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法国治愈系成人童话《雷米奇遇记》
今日发布了定档海报及预告，并宣布将于11月22日在国内上映。
电影《雷米奇遇记》
讲述了10岁的雷米被养父卖给街头艺人维塔利斯，雷米和维塔利斯、小狗、猴子开启了环游法国演艺之旅。维塔利斯教他识字、挖掘他唱歌的天赋。雷米体味旅行艺人的坎坷人生，学会生活、交朋友，维塔利斯像父亲和恩师一样滋养他。一首从小就在雷米心中流淌的神秘摇篮曲，牵引着雷米慢慢发现自己真实的身份，雷米的人生开始面临巨大的挑战和改变。
值得一提的是，电影《雷米奇遇记》
改编自法国著名童话IP《苦儿流浪记》，在此之前已经进行过多次翻拍，堪称世界级经典IP。
电影《雷米奇遇记》由《放牛班的春天》原班人马打造，当天籁童声再次遇上绝美童颜，《雷米奇遇记》有望再创经典。除此之外，该片的演员阵容也十分强大，戛纳、凯撒多料影帝丹尼尔·奥图，著名演员、纪录片《海洋》《迁徙的鸟》导演雅克·贝汉，以及曾获柏林电影节最佳女演员奖的维吉妮·拉朵嫣，均有参演。
饰演小雷米的玛勒姆·坎帕，年仅五岁就加入了巴黎歌剧院合唱团，小小年纪就展现出超人的歌唱与表演天赋。片中的天籁童声由他本人演唱，纯净动人，治愈心灵。
成人治愈系催泪童话《雷米奇遇记》将于11月22日在国内上映。