电影《唐人街探案3》全片采用了ALEXA IMAX摄影机进行拍摄。这也是2018年《复仇者联盟3》开创先河后，全球第四部全程使用这项技术的电影。















值得一提的是，电影《唐人街探案3》全片采用了ALEXA IMAX摄影机进行拍摄。这也是2018年《复仇者联盟3》开创先河后，全球第四部全程使用这项技术的电影。





据悉，IMAX摄影机是世界上分辨率和动态范围最高的摄影机之一，对光线和色彩有着惊人的捕捉能力，被视为电影的“黄金标准”。同时，使用IMAX摄影机拍摄的作品将以全画幅在IMAX银幕上呈现，为影迷多提供达26%的影像内容，带来更广阔的视野。但由于IMAX摄影机对影片的制作体量和技术操作有一定要求，因此世界范围内，全片采用IMAX拍摄的影片还很罕见。











除此之外，陈思诚还坦言，电影《唐人街探案3》核心表达的主题是 “反战”。“这是一部希望大家能够彼此拥抱、化解误会的电影，也是对‘人类命运共同体’的电影表达。”





《唐人街探案3》将于1月25日大年初一上映。