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实锤！李小璐PGone被曝亲密视频

PGone回应确实有过感情 视频为18年3月拍摄

2019-10-31 10:56:43 来源：Mtime时光网

李小璐PGone被曝三段亲密视频，PGone承认和李小璐曾经有过感情，称视频是去年3、4月份拍摄。截止目前，贾乃亮和李小璐仍然没有正式宣布离婚，也没有对此事表示回应。
       时光网讯 10月30日，李小璐与PGone的多段亲密视频曝光，瞬间在网上掀起了一阵风浪。

     

李小璐和PGone亲密视频

从视频中的房间背景来看，二人应该是在酒店中拍摄的。在第一段视频中，李小璐和PGone相互依偎，举止亲密。第二段视频中，李小璐与PGone穿着同款情侣装蓝色卫衣，二人在房间内大玩手指舞，随后还嘴对嘴亲吻。第三段被曝视频则是两人暧昧牵手的视频。

       2017年年底，李小璐和PGone的“夜宿门”绯闻曝光之后，几乎闹得满城风雨，当时李小璐老公贾乃亮首先表示相信妻子，但随后又发长文默认了绯闻，之后近两年的时间，两人再没有公开同框过，贾乃亮也向公众暗示，“我一个人过得很好，不想再卷入这些是是非非了”。截止目前，贾乃亮和李小璐仍然没有正式宣布离婚，也没有对此事表示回应。

       

PGone 回应视频事件

10月30日晚间，PGone在微博发文，正面回应与李小璐亲密视频被曝光一事，称视频是去年3、4月份拍的，2017年12月“夜宿门”曝光后，自己停止了所有的工作，他表示自己和李小璐在彼此最痛苦的时候，曾相互鼓励扛过最阴暗的时期，的确产生过感情。最后他对粉丝道歉，感谢这两年的陪伴，表示未来还是会继续做音乐。

       PGone虽然承认了和李小璐曾经有过感情，但对两人目前的感情状况只字未提，并在全文只用“李”字来称呼李小璐，十分冷漠。令人忍不住猜测，两人或许已经感情破裂。

      由于三段视频时长在15秒左右，有网友猜测是在抖音拍摄的，PGone自己也在声明中提出，“为什么去年在抖音拍的视频，没有任何外传的前提下，会被放出来，还没有logo?”

      有传言称，上述视频是在当事人的草稿箱中，系抖音员工通过后台下载下来的，但抖音方面否认了这种猜测。PGone暗示视频曝光是被人陷害，“你们真的天真以为某些人可怜至极？这可怕的圈子你们想象不到。”

      当天，李小璐好友马苏也回应了视频事件，“脸真疼，我活该”。据悉，在夜宿门事件曝出后，马苏曾发文为李小璐和PG One澄清，曾说“万万是我们的亲弟弟，聚餐负责给我们拍照，喝多负责给我们提包”。

       

李小璐凭借《天浴》拿过第35届金马奖影后

李小璐是童星出身，受家庭影响三岁起就开始拍戏，5岁之前就已出演过3部影视作品，其中一部是和朱时茂合作的剧情片《我只流三次泪》。1998年，李小璐主演陈冲导演的电影《天浴》，还不满18岁的她凭借此片获得了第35届金马奖最佳女主角奖 ，成为了金马奖历史上年纪最小的影后。
 
       2001年，李小璐和任泉主演电视剧《都是天使惹的祸》，给观众留下深刻印象。随后她也主演过《少年张三丰》、《十三格格》、《青春的童话》等剧，2007年她在《奋斗》中出演“杨小芸”一角，成就了她的事业巅峰。自此之后，虽然李小璐还演过不少影视作品，但都难有被观众记住的角色。

       曾经是“金马奖最年轻影后”的李小璐，如今亲手把自己的一手好牌打烂，实在令人唏嘘。

   编辑：YY

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 李小璐 贾乃亮 PGone
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