《歌声的翅膀》是天山电影制片厂以近年来最大的投资规模，最多的人力资源、最先进的设备投入拍摄的献礼电影。













《歌声的翅膀》是天山电影制片厂以近年来最大的投资规模，最多的人力资源、最先进的设备投入，拍摄行程上万公里，剧组全员充分发挥工匠精神，精益求精的打造的真正意义上的歌舞片，填补了中国内地歌舞片市场长期的空白。











剧组辗转走遍了新疆七个地州，行程万里，通过镜头充分展现了新疆的草原文化、高原文化、绿洲文化、湖泊文化、沙漠文化、公路文化和城市文明。影片中包含八首圆场歌曲，四组大歌舞，两段音乐剧，展现了多达八个民族的民风民俗、音乐歌舞。

















通过主创们的分享，让观众进一步了解了《歌声的翅膀》是以新疆众多民族的音乐歌舞样式为影片重要的承载方式，新疆各地州奇特的大美风光和绚烂多彩的民风民俗，在影片中都得到展示。《歌声的翅膀》可以称得上是新疆儿女为祖国七十周年献上的一份饱含深情的礼物。





据悉，《歌声的翅膀》由夏望、张颖冰、玉米提、江依昊（阿依肯）领衔主演，刘之冰、罗钢、尼格买提、斯琴格日乐、李宜儒、哈孜肯·哈里等知名演员友情出演，黄绮珊、塔斯肯·塔比斯汗、阿来·阿依达尔汗、崔子格、鞠红川五位著名歌手倾情献唱。影片即将在新疆地区开启大规模区域点映活动，随后逐步推向全国上映。