早上好！过去的12小时发生的影坛大事，都为您总结好了！01.奥斯卡改变提名规则，《哪吒之魔童降世》有望入围？
奥斯卡组委会宣布，改变“最佳国际电影”（以往的“最佳外语片”）的提名规则，更加民主和大众，史上首次允许所有奥斯卡投票人参与提名名单的投票。
据悉，“最佳国际电影”执行委员会的主席，已经向奥斯卡全体成员发送邮件，告诉他们可以从10部入围短名单中，投票选出最终提名的作品。提名作品将会是7部。
本届奥斯卡“最佳国际电影”短名单由往年的9部扩展到了10部，报名要求是片长大于40分钟，在美国之外发行，影片主要语言不能是英语，加纳、尼日利亚与乌兹别克斯坦本次都是首次报名。
而今年之所以能让所有人参与投票，一个原因要归于奥斯卡推出了自己的流媒体平台，奥斯卡评委们可以在家观看。阿莫多瓦的《痛苦与荣耀》
已经在该平台上线。
02.强森《勇敢者游戏2》发布中文终极预告片
由美国哥伦比亚影片公司出品的好莱坞动作冒险巨制《勇敢者游戏2：再战巅峰》
（暂译）作为年度压轴大片，将于2019年12月13日在北美上映。今日，影片发布了“原班人马”版海报及“危机四伏”版预告，“巨石强森”率领勇敢者战队再次集结，与此前不同的是这一次不仅人员发生了重组，更有“新队友”加入！五位队员蓄势待发，共同面对未知世界的全面失控，迎战更多凶猛怪兽与致命威胁。影片场景逼真，视效震撼目不暇接，极限挑战刺激全程！
在“危机四伏”版预告片中，对于勇敢者们与“新队友”有更多细节的曝光。四人再次落入“勇敢者游戏的世界”，但场景不再是熟悉的丛林，而变为荒无人烟的沙漠，个人技能得到了更新，同时还要迅速适应自身角色的惊人转变。面对未知世界的全面失控，他们必须协力闯过重重关卡，躲过山崩石裂的突发状况，才能成功营救消失的队友逃出生天。预告中最大的惊喜莫过于新成员黑马身份曝光：她竟然是消失的贝瑟尼！各种令人惊呼的意外状况频发，全面升级的冒险旅程即将展开！
03.波澜壮阔！"大超"《猎魔人》曝新预告
由“大超”亨利·卡维尔
主演的Netflix魔幻剧集《猎魔人》
（《巫师》
）曝光长达2分10秒的全新预告，几乎都是此前没有见过的内容。
同时，这款预告也曝光了剧集的上线时间，2019年12月20日。
《猎魔人》
是波兰作家安德烈·斯帕克沃斯基于上世纪80年代开始创作的系列魔幻小说，共包括三部短篇小说和五部长篇小说，被改编为同名游戏后风靡全球。
这款预告依旧以亨利·卡维尔饰演的猎魔人“白狼”杰洛特为核心，通过不同人的话语，揭露他的身份、特点，以及他面临的困境和挣扎。另外，卡维尔还秀了拳脚和肌肉，令人大饱眼福。
04.《权力的游戏》前传《龙之堡》发海报
HBO预定了《权力的游戏》
前传剧集《龙之堡》，今天片方发布了先导海报，坦格利安家族的族徽三头巨龙登场！
据悉，该剧由米格尔·萨普什尼克与莱恩·康道尔共同担任制作人，米格尔·萨普什尼克将负责导航集的拍摄。
HBO高层之前看过了《权力的游戏：前夜》的导航集之后，把这部剧集砍掉了，之后就决定拍摄新的前传《龙之堡》。乔治·R·R·马丁表示：“我不会为《龙之堡》写剧本”。
05.《王冠》"英国女王"奥利维娅·科尔曼获颁勋章
奥斯卡影后奥利维娅·科尔曼近日在英国的白金汉宫接受了安妮公主颁发的大英帝国勋章，以表彰她在演艺事业方面做出的成就和贡献。
奥利维娅·科尔曼在2019年凭借《宠儿》中饰演英国安妮女王而获得奥斯卡最佳女主角，她在剧集《王冠》中也饰演了中年英国女王。
05.DC《蝙蝠侠》确定“戈登警长”人选
日前，DC超级英雄电影《蝙蝠侠》
的导演马特·里夫斯
在社交媒体上宣布，电影中的戈登警长将由演员杰弗里·怀特
饰演。
杰弗里·怀特是一位1965年出生的美国演员，在《西部世界》、《大西洋帝国》、《007：大战皇家赌场》等作品中都有过精彩表现。
01.徐峥监制新片《宠爱》首曝预告
由徐峥
监制、杨子导演的电影《宠爱》
今日曝光了首款预告。主演们携萌宠轮番亮相，从亲情、友情、爱情不同角度，诠释“宠爱”的含义。
预告中，11位主演用最窝心的台词，展现了宠爱的不同姿态。不只是爱情，而是涵盖了生活中方方面面的爱，徐峥也透露了这种设计背后的用心，“每个人都希望被宠爱，当然不仅仅是爱情。我们把有关爱的故事汇聚在一起，希望每一位观众都能得到宠爱。”
02. 易烊千玺演出《少年的你》情感曲《念想》MV
由许月珍监制，曾国祥执导，《七月与安生》原班团队打造的电影《少年的你》正在全国热映。
影片自公映后，深受观众喜爱。著名作家、学者易中天给电影《少年的你》打出了92分的高分，著名社会学家李银河称其是“近年来少见的高水平制作”。今日影片发布由主演易烊千玺献唱的情感曲《念想》MV。
据悉，《念想》MV由曾国祥执导，余静萍掌镜，和熟悉的团队合作让千玺找回了一年前夏天的一起拍戏的感觉。在拍摄MV的过程中，易烊千玺更是全心投入唱到眼含泪光。