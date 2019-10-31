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彼得·杰克逊带你重回残酷战场

《他们已不再变老》曝“大战当前”片段

2019-10-31 17:32:00 来源：Mtime时光网

彼得∙杰克逊执导的高口碑史诗级战争纪录片《他们已不再变老》曝光“大战当前”版片段
　　时光网讯 《指环王》《霍比特人》系列导演彼得∙杰克逊执导的高口碑史诗级战争纪录片《他们已不再变老》将于11月11日全国艺联专线上映，日前预售已经开启。

　　影片今日曝光“大战当前”版片段，展现开战前夕，等待冲锋号令的士兵们一系列复杂的心理活动。亲历者用沧桑口吻讲述回忆，为真实影像中士兵的神态与动作加上旁白。观众不仅见证了无数士兵生命里最后的时刻，更在幸存老兵的百感交集中重回炮火轰鸣的战场，场面悲壮，令人痛心。

　　为纪念第一次世界大战停战100周年，擅长驾驭宏大题材的彼得∙杰克逊接受帝国战争博物馆邀请，在浩如烟海的资料库中挑选素材，重构人们对一战的想象。他希望以更新颖、更人性化的方式让尘封已久的黑白史料重回大众视野。彼得∙杰克逊重新邀请了《指环王》《霍比特人》制作班底，更与顶级特效团队Stereo D工作室合作，将一个世纪前的残损黑白影像进行修复、上色，最后以3D格式呈现，让战场上的鲜活生命在银幕上栩栩如生。

　　同时，传统纪录片大多采用冷静客观的史实介绍为旁白，而彼得∙杰克逊将幸存老兵的访谈资料进行重新剪辑以配合画面，他们经历过生死所以记忆更显珍贵。跟随老兵真情实感的讲述，无论来自何种背景的观众都能对亲历者的故事产生共鸣。

   编辑：Joker

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他们已不再变老

他们已不再变老 (2018)

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