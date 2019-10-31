由陈思诚监制，肖央、谭卓、陈冲、姜皓文领衔主演的电影《误杀》定档12月20日首曝预告， 一同发布的“蒙太奇”海报更可谓别出心裁。





先导预告将故事浮出水面，核心人物李维杰（肖央饰）遭受警察审问，却让妻子阿玉（谭卓饰）和两个女儿缄口不语，是无辜冤枉还是另有隐情？每个人都自以为手握了真正的真相，可是真相到底是什么？面对女警察拉揾（陈冲饰）的盘问冷静应对，眼神坚定。





一同发布的“蒙太奇”海报更可谓别出心裁，将电影剪辑手法“蒙太奇”的概念引入其中。绵延的公路在尽头变化成电影胶片，巨大的剪刀操控者一切，“黄色小汽车”的命运究竟如何？极具风格化的海报背后也体现出了制作团队的用心。









据悉，电影《误杀》改编翻拍自印度电影《误杀瞒天记》，拥有良好的剧作基础。高品质预告片一经发布便引发期待，此次剧情更聚焦于“误杀”案件，犯罪大片与现实题材相结合，话题性十足，相信会带来更深层次的思考。





电影《误杀》将于2019年12月20日全国上映。







































