易烊千玺献声电影情感曲《念想》，将他不曾表露的内心独白娓娓道来。“只要是与你有关，我就会勇敢”，揪心又动人的歌词搭配细腻抒情的曲调





《念想》MV

易烊千玺献声电影情感曲《念想》，将他不曾表露的内心独白娓娓道来。“只要是与你有关，我就会勇敢”，揪心又动人的歌词搭配细腻抒情的曲调，“就到我的世界里，做个小孩”，呼应电影里少年之间刻骨铭心的感情。千玺内敛且温柔的呢喃，随着吉他和弦的律动，让听众坠入了一场不愿醒来的梦境。在电影《少年的你》中，易烊千玺饰演的少年小北从13岁就混迹街头，外表冷酷，内心柔软。虽然生活过得并不如意，但他依然保持着对这个世界的善意和美好的向往。陈念的出现，像是小北生活中的一道光，重新唤醒了他内心的希望和对未来的期待。两个少年，一个夏天。他们决定彼此守护，一起走向成人的世界。这首情感曲是小北送给陈念的《念想》，也是电影《少年的你》守护少年的《念想》。

编辑：汀