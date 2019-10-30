最佳英国独立影片
《为了萨玛》
最佳导演
瓦德·阿尔·卡特布、爱德华·沃茨《为了萨玛》
马克·詹金《诱饵》
最佳男主角
山姆·阿德温米《最后一棵树》
最佳女主角
最佳男配角
最佳女配角
卢瑟佳·贝伦娜《最后一棵树》
最佳新导演
法扎尔·波利法《琳恩和露西》
莉莉安·多夫《树林里的男孩》
最佳新演员
山姆·阿德温米《最后一棵树》
洛葛仙妮·斯克林肖《琳恩和露西》
最佳处女作剧本
《巴格诺德的夏天》
《都柏林动物》
最佳纪录长片
《53年政变》
《为了萨玛》
《告诉我，我是谁》
探索发现奖
《一路颠簸》
《雪国之子》
《于此生活》
《肌肉》
《霍克斯顿街区》
最佳选角
《织物》
《最后一棵树》
最佳摄影
最佳剪辑
《诱饵》
《马拉多纳》
《纪念品》
《为了萨玛》
最佳艺术指导
《纪念品》
《织物》
最佳服装设计
《大卫·科波菲尔的个人史》
《野玫瑰》
《纪念品》
《朱迪》
最佳化妆与发型设计
《大卫·科波菲尔的个人史》
《织物》
《朱迪》
最佳特效
《织物》
《驭风男孩》
最佳音响
《格温》
《野玫瑰》
《织物》
最佳音乐
《野玫瑰》
《为了萨玛》
《马拉多纳》
《狂躁节拍》
最佳国际独立影片
《婚姻故事》（美国）
最佳突破制片
《变装人生》
《诱饵》
《蓝色故事》
《三色堇》
探索发现奖
《一路颠簸》
《雪国之子》
《于此生活》
《肌肉》
《霍克斯顿街区》