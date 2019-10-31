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《南方车站的聚会》发布胡歌腹肌版海报

情牵桂纶镁上演“绷带杀” 命运奇妙关联

2019-10-31 11:24:14 来源：Mtime时光网

据了解，为了从外形上贴近角色，胡歌为影片进行了大量的准备：不仅从语言和体态上自我调整，还定期去美黑店晒灯加深肤色
　　时光网讯 10月31日，电影《南方车站的聚会》释出一组“治欲”版海报，以帽带和绷带两种道具将受伤的胡歌与桂纶镁牵绊在一起，生之欲望，爱之欲望，反复纠结缠绕。救赎与被救赎，在两人之间上演，在城市边缘发生。海报更正面曝光胡歌特训的好身材，桂纶镁延续短发造型，二人看似千差万别的状态却产生奇妙关联。

　　由刁亦男执导，胡歌、桂纶镁领衔主演，廖凡、万茜特别出演，奇道主演的电影《南方车站的聚会》日前曝光了一组“治欲”版海报，帽带和绷带两种道具经过巧妙处理合二为一，受伤的胡歌与桂纶镁两人也由此被“绑定”在了一起，好似一个“命运共同体”。在生之欲望和爱之欲望的羁绊中，救赎与被救赎构成了这组“治欲”版海报的一体两面。正如胡歌所说：“两个人互相照亮，互相成就了对方。”桂纶镁也曾表示：“周泽农像是刘爱爱生命当中的闯入者。两人从相识到怀疑再到垂怜，最后发现他们是同路人。”




　　海报也同时曝光了片中胡歌因负伤而赤裸上身的造型，其精干身材十分吸睛，据了解，为了从外形上贴近角色，胡歌为影片进行了大量的准备：不仅从语言和体态上自我调整，还定期去美黑店晒灯加深肤色，进行长时间的体能训练来显得更“能打”，更在拍摄这场受伤戏前减少饮食，以达到憔悴疲惫的状态。而这些在他看来，也只是作为一个演员“最基本的工作”。

　　正如导演刁亦男所说：“男主角始终处在一个巨大的困境里面，这个困境也是我个人的困境，或者说我们所有人的困境。”只有当观众从电影中捕捉到自我内心的情感投射，电影才能绽放出千人千面的多元色彩。电影将于12月6日贺岁上映。

   编辑：汀

关键词： 南方车站的聚会
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南方车站的聚会

南方车站的聚会 (2019)

0.0

导演：刁亦男

主演：胡歌 桂纶镁

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