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过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你甄选。















02.娜奥米沃茨"权游"前传被砍 改拍别的











娜奥米·沃茨主演的“权游”前传《权力的游戏：长夜》被砍。就在这个消息放出后的几个小时，HBO又官宣直接预订另一部聚焦维斯特洛大陆的前传，名为《龙之堡》（暂译，House of Dragon）。





这部名为《龙之堡》此前曾传出过消息，这次HBO直接官宣。据悉《龙之堡》改编自乔治·R·R·马丁去年发行的小说《血与火》，讲述发生在《权力的游戏》三百年前坦格利安家族的故事。马丁以及《狂暴巨兽》编剧莱恩·康道尔将担任编剧和制片人。



03.华纳流媒体HBO Max大动作不断











当地时间周二，华纳传媒召开发布会，介绍即将推出的流媒体平台HBO Max。在正式推出前，HBO Max已经赚足了眼球，大动作包括分别花5亿美元买下《生活大爆炸》《老友记》独家线上播放权；以及拿下了吉卜力工作室作品的线上播放权，这将是吉卜力工作室作品首次登陆流媒体。





在大会上，HBO Max的订阅价格正式公布——15美元/月。这个价格比竞争对手们都贵。 HBO Max将于明年5月上线，提供超1万个小时的节目。CEO约翰·斯坦利表示，他们的目标是在2025年之前在美国获得5000万订阅账户。











01.北野武导演回顾影展将于12月举行











北野武导演回顾影展将于12月6日—12月15日举行，共展映北野武8部代表作。此次北野武导演回顾展作为北京百老汇电影中心自主策划的主题影展，不仅是为北京百老汇电影中心10周年庆生，也为后续影展拉开帷幕。

今年，是北野武作为电影导演出道30周年，《小心恶警》的横空出世就此奠定了北野武的暴力美学。同时，今年也是《菊次郎的夏天》上映20周年，为此主办方选择将这部影片作为开幕片。







