过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你甄选。
01.《冰雪奇缘2》中国定档同步11.22上映
今日，《冰雪奇缘2》
(Frozen 2)正式宣布将同步北美，于11月22日（周五）在国内公映。席卷全球的动画巨制《冰雪奇缘》(Frozen)升级归来，奥斯卡原班人马悉数回归，解开艾莎魔法背后的秘密，带领艾莎与安娜开启一场更宏大的旅程，踏入未知世界。
02.娜奥米沃茨"权游"前传被砍 改拍别的
娜奥米·沃茨主演的“权游”前传《权力的游戏：长夜》被砍。就在这个消息放出后的几个小时，HBO又官宣直接预订另一部聚焦维斯特洛大陆的前传，名为《龙之堡》（暂译，House of Dragon）。
这部名为《龙之堡》此前曾传出过消息，这次HBO直接官宣。据悉《龙之堡》改编自乔治·R·R·马丁去年发行的小说《血与火》，讲述发生在《权力的游戏》三百年前坦格利安家族的故事。马丁以及《狂暴巨兽》编剧莱恩·康道尔将担任编剧和制片人。
03.华纳流媒体HBO Max大动作不断
当地时间周二，华纳传媒召开发布会，介绍即将推出的流媒体平台HBO Max。在正式推出前，HBO Max已经赚足了眼球，大动作包括分别花5亿美元买下《生活大爆炸》《老友记》独家线上播放权；以及拿下了吉卜力工作室作品的线上播放权，这将是吉卜力工作室作品首次登陆流媒体。
在大会上，HBO Max的订阅价格正式公布——15美元/月。这个价格比竞争对手们都贵。 HBO Max将于明年5月上线，提供超1万个小时的节目。CEO约翰·斯坦利表示，他们的目标是在2025年之前在美国获得5000万订阅账户。
01.王家卫监制剧集《繁花》首曝海报
今日，由王家卫
监制的剧集《繁花》
曝光首款海报，并宣布将于2020年开机拍摄。
《繁花》改编自金宇澄的同名小说，剧集版将由《天盛长歌》、《我的前半生》的导演沈严执导。多年前，王家卫就已在筹备《繁花》的电影项目，可惜迟迟未能开机。
此次电视剧项目公布，王家卫的泽东影业也透露，“电影《繁花》也一定会有，两者同步都在做。”
02.奥卡菲娜《别告诉她》首曝中文预告
由王子逸导演、奥卡菲娜、赵淑珍、马志、林晓杰主演的电影《别告诉她》今日发布了首支中文先导预告，并将于11月22日在全国影院公映。
《别告诉她》根据好莱坞华裔女导演王子逸家中的真实故事改编，讲述了一个华人家庭里，以一场喜宴来圆一个谎言的故事。
03.郭富城杨千嬅《麦路人》东京全球首映
10月29日，由郑保瑞监制、新晋导演黄庆勋执导，郭富城、杨千嬅两大香港电影金像影帝影后首度银幕合作联袂主演的影片《麦路人》在第32届东京国际电影节上举行世界首映。此前，《麦路人》就因拍摄议题具备高度社会探讨性以及演员精湛的表演深得影展评选团的青睐，因此顺利入围了本届东京国际电影节“亚洲未来”单元。
01.北野武导演回顾影展将于12月举行
北野武导演回顾影展将于12月6日—12月15日举行，共展映北野武8部代表作。此次北野武导演回顾展作为北京百老汇电影中心自主策划的主题影展，不仅是为北京百老汇电影中心10周年庆生，也为后续影展拉开帷幕。
今年，是北野武作为电影导演出道30周年，《小心恶警》的横空出世就此奠定了北野武的暴力美学。同时，今年也是《菊次郎的夏天》上映20周年，为此主办方选择将这部影片作为开幕片。