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《唐人街探案3》全程使用IMAX摄影机拍摄

在日本多地取景 核心主题是 “反战”

2019-10-31 14:46:09 来源：Mtime时光网

电影《唐人街探案3》全片采用了ALEXA IMAX摄影机进行拍摄。这也是2018年《复仇者联盟3》开创先河后，全球第四部全程使用这项技术的电影。


      时光网讯 第32届东京国际电影节开幕的第二天，“中日电影合作交流·北京圆桌会”于东京召开。日本文化厅、外务省亚洲大洋洲局、中国驻日本大使馆相关负责人，导演代表岩井俊二陈思诚，及来自北京、东京两地20余家重要电影公司负责人约50余人参会。

      陈思诚在现场分享了电影《唐人街探案3》的拍摄经历，“在中日电影人的共同协作下，克服了很多困难。涩谷、新宿、秋叶原这些拍摄地点都会在电影中一一呈现。”

      值得一提的是，电影《唐人街探案3》全片采用了ALEXA IMAX摄影机进行拍摄。这也是2018年《复仇者联盟3》开创先河后，全球第四部全程使用这项技术的电影。

      据悉，IMAX摄影机是世界上分辨率和动态范围最高的摄影机之一，对光线和色彩有着惊人的捕捉能力，被视为电影的“黄金标准”。同时，使用IMAX摄影机拍摄的作品将以全画幅在IMAX银幕上呈现，为影迷多提供达26%的影像内容，带来更广阔的视野。但由于IMAX摄影机对影片的制作体量和技术操作有一定要求，因此世界范围内，全片采用IMAX拍摄的影片还很罕见。



      除此之外，陈思诚还坦言，电影《唐人街探案3》核心表达的主题是 “反战”。“这是一部希望大家能够彼此拥抱、化解误会的电影，也是对‘人类命运共同体’的电影表达。”

      《唐人街探案3》将于1月25日大年初一上映。

   编辑：羊羊

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 唐人街探案3 陈思诚
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唐人街探案3

唐人街探案3 (2020)

0.0

导演：陈思诚

主演：王宝强 刘昊然

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陈思诚

陈思诚

Sicheng Chen

职业：导演 | 演员 | 编剧 | 制作人

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