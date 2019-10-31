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王千源山崖玩命实拍 宋佳雨夜光脚狂奔

《你是凶手》曝追凶特辑 危险动作全面曝光

2019-10-31 14:36:41 来源：Mtime时光网

《你是凶手》发布极限追凶特辑，为观众呈现了王千源在片中渔市跳楼、码头追逐等高难度动作戏的拍摄花絮。宋佳在雨夜光脚绝望追车，也成为影片的一大看点。
       时光网讯 王昱执导、戢二卫监制，王千源宋佳冯远征领衔主演，李九霄主演的犯罪悬疑电影《你是凶手》将于11月22日在中国大陆上映。



       今日，影片发布极限追凶特辑。十年间，两起作案手法完全相同的绑架案，让无从下手的警官陈浩（王千源 饰）重拾希望，再次踏上追凶之路。然而，等待着他的双重挑战，不只有十年前白兰（宋佳饰）女儿意外身亡案件未破的愧疚，还有对凶手的无尽追逐。

       本支特辑不仅向观众呈现了王千源在片中渔市跳楼、码头追逐等高难度动作戏的拍摄花絮，更有宋佳在雨夜绝望追车只为寻找关于女儿案件线索的情节，几位实力派同台飙戏，成为影片的一大看点。 



       在极限追凶特辑中，王千源不用替身亲身上阵挑战渔市跳楼、雨中追车、轮船对打、陡坡摔倒、山崖飞扑等一系列危险动作，为保证画面的真实与质感，王千源多次要求再来一条，就连现场的冯远征在言语间也透露出对他的惺惺相惜：“他自己跟导演要求说要摔倒，一遍一遍地摔”。



       王千源为这部电影贡献了自己演技生涯中的许多个“第一次”——第一次吊威亚、第一次从渔市高楼上跳下、第一次学会骑摩托车…他自己也感叹：“动作的戏对于我来说是一个很大的挑战”。片中码头追凶这场戏，王千源更是和李九霄饰演的警员王星星一次又一次地从数米高的梯子上摔下，惊险的动作场面也将这场十年追凶推向更加极致的新高度。

       《你是凶手》由王昱执导、戢二卫监制，王千源、宋佳、冯远征领衔主演，李九霄主演，将于11月22日在中国大陆上映。


   编辑：隐饮

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关键词： 你是凶手
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导演：王昱

主演：宋佳 王千源

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