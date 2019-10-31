01.巩俐落泪！《中国女排》曝态度版海报
电影《中国女排》今日发布态度版海报，两张海报分别展示出国家队主教练郎平的一张一弛。海内外媒体将郎平打造的这支中国女排称之为“白金一代”，五年之间已经三夺世界冠军。冠军背后，是郎指导对球员们持续的赞扬激励，和她自己默默承受的巨大压力。由陈可辛
执导、巩俐
领衔主演的电影《中国女排》
将于2020年大年初一上映。
02.《南方车站的聚会》发布胡歌腹肌版海报
10月31日，电影《南方车站的聚会》
释出一组“治欲”版海报，以帽带和绷带两种道具将受伤的胡歌与桂纶镁牵绊在一起，生之欲望，爱之欲望，反复纠结缠绕。救赎与被救赎，在两人之间上演，在城市边缘发生。海报更正面曝光胡歌特训的好身材，桂纶镁延续短发造型，二人看似千差万别的状态却产生奇妙关联。
03.陈思诚监制、陈冲主演《误杀》定档12.20曝预告
先导预告将故事浮出水面，核心人物李维杰（肖央饰）遭受警察审问，却让妻子阿玉（谭卓饰）和两个女儿缄口不语，是无辜冤枉还是另有隐情？每个人都自以为手握了真正的真相，可是真相到底是什么？面对女警察拉揾（陈冲饰）的盘问冷静应对，眼神坚定。
01.DC力作《小丑》发布奥斯卡公关海报
DC电影《小丑》
今天发布了奥斯卡“供你参考”公关海报，开始为颁奖季做准备。颁奖季从秋冬档开始，陆续会有北美各大影评人奖项，以及好莱坞制片人工会、导演工会等等专业人士评选，最终一站就是明年的奥斯卡。据悉，第92届奥斯卡颁奖典礼定于美国时间2020年2月9日开幕。
《小丑》这两张海报主推“最佳影片”和“最佳服装设计”这两个奖项，不过外界普遍看好男主角杰昆·菲尼克斯竞争最佳男主角大奖，或许之后会有他的公关海报发布。
02.凯文哈特车祸后首曝视频给粉丝报平安 《勇敢者游戏2：再战巅峰》
男星凯文·哈特
近日在社交媒体发布视频，公开了自己遭遇车祸后的复健过程，并感谢家人、朋友和粉丝的支持。这是他在9月1日遭遇车祸送医后，首次通过视频向外界公开自己的近况。据悉，凯文哈特将于2020年全面复工。
视频中凯文哈特说：“可能是上帝看到我跑太快、事情做太多，希望我停下来歇歇……车祸后，我会用全新视角看待生命……世界需要更大更好的我，期待2020的到来。”
03.Disney+六部动画短片首曝海报预告
皮克斯旗下做实验性短片的“SparkShorts”为迪士尼流媒体Disney+上线打造了六部动画短片，今日曝光海报和预告片。
04. 瓦力领衔迪士尼+原创短剧首曝预告
迪士尼流媒体平台“迪士尼+”打造的全新原创短剧《现实生活中的皮克斯》
(Pixar in Real Life)发布海报和预告片，身处闹市街头的瓦力，惊恐无助，眼神抢戏。
当《超人总动员》《机器人总动员》
《飞屋环游记》《海底总动员》等皮克斯动画中的著名角色来到现实中，它们与路人之间将发生怎样的故事呢？该剧将于11月12日首播，为Disney+同日上线造势。
05.《决战中途岛》导演艾默里奇宣布来华
定档11月8日的好莱坞战争片《决战中途岛》
，宣布导演罗兰·艾默里奇
将来华畅谈影片内容和拍摄细节，国内幸运观众可以享受全球超前观影福利。电影今日曝光新款海报，万米高空上多架战机极限俯冲，硝烟四起的空战揭露出战争残酷的一面。
凭借《2012》《独立日》《后天》
等史诗末日题材影片，艾默里奇被誉为好莱坞“特效大师”。《决战中途岛》作为导演历时15年的筹备之作，投资超过一亿美金，堪称21世纪投资最大的战争片之一。
01.首日预售破千万!《天气之子》曝加油少年预告
日本2019票房冠军（暂列）、中国首部IMAX日本动画《天气之子》
将于明日（11月1日）全国上映，并发布“加油吧！少年”版预告。截至目前，影片首日预售票房已突破千万。
此番发布的预告以男主角的故事为切入点，透露出影片对“当下年轻人焦虑生活”的现实思考，并提出“即便生活严苛，也要勇敢漂亮地生活下去”的主题，引发不少年轻观众的共鸣。同时，这也是导演新海诚
首次尝试现实而积极的风格，鼓舞人心的故事加之极致唯美的视听效果，令不少观众称赞其为“初冬最治愈”。