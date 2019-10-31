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《决战中途岛》导演艾默里奇宣布来华

曾打造“2012”“独立日” 新作要炸太平洋

2019-10-31 09:57:33 来源：Mtime时光网

《决战中途岛》宣布导演罗兰·艾默里奇将来华畅谈影片内容和拍摄细节，国内幸运观众可以享受全球超前观影福利。
　　时光网讯  定档11月8日的好莱坞战争片《决战中途岛》，宣布导演罗兰·艾默里奇将来华畅谈影片内容和拍摄细节，国内幸运观众可以享受全球超前观影福利。电影今日曝光新款海报，万米高空上多架战机极限俯冲，硝烟四起的空战揭露出战争残酷的一面。

　　凭借《2012》《独立日》《后天》等史诗末日题材影片，艾默里奇被誉为好莱坞“特效大师”。《决战中途岛》作为导演历时15年的筹备之作，投资超过一亿美金，堪称21世纪投资最大的战争片之一。影片通过刻画空前浩大的战舰对决、火光冲天的轰炸现场、殊死搏命的战士以及挣扎求生的普通民众，让观众仿佛置身于世纪航母大战现场。



　　电影改编自二战中极具传奇色彩的中途岛战役。珍珠港事件之后，反法西斯盟军节节败退，在与当时世界最强海军——日本海军实力差距极大的条件下，美军在中途岛战场上以沉没一艘航空母舰的代价，取得了击沉日本四艘主力航空母舰、一艘巡洋舰的决定性胜利，一举挫败日军的嚣张气焰，扭转了太平洋战争的局面。

　　外媒盛赞《决战中途岛》为“年度最佳战争片”，“那些庞大的战舰像是从70年前原封不动地搬回来的，我仿佛置身于太平洋战场之上，被电影燃爆！”更有影评人表示：“这就像一节能给下一代人燃爆体验的历史课，艾默里奇把他的天赋和激情都融于电影中，惊艳的卡司阵容和燃爆的电影效果成为他呈现经典战争的利器。”

   编辑：hello王小羊

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 决战中途岛 艾默里奇
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决战中途岛

决战中途岛 (2019)

0.0

导演：罗兰·艾默里奇

主演：艾德·斯克林

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罗兰·艾默里奇

罗兰·艾默里奇

Roland Emmerich

职业：导演 | 制作人

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