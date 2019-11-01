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胡歌演"南方车站"感慨"这辈子没这么浪漫过"

电影曝主演日记 与桂纶镁合作默契击掌成惯例

2019-11-01 10:53:48 来源：Mtime时光网

首度搭档的胡歌与桂纶镁，毫不吝惜表达对彼此的欣赏与敬佩，共同完成多场高难度拍摄后频频击掌，胡歌更感慨“这辈子没这么浪漫过”。
　　时光网讯   由刁亦男执导，胡歌、桂纶镁领衔主演，廖凡、万茜特别出演，奇道主演，将于12月6日全国公映的电影《南方车站的聚会》日前曝光了幕后全纪录“南方日记之胡歌与桂纶镁”，多方位展现两位实力演员的职业精神和幕后故事。首度搭档的胡歌与桂纶镁，毫不吝惜表达对彼此的欣赏与敬佩，共同完成多场高难度拍摄后频频击掌，胡歌更感慨“这辈子没这么浪漫过”。




　　据悉，《南方车站的聚会》不仅是胡歌首度担纲贺岁电影男主，更创造了他的亲密戏初体验。在经历了一场拍摄难度极大的水上“船戏”之后，胡歌不禁感叹自己“这辈子没这么浪漫过”。即便水性一般，胡歌依然克服心理障碍完成了拍摄，也是源于对自己更高的要求：“我不希望我的表演停留在演的阶段，希望能多一些真实成分。”

　　戏里真情流露、戏外真诚相待，同样也是桂纶镁的心声。初次合作的胡歌与桂纶镁，在拍摄初期交流很少，桂纶镁对胡歌的印象甚至仅限于“非常腼腆”。据桂纶镁回忆，在拍摄车站相会那场戏时，她突然体会到了周泽农与刘爱爱“互不相识，又互相想靠近”的氛围，显然这也是戏外两人对彼此心情的投射。当这场有着复杂调度的场景拍摄完成后，两人情不自禁地击掌庆祝，并将这一动作习惯性地延续下去，彼此之间的默契也愈加深厚。





　　随着电影的拍摄，桂纶镁对胡歌的了解也渐渐深入。在她眼里，胡歌是一个“充满好奇的人”，不仅会修理游戏机和机车，还亲自扛起摄影机感受镜头调度，如同一个天真的大男孩。而万茜却觉得胡歌“更加成熟和稳定了”，这一感受也得到了胡歌的印证。据他回忆，电影拍摄结束之前，他发现自己处事更为淡定，甚至廖凡也看出他“整个气质有些改变”，对此胡歌相信：“这份感觉是隐藏在深处的，或许是周泽农带给我的。”

　　同样对胡歌产生精神感召的，还有桂纶镁带病受伤也不停工的敬业态度，胡歌真诚表示：“桂纶镁是我的榜样。”对于拍摄过程中的艰辛，桂纶镁从未后悔：“我的身体从来都是角色的。”在高烧不退时，坚持完成长达一夜的高强度拍摄后，桂纶镁情不自禁地与胡歌拥抱，以感谢他的关心和鼓励：“你知道有一个人在后面撑着你。”

   编辑：hello王小羊

关键词： 南方车站的聚会 特辑
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南方车站的聚会 (2019)

0.0

导演：刁亦男

主演：胡歌 桂纶镁

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