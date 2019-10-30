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第22届英国独立影片奖揭晓提名名单

"大卫科波菲尔个人史"11项领跑 "江湖儿女"入围

2019-10-30 21:36:31 来源：Mtime时光网

《江湖儿女》《寄生虫》入围最佳国际影片奖，奖项将于12月1日揭晓。
　　时光网讯　第22届英国独立影片奖揭晓提名名单，《大卫·科波菲尔的个人史》野玫瑰》分别以11项10项提名领跑。国际影片方面，贾樟柯执导的《江湖儿女》、今年国际影展热门电影《婚姻故事》《猴子》、戛纳大奖《寄生虫》《燃烧女子的肖像》提名最佳国际独立影片。杰西卡·巴登莎莉·霍金斯蕾妮·齐薇格乔什·奥康纳戴夫·帕特尔、伊丽莎白·德比茨基、蒂尔达·斯文顿休·劳瑞等入围演员类奖项。据悉，本届颁奖典礼将于12月1日举行。完整提名名单：

最佳英国独立影片


《诱饵》
《为了萨玛》
《大卫·科波菲尔的个人史》
《纪念品》
《野玫瑰》


最佳导演
瓦德·阿尔·卡特布、爱德华·沃茨《为了萨玛》
奥利弗·赫曼纽斯《三色堇》
乔安娜·霍格《纪念品》
马克·詹金《诱饵》
阿斯弗·卡帕迪尔《马拉多纳》

最佳男主角

汤姆·伯克《纪念品》
山姆·阿德温米《最后一棵树》
克里斯·希钦《对不起，我们错过了你》
乔什·奥康纳《只有你》
戴夫·帕特尔《大卫·科波菲尔的个人史》

最佳女主角


杰西·巴克利《野玫瑰》
荷丽黛·格兰杰《都柏林动物》
莎莉·霍金斯《永恒美人》
维琪·奈特《污秽之神》
蕾妮·齐薇格《朱迪》

最佳男配角
切瓦特·埃加福《驭风男孩》
休·劳瑞《大卫·科波菲尔的个人史》
埃德里森·曼努埃尔·奥尔贝拉·努内斯《尤利》
彼得·穆兰《守塔人》
布鲁尼·罗宾森《污秽之神》

最佳女配角
杰西卡·巴登《斯卡堡》
卢瑟佳·贝伦娜《最后一棵树》
伊丽莎白·德比茨基《薇塔与弗吉尼亚》
蒂尔达·斯文顿《大卫·科波菲尔的个人史》
朱丽·沃特斯《野玫瑰》

最佳新导演
威尔·比彻、理查德·费伦《小羊肖恩2》
法扎尔·波利法《琳恩和露西》
莉莉安·多夫《树林里的男孩》
切瓦特·埃加福《驭风男孩》
哈莉·伍特里夫《只有你》

最佳新演员
山姆·阿德温米《最后一棵树》
维琪·奈特《污秽之神》
罗恩·麦克唐纳《狂躁节拍》
洛葛仙妮·斯克林肖《琳恩和露西》
奥诺·斯温顿·伯恩《纪念品》

最佳处女作剧本
《狂躁节拍》
《巴格诺德的夏天》
《野玫瑰》
《都柏林动物》
《只有你》


最佳纪录长片


《53年政变》
《马拉多纳》
《为了萨玛》 
《海马》
《告诉我，我是谁》

探索发现奖
《一路颠簸》
《雪国之子》
《于此生活》
《肌肉》
《霍克斯顿街区》

最佳选角
《织物》
《最后一棵树》
《只有你》
《野玫瑰》
《大卫·科波菲尔的个人史》

最佳摄影

《朱迪》
《狂躁节拍》
《大卫·科波菲尔的个人史》
《三色堇》
《织物》


最佳剪辑


《大卫·科波菲尔的个人史》
《诱饵》
《马拉多纳》
《纪念品》
《为了萨玛》


最佳艺术指导


《大卫·科波菲尔的个人史》
《纪念品》
《朱迪》
《白乌鸦》
《织物》


最佳服装设计


《大卫·科波菲尔的个人史》
《野玫瑰》
《纪念品》
《朱迪》
《织物》


最佳化妆与发型设计
《污秽之神》
《大卫·科波菲尔的个人史》
《织物》
《野玫瑰》
《朱迪》


最佳特效


《小羊肖恩2》
《织物》
《驭风男孩》


最佳音响
《格温》
《狂躁节拍》
《马拉多纳》
《野玫瑰》
《织物》


最佳音乐
《野玫瑰》
《织物》
《为了萨玛》
《马拉多纳》
《狂躁节拍》


最佳国际独立影片


《江湖儿女》（中国）
《婚姻故事》（美国）
《猴子》（哥伦比亚）
《寄生虫》（韩国）
《燃烧女子的肖像》（法国）

最佳突破制片
《变装人生》
《诱饵》
《蓝色故事》
《孪生陌生人》
《三色堇》

探索发现奖
《一路颠簸》
《雪国之子》
《于此生活》
《肌肉》
《霍克斯顿街区》

 

   编辑：z

关键词： 英国独立影片奖 大卫科波菲尔的个人史 江湖儿女
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大卫·科波菲尔的个人史

大卫·科波菲尔的个人史 (2019)

0.0

导演：阿尔曼多·伊安..

主演：戴夫·帕特尔

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