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《少年的你》发布易烊千玺演唱《念想》MV

小北深情演唱吐露角色心声 一起守护少年

2019-11-01 09:43:00 来源：Mtime时光网

易烊千玺献声电影情感曲《念想》，将他不曾表露的内心独白娓娓道来。“只要是与你有关，我就会勇敢”，揪心又动人的歌词搭配细腻抒情的曲调
　　时光网讯　由许月珍监制，曾国祥执导，《七月与安生》原班团队打造的电影《少年的你》正在全国热映。影片自公映后，深受观众喜爱。著名作家、学者易中天给电影《少年的你》打出了92分的高分，著名社会学家李银河称其是“近年来少见的高水平制作”。今日影片发布由主演易烊千玺献唱的情感曲《念想》MV。

　　据悉，《念想》MV由曾国祥执导，余静萍掌镜，和熟悉的团队合作让千玺找回了一年前夏天的一起拍戏的感觉。在拍摄MV的过程中，易烊千玺更是全心投入唱到眼含泪光。

《念想》MV

　　易烊千玺献声电影情感曲《念想》，将他不曾表露的内心独白娓娓道来。“只要是与你有关，我就会勇敢”，揪心又动人的歌词搭配细腻抒情的曲调，“就到我的世界里，做个小孩”，呼应电影里少年之间刻骨铭心的感情。千玺内敛且温柔的呢喃，随着吉他和弦的律动，让听众坠入了一场不愿醒来的梦境。

　　在电影《少年的你》中，易烊千玺饰演的少年小北从13岁就混迹街头，外表冷酷，内心柔软。虽然生活过得并不如意，但他依然保持着对这个世界的善意和美好的向往。陈念的出现，像是小北生活中的一道光，重新唤醒了他内心的希望和对未来的期待。两个少年，一个夏天。他们决定彼此守护，一起走向成人的世界。这首情感曲是小北送给陈念的《念想》，也是电影《少年的你》守护少年的《念想》。
 

   编辑：汀

关键词： 少年的你 MV
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