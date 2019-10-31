时光早报：迪士尼+短剧瓦力惊恐现身，"玩具4"叉叉拍衍生短片，"少年的你"发美版预告。

01.Disney+短剧发海报预告瓦力萌力全开











02.Disney+将推6部动画短片预告曝光







Disney+6部动画短片预告 迪士尼流媒体Disney+宣布将在11月12日平台上线当天开始，推出6部皮克斯短片：《Float》、《Purl》、《Kitbull》、《Smash and Grab》、《Wind》、《Loop》。前四部将在11月12日当天与平台一同上线，《Wind》将于11月13日上线，《Loop》将于明年1月10日上线。这些短片由皮克斯旗下做实验性短片的SparkShorts部门打造。









《玩具总动员4》衍生短片《叉叉问了一个问题》发布预告。短片围绕叉叉提出的10个问题展开。该片将于11月12日登陆Disney+。









亨利·卡维尔主演的Netflix小说/游戏改编原创剧《巫师》发布预告前瞻，猎魔人杰洛特等众多角色亮相。正式预告明天释出。《巫师》是波兰作家安德烈·斯帕克沃斯基于上世纪80年代开始创作的系列魔幻小说，共包括三部短篇小说和五部长篇小说，被改编为同名游戏后风靡全球，Netflix也适时宣布将该系列影视化。剧集共8集，将于今年12月播出，目前已预订整季。





06.DC剧集《潘尼沃斯》续订第2季













07.安德鲁·加菲尔德主演Netflix新片









安德鲁·加菲尔德确认主演Netflix新片《tick, tick…Boom!》，该片改编自《吉屋出租》的创作者乔纳森·拉森同名自传剧。拉森因马凡氏综合征引起的主动脉剥离，悲剧性地在《吉屋出租》首次预演的半天前去世，没能见证该剧此后的大热，已故的他也因此剧获得托尼奖和普利策奖。曾经参演外百老汇版《Tick, Tick…Boom!》的林-曼努尔·米兰达将首执长片电影导筒。