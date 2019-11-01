对于喜欢以《恶邻居》系列为代表的“塞斯·罗根特色幽默”的观众，《好小子们》会在最大道德尺度内最符合你口味。







时光网讯 近几年以青少年摸索世界为题材的电影在好莱坞稳定推陈出新且题材风格多元，不变的是它们总能不经意的勾起观众回忆，引起共鸣。









微剧透提醒！









为了不丢脸，三个根本连怎么接吻都不会的12岁男生趁麦斯爸爸出差，操作他心爱的无人机飞到邻居姊姊家中，想要偷看邻居姊姊跟男朋友亲热学怎么亲亲。













天真的三人完全没想过就行动结果当然被揭发，不知所措只想拿回无人机宝贝的三个小男生，硬是跟两个已经是大学生的邻居姊姊杠上，偷拿邻居姊姊的包包作为筹码。殊不知包包里头有两位女生刚买的、俗称“茉莉”的摇头丸，因此引发一场汤姆猫与杰利鼠式无理头的追逐冒险。















三个小男孩片中遇到的事情就像现实生活一样随机，他们新事物有着天马行空的想像和认知，所以闹出一连串笑话。











电影以夸张无厘头的冒险经历让三个急着长大的男孩，学习接受现实的重要，对自我和友谊有着更成熟、更坦荡的看法。三个小男孩随着冒险，逐渐各自体验到成长过程必经的身心疼痛。也因为每个人都有不同的旅程，即使三人有深厚的友谊，这场共同经历也让他们各自体验到友谊聚散离合难预知。









男童星布雷迪·诺恩饰演的索尔爱耍帅却看不见自己的长处，基思·L·威廉姆斯饰演的卢卡斯则是诚实的让人哭笑不得。



















