网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

陈思诚监制《误杀》定档12.20曝预告

肖央谭卓VS陈冲姜皓文 实力戏骨同台对决

2019-10-31 10:16:37 来源：Mtime时光网

由陈思诚监制，肖央、谭卓、陈冲、姜皓文领衔主演的电影《误杀》定档12月20日首曝预告， 一同发布的“蒙太奇”海报更可谓别出心裁。
       

《误杀》蒙太奇版海报

时光网讯陈思诚监制，新导演柯汶利执导的电影《误杀》今日发布先导预告和“蒙太奇”海报，该片由肖央谭卓陈冲姜皓文领衔主演，秦沛特邀演出。正式定档12月20日。

       先导预告将故事浮出水面，核心人物李维杰（肖央饰）遭受警察审问，却让妻子阿玉（谭卓饰）和两个女儿缄口不语，是无辜冤枉还是另有隐情？每个人都自以为手握了真正的真相，可是真相到底是什么？面对女警察拉揾（陈冲饰）的盘问冷静应对，眼神坚定。

       一同发布的“蒙太奇”海报更可谓别出心裁，将电影剪辑手法“蒙太奇”的概念引入其中。绵延的公路在尽头变化成电影胶片，巨大的剪刀操控者一切，“黄色小汽车”的命运究竟如何？极具风格化的海报背后也体现出了制作团队的用心。

       在预告中，肖央将一改往日形象，在片中饰演父亲李维杰，同时也是案件的核心嫌疑人；出演过《我不是药神》等多部口碑佳作的谭卓饰演李维杰的妻子阿玉；奥斯卡最佳影片《末代皇帝》的女主角，国际影星陈冲在影片中饰演铁腕女警官拉揾，眼神犀利、捕捉案件细节；更有金像奖提名影帝姜皓文、老戏骨秦沛等演员加盟，全员演技派同台，必将带来一场酣畅淋漓的观影体验。

       据悉，电影《误杀》改编翻拍自印度电影《误杀瞒天记》，拥有良好的剧作基础。高品质预告片一经发布便引发期待，此次剧情更聚焦于“误杀”案件，犯罪大片与现实题材相结合，话题性十足，相信会带来更深层次的思考。

      电影《误杀》将于2019年12月20日全国上映。













   编辑：隐饮

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 误杀
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

误杀

误杀 (2019)

0.0

导演：柯汶利

主演：肖央 谭卓

在线播放

会员评论 (5)

发表

本周热读

1

“精分片”到底是怎么一回事？

看完这十部电影你就明白

你可能猜不到，“精分片”起源于《第十放映室》
2

迪士尼CEO针对"漫威电影是卑劣的"发声

"他们对工作人员不尊重 黑豹难道比不上?"

当被问到“斯科塞斯/科波拉diss漫威电影”的话题，迪士..
3

童年回忆！《魔神英雄传》新作首曝预告

战部渡&虎王等回归 计划2020年春播出

中国大陆于1993年同时引进《魔神英雄传》和《魔神英雄..
4

千面周冬雨：从"静秋"到如今的"陈念"

金马影后的银幕成长史 细数周冬雨经典角色

30
千面周冬雨：从《山楂树之恋》的"静秋"到如今《少年的你..
5

《小丑》打破R级电影全球票房纪录

小贱贱发“猜谜”贺图 连贺词都是R级的！

15
DC《小丑》打破R级电影全球票房纪录，晋升R级片全球影史..

查看更多