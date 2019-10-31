据了解，为了从外形上贴近角色，胡歌为影片进行了大量的准备：不仅从语言和体态上自我调整，还定期去美黑店晒灯加深肤色





由刁亦男执导，胡歌、桂纶镁领衔主演，廖凡、万茜特别出演，奇道主演的电影《南方车站的聚会》日前曝光了一组“治欲”版海报，帽带和绷带两种道具经过巧妙处理合二为一，受伤的胡歌与桂纶镁两人也由此被“绑定”在了一起，好似一个“命运共同体”。在生之欲望和爱之欲望的羁绊中，救赎与被救赎构成了这组“治欲”版海报的一体两面。正如胡歌所说：“两个人互相照亮，互相成就了对方。”桂纶镁也曾表示：“周泽农像是刘爱爱生命当中的闯入者。两人从相识到怀疑再到垂怜，最后发现他们是同路人。”













海报也同时曝光了片中胡歌因负伤而赤裸上身的造型，其精干身材十分吸睛，据了解，为了从外形上贴近角色，胡歌为影片进行了大量的准备：不仅从语言和体态上自我调整，还定期去美黑店晒灯加深肤色，进行长时间的体能训练来显得更“能打”，更在拍摄这场受伤戏前减少饮食，以达到憔悴疲惫的状态。而这些在他看来，也只是作为一个演员“最基本的工作”。





正如导演刁亦男所说：“男主角始终处在一个巨大的困境里面，这个困境也是我个人的困境，或者说我们所有人的困境。”只有当观众从电影中捕捉到自我内心的情感投射，电影才能绽放出千人千面的多元色彩。电影将于12月6日贺岁上映。

编辑：汀