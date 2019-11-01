《长安道》取材自一起真实盗墓案件，2010年，被盗墓贼6次盗掘，历时6年漂泊的唐贞顺皇后武惠妃石椁终于被追索回国，这不仅是现今体量最大的归国文物，也是我国首次通过法律途径追回一级文物。











同时，影片还发布了终极海报，紫色的背景营造出神秘的氛围，红色的暗影渲染了人物的情感，狠、悲、疑、绝，四位主演在未知情境下的情绪被无限放大。当情与法狭路相逢，究竟谁是谁非？11月15日到影院见真相。





“我们已经十几年没有见过了，你凭什么认为万正纲会认我这个女儿呢？”在最新发布的终极预告中，焦俊艳饰演的刑警赵红雨因“九号墓”一案被任命为卧底，从而不得不与多年未见的亲生父亲，也就是范伟饰演的万正纲再度重逢。万正纲想用赵红雨儿时爱吃的糖勾起彼此温馨的回忆，却被赵红雨一手打翻，想补偿的慈父和爱之深责之切的女儿究竟能否冰释前嫌？

















在罪案的牵扯下，人与人之间的关系也变得越发复杂，陈数饰演的“蛇蝎美人”林白玉次次威逼利诱，宋洋饰演的文物警察邵宽城拿真相步步紧逼，看似与世无争的万正纲时而讨好时而无奈，时而痛哭时而癫狂，究竟谁是真正的骗子谁是幕后的贼？真相往往不止一个。





电影《长安道》取材自一起真实盗墓案件，2010年，被盗墓贼6次盗掘，历时6年漂泊的唐贞顺皇后武惠妃石椁终于被追索回国，这不仅是现今体量最大的归国文物，也是我国首次通过法律途径追回的一级文物。文物代表着国家的历史文明，守护文物就是守护国家的历史，影片不仅一比一还原了武惠妃石椁，还首次聚焦文物警察这个特殊警种，真实刻画了这群为守护国家历史而出生入死的无名英雄。



