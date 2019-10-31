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巩俐落泪！《中国女排》曝态度版海报

霸气与柔情并存 彰显"冠军主帅"多面风采

2019-10-31 10:39:47 来源：Mtime时光网

《中国女排》曝态度版海报，巩俐霸气与柔情并存，彰显女排"冠军主帅"郎平的多面风采。
       

《中国女排》态度版海报

时光网讯 电影《中国女排》今日发布态度版海报，两张海报分别展示出国家队主教练郎平的一张一弛。海内外媒体将郎平打造的这支中国女排称之为“白金一代”，五年之间已经三夺世界冠军。冠军背后，是郎指导对球员们持续的赞扬激励，和她自己默默承受的巨大压力。由陈可辛执导、巩俐领衔主演的电影《中国女排》将于2020年大年初一上映。

       在新曝光的海报中，巩俐亮出郎指导经典姿势，神态游刃有余，气势十足，不输郎平本尊。“中国女排愿意接受任何世界强队的挑战！”，这句掷地有声的宣言，正是一个月前率领中国女排夺得世界杯冠军，成就女排十冠王后郎平向全世界喊出的。五年三冠，剑指东京，郎平这封“战书”，将她霸气的一面展露无疑。

       如今的郎指导虽然不上场比赛，却是中国女排的“定海神针”，决胜千里都来自她运筹帷幄，善于激励球员是她的一大法宝。郎平曾对队员说：“在发球时要想着你的队友，你的球发不出性能，你的队友要用多大的努力去拦，去防！”让队员知道，运动员的每一球都要有使命感！中国女排一次次绝地反击，不仅是靠实力，更是靠意志取胜！

       

《中国女排》态度版海报

而在另一张海报中，巩俐坚毅的侧脸划过泪痕，罕见露出功勋教练的柔情一面。旁边醒目的口号“流血不流泪，掉皮不掉队！”原本是军队出生入死的军令状，三十多年来，亦被中国女排当作宗旨。

       球场，就是战场，而主帅郎平，是女排姑娘们身后最坚固的防线。但霸气的郎平也有柔情的时刻，正如今年中国女排加冕史无前例的拿下世界杯五冠王，赛后接受采访被问到队员时，郎平面对镜头情不自禁落泪，“16个人，挺难的，就是一点一点拼下来的”。作为一支王者之师的总教练，眼泪只能隐忍在人后，背后的艰难只有自己知道。两张海报反差强烈，郎指导截然不同的两面，也被巩俐神演技传神复现。

       《中国女排》将在2020年大初一热血上映。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 中国女排
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