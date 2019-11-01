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强森《勇敢者游戏2》曝危机四伏预告

新场景沙漠大逃亡！原班人马重磅回归

2019-11-01 09:44:09 来源：Mtime时光网

在“危机四伏”版预告片中，对于勇敢者们与“新队友”有更多细节的曝光。
　　时光网讯 《勇敢者游戏2：再战巅峰》（暂译）作为年度压轴大片，将于2019年12月13日在北美上映。今日，影片发布了“原班人马”版海报及“危机四伏”版预告，“巨石强森”率领勇敢者战队再次集结，与此前不同的是这一次不仅人员发生了重组，更有“新队友”加入！五位队员蓄势待发，共同面对未知世界的全面失控，迎战更多凶猛怪兽与致命威胁。



　　今日，《勇敢者游戏2：再战巅峰》发布了“原班人马”版海报，更多新内容曝光。海报上，强森饰演的“勇石博士”再次率领勇敢者战队集体亮相，但令人意外的是，在他们之中竟然出现一位“新队员”，而且这位新队员并非人类，而是一匹高大的黑马！

　　这样的组合不禁引发了所有人的好奇：神秘黑马究竟是何方神圣？是否拥有特殊技能？全新组合又会产生怎样的火花？海报上四人一马目视前方，表情严肃眼神坚定，全副武装时刻准备迎战更惊险的关卡，令人对于片中的全新冒险充满期待！

　　在“危机四伏”版预告片中，对于勇敢者们与“新队友”有更多细节的曝光。四人再次落入“勇敢者游戏的世界”，但场景不再是熟悉的丛林，而变为荒无人烟的沙漠，个人技能得到了更新，同时还要迅速适应自身角色的惊人转变。面对未知世界的全面失控，他们必须协力闯过重重关卡，躲过山崩石裂的突发状况，才能成功营救消失的队友逃出生天。

   编辑：汀

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关键词： 勇敢者游戏2
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