时光网讯 近几年以青少年摸索世界为题材的电影在好莱坞稳定推陈出新且题材风格多元，不变的是它们总能不经意的勾起观众回忆，引起共鸣。
限制级的《好小子们》
有着情感真挚的角色设计和演员表演，以三个急着长大的青少年为主角，搞笑描写他们初次体验大人事物的生涩童稚，带观众走上90分钟的回忆旅程，笑中带泪远离现实回到小时候。
微剧透提醒！
为了不丢脸，三个根本连怎么接吻都不会的12岁男生趁麦斯爸爸出差，操作他心爱的无人机飞到邻居姊姊家中，想要偷看邻居姊姊跟男朋友亲热学怎么亲亲。
天真的三人完全没想过就行动结果当然被揭发，不知所措只想拿回无人机宝贝的三个小男生，硬是跟两个已经是大学生的邻居姊姊杠上，偷拿邻居姊姊的包包作为筹码。殊不知包包里头有两位女生刚买的、俗称“茉莉”的摇头丸，因此引发一场汤姆猫与杰利鼠式无理头的追逐冒险。
环球影业出品、塞斯·罗根
制作公司参与制作的《好小子们》
，可以说是罗根式喜剧最有气质的发挥。除了罗根式幽默为人所知的无理头憨笑叙事风格，包含毒品和性等成人题材一样没少。虽然潜意识还是会觉得，或者希望，小朋友为主角应该会有一定的尺度（吧？）。
《好小子们》
非常清楚界线在哪，而且故意要去戳底线在哪，给观众“拜托不要真的给小孩吃毒品！”的紧张。但电影其实对这些成人题材采取“光说不练”的处理方式，只让三个小男主们似懂非懂的“假”体验， 着实让大家松了一口气。
三个小男孩片中遇到的事情就像现实生活一样随机，他们新事物有着天马行空的想像和认知，所以闹出一连串笑话。
电影以夸张无厘头的冒险经历让三个急着长大的男孩，学习接受现实的重要，对自我和友谊有着更成熟、更坦荡的看法。三个小男孩随着冒险，逐渐各自体验到成长过程必经的身心疼痛。也因为每个人都有不同的旅程，即使三人有深厚的友谊，这场共同经历也让他们各自体验到友谊聚散离合难预知。
但《好小子们》
还是让人蛮感慨小朋友怎么长大这么快。雅各布在电影《房间》
展露头角好像才昨天的事，这回主演《好小子们》
依旧可爱，但说着一口流利的脏话造成的反差萌，正是电影的基调。
男童星布雷迪·诺恩饰演的索尔爱耍帅却看不见自己的长处，基思·L·威廉姆斯饰演的卢卡斯则是诚实的让人哭笑不得。
三位男童星的演出演出是很真诚的反应，是《好小子们》
最大亮点。他们精彩演绎似懂非懂的真实萌，搭配角色本身鲜明的个性，顾及罗根式幽默粉丝的口味，也讨不喜欢罗根幽默的观众欢心。
成长电影总有一种跨年龄的魅力。近两年好莱坞稳定的推出成长电影，其中不乏叫好又叫座的佳作， 2017年奥斯卡电影《伯德小姐》
和《以你的名字呼唤我》
的文青风格，勾起许多观众的青涩爱恋回忆。
《好小子们》
虽然是限制级、也不避讳挑战尺度，但很有自知之明见好就收，探讨的议题也蛮有人生道理，三个小男孩绝对是电影最吸“睛”、也是最吸“金”的。