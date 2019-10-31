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"睡梦医生"口碑解禁烂番茄新鲜度78%

恐怖程度远不及"闪灵" 丽贝卡弗格森表演出彩

2019-10-31 14:23:55 来源：Mtime时光网

这部续集的惊悚程度显然赶不上《闪灵》，然而对于心理问题的探寻，《睡梦医生》还是有些可取之处的。

　　时光网讯 《闪灵》续集《睡梦医生》媒体口碑解禁，反馈中等偏上。截至发稿时，该片烂番茄新鲜度78%，41个评分，32鲜9烂，均分7.04。单看权威媒体评价，10个评分5鲜5烂，均分5.58。meta均分59，16个媒体评分，7个积极评分，8个中立，无差评。

烂番茄权威媒体评分截图

烂番茄综合评分截图
meta评分截图

　　这部续集的惊悚程度显然赶不上《闪灵》。《娱乐周刊》认为“如果你以前见识过，那就不怎么可怕了”。而对于心理问题的探寻，《睡梦医生》还是有些可取之处的，这也让它拥有了有别于《闪灵》的独特的东西。



　　表演方面，女配角丽贝卡·弗格森的表演出彩。《好莱坞报道者》评价”当她在的时候，她就是整个故事的主角“。

媒体评论摘录：

Los Angeles Times（鲜）：在某种程度上，这部电影强烈反映了年轻的丹尼所处的困境，它有时候会让你想起一个孩子，被夹在吵架的父母中间，试图和解。

Variety（鲜）：我发现我被这部电影吸引了，它敢于将邪恶描绘成了让我们深呼吸的某种东西。

Hollywood Reporter（鲜）：当剧情停滞不前的时候，你可以指望丽贝卡·弗格森用尖叫来震撼你，当她在的时候，她就是整个故事的主角、演绎当猎物在手时的威胁、劝诱、和情欲沸腾。

IGN(85):可怕而强大的《睡梦医生》将“自己”做的很好，而不是重现《闪灵》的部分。

今日美国（75）：酒店仍然让人毛骨悚然，217号房间里那个暴躁的裸体幽灵女士同样如此。但斯蒂芬·金的《睡梦医生》的改编更能让你在晚上保持清醒，那种新鲜感不仅仅是因为“翻新”。

《睡梦医生》中字预告

娱乐周刊（58）：一团糟。太长了，忧郁的清醒与廉价的刺激相互冲突。对《闪灵》的致敬有些无耻和廉价，猛然一吓更多的是好笑，而不是恐怖。

Guardian（烂）：尽管有一些高光时刻，但似乎是累赘和不必要的：它搞糊了原作。

IndieWire（烂）：影片自始至终就没有在这场电影冒险中找到平衡。

Entertainment Weekly（烂）：《睡梦医生》的目标是救赎-恐怖感还不错-但是恐怖酒店仅仅是个酒店，如果你以前见识过，那就不怎么可怕了。

   编辑：ruo

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关键词： 睡梦医生 口碑
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