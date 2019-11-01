法国片《雷米奇遇记》首发预告定档11月22日上映，该片由《放牛班的春天》原班人马打造，改编自法国著名童话IP《苦儿流浪记》，在此之前已经进行过多次翻拍。

定档海报 时光网讯 法国治愈系成人童话 法国治愈系成人童话 《雷米奇遇记》 今日发布了定档海报及预告，并宣布将于11月22日在国内上映。













电影《雷米奇遇记》由《放牛班的春天》原班人马打造，当天籁童声再次遇上绝美童颜，《雷米奇遇记》有望再创经典。除此之外，该片的演员阵容也十分强大，戛纳、凯撒多料影帝丹尼尔·奥图，著名演员、纪录片《海洋》《迁徙的鸟》导演雅克·贝汉，以及曾获柏林电影节最佳女演员奖的维吉妮·拉朵嫣，均有参演。











饰演小雷米的玛勒姆·坎帕，年仅五岁就加入了巴黎歌剧院合唱团，小小年纪就展现出超人的歌唱与表演天赋。片中的天籁童声由他本人演唱，纯净动人，治愈心灵。





成人治愈系催泪童话《雷米奇遇记》将于11月22日在国内上映。











