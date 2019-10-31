对于此番《天气之子》风格的变化，新海诚解释，“2011年的日本大地震改变了我。希望可以通过作品，鼓舞观众向未来勇敢前行。”



















为了更好突出年轻人焦虑的现状，引发更多观众的共鸣，新海诚此番在影片设定上下足功夫：背景上，与《你的名字。》中东京繁华的一面不同，预告中展现出网吧、快餐等贴近生活的地点，将东京作为现代社会的缩影，突出了大城市冷漠而孤独的一面；





人设上，正如新海诚所说，男主角帆高是“无法适应社会规则的少年”，面对生活焦虑而迷茫，就像每一个刚踏入社会的年轻人；





细节上，此番公布的预告利用被解雇、住网吧等情节，透露出男主角生活艰辛、工作不顺，增强了影片的代入感。





除更加贴近生活的设定外，此次新海诚在风格上也做出创新突破。此番预告中的文案引发热议，展现了电影中男主角面对生活与社会的严苛，选择“再坚持一下”，最终“绽放出属于自己的晴天”。对于此番风格的变化，新海诚解释，“2011年的日本大地震改变了我。希望可以通过作品，鼓舞观众向未来勇敢前行。”