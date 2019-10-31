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凯文哈特车祸后首曝视频给粉丝报平安

“感谢家人朋友和粉丝 2020年见！”

2019-10-31 16:51:02 来源：Mtime时光网

凯文哈特车祸后首度公开自己的近况，给自己和粉丝熬了一碗"心灵鸡汤"。
　   

凯文哈特车祸后的复健（中字）

时光网讯 《勇敢者游戏2：再战巅峰》男星凯文·哈特近日在社交媒体发布视频，公开了自己遭遇车祸后的复健过程，并感谢家人、朋友和粉丝的支持。这是他在9月1日遭遇车祸送医后，首次通过视频向外界公开自己的近况。

       据悉，凯文哈特将于2020年全面复工。

　　视频中凯文哈特说：“可能是上帝看到我跑太快、事情做太多，希望我停下来歇歇……车祸后，我会用全新视角看待生命……世界需要更大更好的我，期待2020的到来。”

视频中可以看到凯文·哈特当初伤势比较严重

　　早前凯文·哈特还通过律师Andrew Brettler发布声明：希望车祸当时与之同车的Jared Black和Rebecca Broxterman早日康复，前者是当时的司机，同受重伤，而后者则伤情较轻。

需要佩戴特殊的装置帮助背伤恢复

　　凯文·哈特参演的《勇敢者游戏2：再战巅峰》将于12月13日在北美上映。律师透露凯文·哈特已开始为新片做一些零散的工作。另据外媒报道，哈特已经为《勇敢者游戏2》拍摄了一些宣传材料，其目前的情况是可以走动，但大部分时间需要坐着，并且接受理疗。

凯文哈特背部能看到手术留下的痕迹

　　美国当地时间9月1日凌晨12:45分，美国喜剧男星凯文·哈特在加州卡拉巴萨斯遭遇车祸，背部严重受伤，被紧急送进医院。9月2日哈特的妻子告诉美国媒体，手术进行得非常成功“他将会好起来的。10天后凯文·哈特出院，住入一家康复中心继续治疗。

作者：小火纸   编辑：小火纸

关键词： 凯文哈特 车祸 复健 视频
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凯文·哈特

凯文·哈特

Kevin Hart

职业：演员 | 制作人

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勇敢者游戏2：再战巅峰

勇敢者游戏2：再战巅峰 (2019)

0.0

导演：杰克·卡斯丹

主演：道恩·强森

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