与自我的关系也是重要话题。









2019第七届德国电影节即将于11月15日盛大开幕，活动及放映地点包括北京当代MOMA百老汇电影中心、百老汇影城（apm店）、UCCA尤伦斯当代艺术中心、北京德国文化中心·歌德学院（中国）（798）和北京法国文化中心。自2013年举办第一届以来，德国电影节一直致力于提供德国当代影坛佳作，加深中德文化交流。这个秋天，一起来第七届德国电影节看电影吧！