时光网讯
日本2019票房冠军（暂列）、中国首部IMAX日本动画《天气之子》
将于明日（11月1日）全国上映，并发布“加油吧！少年”版预告。截至目前，影片首日预售票房已突破千万。
此番发布的预告以男主角的故事为切入点，透露出影片对“当下年轻人焦虑生活”的现实思考，并提出“即便生活严苛，也要勇敢漂亮地生活下去”的主题，引发不少年轻观众的共鸣。同时，这也是导演新海诚
首次尝试现实而积极的风格，鼓舞人心的故事加之极致唯美的视听效果，令不少观众称赞其为“初冬最治愈”。
从“加油吧！少年”版预告中可以看出，此次《天气之子》延续了新海诚极富文学色彩的创作风格：在唯美细腻的基础上，也具有深刻的现实意义。与《你的名字。》
中生活优越的男女主角相比，此次《天气之子》聚焦当代焦虑的年轻人，拥有更强的代入感与现实感。
为了更好突出年轻人焦虑的现状，引发更多观众的共鸣，新海诚此番在影片设定上下足功夫：背景上，与《你的名字。》中东京繁华的一面不同，预告中展现出网吧、快餐等贴近生活的地点，将东京作为现代社会的缩影，突出了大城市冷漠而孤独的一面；
人设上，正如新海诚所说，男主角帆高是“无法适应社会规则的少年”，面对生活焦虑而迷茫，就像每一个刚踏入社会的年轻人；
细节上，此番公布的预告利用被解雇、住网吧等情节，透露出男主角生活艰辛、工作不顺，增强了影片的代入感。
除更加贴近生活的设定外，此次新海诚在风格上也做出创新突破。此番预告中的文案引发热议，展现了电影中男主角面对生活与社会的严苛，选择“再坚持一下”，最终“绽放出属于自己的晴天”。对于此番风格的变化，新海诚解释，“2011年的日本大地震改变了我。希望可以通过作品，鼓舞观众向未来勇敢前行。”