《中国女排》曝态度版海报，巩俐霸气与柔情并存，彰显女排"冠军主帅"郎平的多面风采。





在新曝光的海报中，巩俐亮出郎指导经典姿势，神态游刃有余，气势十足，不输郎平本尊。“中国女排愿意接受任何世界强队的挑战！”，这句掷地有声的宣言，正是一个月前率领中国女排夺得世界杯冠军，成就女排十冠王后郎平向全世界喊出的。五年三冠，剑指东京，郎平这封“战书”，将她霸气的一面展露无疑。





如今的郎指导虽然不上场比赛，却是中国女排的“定海神针”，决胜千里都来自她运筹帷幄，善于激励球员是她的一大法宝。郎平曾对队员说：“在发球时要想着你的队友，你的球发不出性能，你的队友要用多大的努力去拦，去防！”让队员知道，运动员的每一球都要有使命感！中国女排一次次绝地反击，不仅是靠实力，更是靠意志取胜！









球场，就是战场，而主帅郎平，是女排姑娘们身后最坚固的防线。但霸气的郎平也有柔情的时刻，正如今年中国女排加冕史无前例的拿下世界杯五冠王，赛后接受采访被问到队员时，郎平面对镜头情不自禁落泪，“16个人，挺难的，就是一点一点拼下来的”。作为一支王者之师的总教练，眼泪只能隐忍在人后，背后的艰难只有自己知道。两张海报反差强烈，郎指导截然不同的两面，也被巩俐神演技传神复现。





编辑：隐饮