时光早报：迪士尼+短剧瓦力惊恐现身，"玩具4"叉叉拍衍生短片，"少年的你"发美版预告。

过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。
01.Disney+短剧发海报预告瓦力萌力全开
迪士尼流媒体“迪士尼+”的短剧《现实生活中的皮克斯》(Pixar in Real Life)发布海报和预告片，身处闹市街头的瓦力，惊恐无助，眼神抢镜。这部短剧将呈现《超人总动员》《机器人总动员》
《飞屋环游记》等皮克斯动画中的著名角色来到现实中的反应，以及人们的应对。将于11月12日与Disney+一起上线。
02.Disney+将推6部动画短片预告曝光
迪士尼流媒体Disney+宣布将在11月12日平台上线当天开始，推出6部皮克斯短片：《Float》、《Purl》、《Kitbull》、《Smash and Grab》、《Wind》、《Loop》。前四部将在11月12日当天与平台一同上线，《Wind》将于11月13日上线，《Loop》将于明年1月10日上线。这些短片由皮克斯旗下做实验性短片的SparkShorts部门打造。
《玩具总动员4》衍生短片《叉叉问了一个问题》发布预告。短片围绕叉叉提出的10个问题展开。该片将于11月12日登陆Disney+。
亨利·卡维尔主演的Netflix小说/游戏改编原创剧《巫师》发布预告前瞻，猎魔人杰洛特等众多角色亮相。正式预告明天释出。《巫师》是波兰作家安德烈·斯帕克沃斯基于上世纪80年代开始创作的系列魔幻小说，共包括三部短篇小说和五部长篇小说，被改编为同名游戏后风靡全球，Netflix也适时宣布将该系列影视化。剧集共8集，将于今年12月播出，目前已预订整季。
06.DC剧集《潘尼沃斯》续订第2季
聚焦蝙蝠侠的管家阿尔弗雷德的DC剧集《潘尼沃斯》
宣布续订第二季，第二季共10集，明年1月开拍，计划明年内开播。该剧第一季从7月底开始在Epix播出，讲述1960年代伦敦，阿福与蝙蝠侠父亲、年轻的大富翁托马斯·韦恩合作。当季获得了Epix原创剧集最好的首播收看成绩。
07.安德鲁·加菲尔德主演Netflix新片
安德鲁·加菲尔德确认主演Netflix新片《tick, tick…Boom!》，该片改编自《吉屋出租》的创作者乔纳森·拉森同名自传剧。拉森因马凡氏综合征引起的主动脉剥离，悲剧性地在《吉屋出租》首次预演的半天前去世，没能见证该剧此后的大热，已故的他也因此剧获得托尼奖和普利策奖。曾经参演外百老汇版《Tick, Tick…Boom!》的林-曼努尔·米兰达将首执长片电影导筒。
01.《少年的你》总票房破8亿曝美版预告
据专资办票房数据，截至发稿时，由周冬雨和易烊千玺主演的电影《少年的你》上映第七天累计票房突破8亿。同时该片还发布了北美预告片，将于11月8日在北美和英国同步上映。
01.《杀死伊芙》官方发万圣节变装指南
又到了一年一度的南瓜节，你正在发愁穿什么吗？看伊芙和小变态给你支支招。小变态的经典款粉嫩少女裙是不是一直都很想拥有呢？
02.小岛秀夫《死亡搁浅》曝光8分钟终极预告
一支由小岛秀夫亲自剪辑的《死亡搁浅》
终季预告在巴黎游戏周上曝光，长达8分钟。这部由诺曼·瑞杜斯、吉尔莫·德尔·托罗、麦斯·米科尔森、蕾雅·赛杜、林赛·瓦格纳、尼古拉斯·温丁·雷弗恩等倾力加盟的《死亡搁浅》将于11月8日在PS4正式发售，2020年初夏登陆PC平台。