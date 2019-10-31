凯文哈特车祸后首度公开自己的近况，给自己和粉丝熬了一碗"心灵鸡汤"。





据悉，凯文哈特将于2020年全面复工。





视频中凯文哈特说：“可能是上帝看到我跑太快、事情做太多，希望我停下来歇歇……车祸后，我会用全新视角看待生命……世界需要更大更好的我，期待2020的到来。”





视频中可以看到凯文·哈特当初伤势比较严重





早前凯文·哈特还通过律师Andrew Brettler发布声明：希望车祸当时与之同车的Jared Black和Rebecca Broxterman早日康复，前者是当时的司机，同受重伤，而后者则伤情较轻。





需要佩戴特殊的装置帮助背伤恢复









凯文哈特背部能看到手术留下的痕迹





美国当地时间9月1日凌晨12:45分，美国喜剧男星凯文·哈特在加州卡拉巴萨斯遭遇车祸，背部严重受伤，被紧急送进医院。9月2日哈特的妻子告诉美国媒体，手术进行得非常成功“他将会好起来的。10天后凯文·哈特出院，住入一家康复中心继续治疗。