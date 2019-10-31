先导预告将故事浮出水面，核心人物李维杰（肖央饰）遭受警察审问，却让妻子阿玉（谭卓饰）和两个女儿缄口不语，是无辜冤枉还是另有隐情？每个人都自以为手握了真正的真相，可是真相到底是什么？面对女警察拉揾（陈冲饰）的盘问冷静应对，眼神坚定。
一同发布的“蒙太奇”海报更可谓别出心裁，将电影剪辑手法“蒙太奇”的概念引入其中。绵延的公路在尽头变化成电影胶片，巨大的剪刀操控者一切，“黄色小汽车”的命运究竟如何？极具风格化的海报背后也体现出了制作团队的用心。
在预告中，肖央将一改往日形象，在片中饰演父亲李维杰，同时也是案件的核心嫌疑人；出演过《我不是药神》
等多部口碑佳作的谭卓饰演李维杰的妻子阿玉；奥斯卡最佳影片《末代皇帝》的女主角，国际影星陈冲在影片中饰演铁腕女警官拉揾，眼神犀利、捕捉案件细节；更有金像奖提名影帝姜皓文、老戏骨秦沛等演员加盟，全员演技派同台，必将带来一场酣畅淋漓的观影体验。
据悉，电影《误杀》改编翻拍自印度电影《误杀瞒天记》，拥有良好的剧作基础。高品质预告片一经发布便引发期待，此次剧情更聚焦于“误杀”案件，犯罪大片与现实题材相结合，话题性十足，相信会带来更深层次的思考。
电影《误杀》将于2019年12月20日全国上映。