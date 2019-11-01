《大约在冬季》曝光“没有你”预告，预告以安然（马思纯饰）收到来自齐啸（霍建华饰）的一封信为主线，穿插着安然在这段热烈的爱情表达，双视角展现了两人从一往情深到爱而不得的故事。





该片曝光了“没有你”预告片，以安然（马思纯饰）收到来自齐啸（霍建华饰）的一封信为主线，穿插着安然在这段热烈的爱情表达，双视角展现了两人从一往情深到爱而不得的故事，因为相遇，我们相爱，因为相爱，我们分离，这段跨越近三十年时光的故事，因为有了彼此而有了铭心刻骨的爱恋。





电影《大约在冬季》讲述了1991年北师大才女安然和来自台北的摄影师齐啸因齐秦演唱会结缘，从而展开的一段跨越近三十年时光的动人爱情故事。此次曝光的“没有你”版预告以安然站在舞台上的一句“情不知所起，一往而深”开篇，瞬间带领观众感知到两人温柔浪漫的爱情基调。





预告片的主线则是齐啸写给安然的一封信，霍建华的声音低沉而富有魅力，将齐啸内心对安然的情感娓娓道来，从一见钟情，到再见倾心，两人的爱情真挚而热烈，一起追星、一起奔跑、一起在学校门口偷偷印下一个吻，浪漫温情的细节中藏着很多尚未说出口的爱意。





《大约在冬季》“没有你”版角色海报-霍建华 “因为相爱，我们分离”，预告片打破了大家对于转折的固有印象，没有陡然急促的背景乐，也没有快速闪过的画面，仅仅是自然而然的过渡，便将故事带到了爱而不得的情绪之中，或许是现实的阻碍，或许是时间的不合，两人终究是遗憾得分别。“对不起安然，我是爱你的，很爱很爱你”齐啸的独白将爱情里的踌躇不安细腻展现，这段错过的爱情将何去何从，深深牵动着观众的心。

影片《大约在冬季》将于11月15日全国公映。