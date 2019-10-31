《决战中途岛》宣布导演罗兰·艾默里奇将来华畅谈影片内容和拍摄细节，国内幸运观众可以享受全球超前观影福利。















电影改编自二战中极具传奇色彩的中途岛战役。珍珠港事件之后，反法西斯盟军节节败退，在与当时世界最强海军——日本海军实力差距极大的条件下，美军在中途岛战场上以沉没一艘航空母舰的代价，取得了击沉日本四艘主力航空母舰、一艘巡洋舰的决定性胜利，一举挫败日军的嚣张气焰，扭转了太平洋战争的局面。





外媒盛赞《决战中途岛》为“年度最佳战争片”，“那些庞大的战舰像是从70年前原封不动地搬回来的，我仿佛置身于太平洋战场之上，被电影燃爆！”更有影评人表示：“这就像一节能给下一代人燃爆体验的历史课，艾默里奇把他的天赋和激情都融于电影中，惊艳的卡司阵容和燃爆的电影效果成为他呈现经典战争的利器。”

编辑：hello王小羊