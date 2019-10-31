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大片狂欢!11月电影要你爽到爆

"冰雪2""中途岛"同步 卡神诚哥霹雳娇娃激战

2019-10-31 08:48:43 来源：Mtime时光网

强片多到爆

进口大片实力耀眼

终结者、中途岛、霹雳娇娃

动画电影不容小觑

冰雪2、天气之子、盗梦特攻队

国产片战况空前

两只老虎、受益人、六欲天

爱情凶杀类型应有尽有

大约在冬季、你是凶手、那夜开车

11月院线新片总览

策划/制作：Mtime时光网
欢迎来到影迷狂欢月。
　　时光网特稿  欢迎来到大片狂欢月。接下来的一个月里，内地电影市场强片多到爆。

　　进口片梯队中，《冰雪奇缘2》同步北美上映，为11月投来一枚重磅炸弹。还有《决战中途岛》再现传奇一役、卡神携正牌续作《终结者：黑暗命运》回归、新海诚以《天气之子》冲击内地影市、新版《霹雳娇娃》性感出击……大感钱包不保。

　　国产片迎来正面厮杀的同时，不排除在接下来一段时间内，有跑路选手。葛优的《两只老虎》、宁浩“坏猴子72变电影计划”出品的《受益人》、祖峰名声在外的《六欲天》等都被业内看好。

　　国片的类型也相当丰富，爱情、动作、犯罪、悬疑应有尽有。齐秦、饶雪漫合作打造的大IP《大约在冬季》欲掀又一股纯爱风，《你是凶手》《追凶十九年》主攻悬案市场此起彼伏，还有《那一夜，我给你开过车》让人浮想联翩。

　　据说一位新人导演携作品亮相平遥后，受到影展艺术总监马可·穆勒盛赞：“我觉得我身边的这位导演就是年轻的克林特· 伊斯特伍德。”是真是假，是骡子是马，拉出来遛遛。

作者：时光记者组   编辑：hello王小羊

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 冰雪奇缘2 天气之子 终结者 决战中途岛 霹雳娇娃 两只老虎 盗梦特攻队 受益人 别告诉她 海上钢琴师 六欲天

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