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05.《王冠》"英国女王"奥利维娅·科尔曼获颁勋章









奥斯卡影后奥利维娅·科尔曼近日在英国的白金汉宫接受了安妮公主颁发的大英帝国勋章，以表彰她在演艺事业方面做出的成就和贡献。



奥利维娅·科尔曼在2019年凭借《宠儿》中饰演英国安妮女王而获得奥斯卡最佳女主角，她在剧集《王冠》中也饰演了中年英国女王。

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影片自公映后，深受观众喜爱。著名作家、学者易中天给电影《少年的你》打出了92分的高分，著名社会学家李银河称其是“近年来少见的高水平制作”。今日影片发布由主演易烊千玺献唱的情感曲《念想》MV。





据悉，《念想》MV由曾国祥执导，余静萍掌镜，和熟悉的团队合作让千玺找回了一年前夏天的一起拍戏的感觉。在拍摄MV的过程中，易烊千玺更是全心投入唱到眼含泪光。



