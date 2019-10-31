时光网特稿 欢迎来到大片狂欢月。接下来的一个月里，内地电影市场强片多到爆。

















据说一位新人导演携作品亮相平遥后，受到影展艺术总监马可·穆勒盛赞：“我觉得我身边的这位导演就是年轻的克林特· 伊斯特伍德。”是真是假，是骡子是马，拉出来遛遛。