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时光晚报：胡歌"南方车站的聚会"曝腹肌海报

巩俐"中国女排"落泪 凯文哈特车祸后首露面

2019-10-31 20:06:42 来源：Mtime时光网

你关心的都在这里




01.巩俐落泪！《中国女排》曝态度版海报


　　 电影《中国女排》今日发布态度版海报，两张海报分别展示出国家队主教练郎平的一张一弛。海内外媒体将郎平打造的这支中国女排称之为“白金一代”，五年之间已经三夺世界冠军。冠军背后，是郎指导对球员们持续的赞扬激励，和她自己默默承受的巨大压力。由陈可辛执导、巩俐领衔主演的电影《中国女排》将于2020年大年初一上映。

02.《南方车站的聚会》发布胡歌腹肌版海报


　　
　　10月31日，电影《南方车站的聚会》释出一组“治欲”版海报，以帽带和绷带两种道具将受伤的胡歌与桂纶镁牵绊在一起，生之欲望，爱之欲望，反复纠结缠绕。救赎与被救赎，在两人之间上演，在城市边缘发生。海报更正面曝光胡歌特训的好身材，桂纶镁延续短发造型，二人看似千差万别的状态却产生奇妙关联。

03.陈思诚监制、陈冲主演《误杀》定档12.20曝预告

　　
　　

定档预告

陈思诚监制，新导演柯汶利执导的电影《误杀》今日发布先导预告和“蒙太奇”海报，该片由肖央谭卓陈冲姜皓文领衔主演，秦沛特邀演出。正式定档12月20日。

       先导预告将故事浮出水面，核心人物李维杰（肖央饰）遭受警察审问，却让妻子阿玉（谭卓饰）和两个女儿缄口不语，是无辜冤枉还是另有隐情？每个人都自以为手握了真正的真相，可是真相到底是什么？面对女警察拉揾（陈冲饰）的盘问冷静应对，眼神坚定。

01.DC力作《小丑》发布奥斯卡公关海报

    
      DC电影《小丑》今天发布了奥斯卡“供你参考”公关海报，开始为颁奖季做准备。颁奖季从秋冬档开始，陆续会有北美各大影评人奖项，以及好莱坞制片人工会、导演工会等等专业人士评选，最终一站就是明年的奥斯卡。据悉，第92届奥斯卡颁奖典礼定于美国时间2020年2月9日开幕。

    《小丑》这两张海报主推“最佳影片”和“最佳服装设计”这两个奖项，不过外界普遍看好男主角杰昆·菲尼克斯竞争最佳男主角大奖，或许之后会有他的公关海报发布。

02.凯文哈特车祸后首曝视频给粉丝报平安

　　

背部伤势恢复自述

《勇敢者游戏2：再战巅峰》男星凯文·哈特近日在社交媒体发布视频，公开了自己遭遇车祸后的复健过程，并感谢家人、朋友和粉丝的支持。这是他在9月1日遭遇车祸送医后，首次通过视频向外界公开自己的近况。据悉，凯文哈特将于2020年全面复工。

　　视频中凯文哈特说：“可能是上帝看到我跑太快、事情做太多，希望我停下来歇歇……车祸后，我会用全新视角看待生命……世界需要更大更好的我，期待2020的到来。”

03.Disney+六部动画短片首曝海报预告




　　

Disney+将推6部动画短片预告

皮克斯旗下做实验性短片的“SparkShorts”为迪士尼流媒体Disney+上线打造了六部动画短片，今日曝光海报和预告片。

　　这六部短片分别是《毛线球布尔》（Purl）、《粉碎与掠夺》（Smash and Grab）、《小野猫与斗牛犬》（Kitbull）、《漂浮》（Float），《循环》（Loop）、《风》（Wind）。其中前四部将在11月12日当天与平台一同上线，《风》将于11月13日上线，《循环》将于明年1月10日上线。

04. 瓦力领衔迪士尼+原创短剧首曝预告
　　

预告片

迪士尼流媒体平台“迪士尼+”打造的全新原创短剧《现实生活中的皮克斯》(Pixar in Real Life)发布海报和预告片，身处闹市街头的瓦力，惊恐无助，眼神抢戏。

　　当《超人总动员》《机器人总动员》《飞屋环游记》《海底总动员》等皮克斯动画中的著名角色来到现实中，它们与路人之间将发生怎样的故事呢？该剧将于11月12日首播，为Disney+同日上线造势。

05.《决战中途岛》导演艾默里奇宣布来华


　　 定档11月8日的好莱坞战争片《决战中途岛》，宣布导演罗兰·艾默里奇将来华畅谈影片内容和拍摄细节，国内幸运观众可以享受全球超前观影福利。电影今日曝光新款海报，万米高空上多架战机极限俯冲，硝烟四起的空战揭露出战争残酷的一面。

　　凭借《2012》《独立日》《后天》等史诗末日题材影片，艾默里奇被誉为好莱坞“特效大师”。《决战中途岛》作为导演历时15年的筹备之作，投资超过一亿美金，堪称21世纪投资最大的战争片之一。


01.首日预售破千万!《天气之子》曝加油少年预告


“加油吧！少年”版预告


日本2019票房冠军（暂列）、中国首部IMAX日本动画《天气之子》将于明日（11月1日）全国上映，并发布“加油吧！少年”版预告。截至目前，影片首日预售票房已突破千万。

　　此番发布的预告以男主角的故事为切入点，透露出影片对“当下年轻人焦虑生活”的现实思考，并提出“即便生活严苛，也要勇敢漂亮地生活下去”的主题，引发不少年轻观众的共鸣。同时，这也是导演新海诚首次尝试现实而积极的风格，鼓舞人心的故事加之极致唯美的视听效果，令不少观众称赞其为“初冬最治愈”。


   编辑：z

关键词： 凯文哈特
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南方车站的聚会

南方车站的聚会 (2019)

0.0

导演：刁亦男

主演：胡歌 桂纶镁

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