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虐心之恋！霍建华"情书"告白马思纯

《大约在冬季》曝"没有你"预告 齐秦特别出演

2019-11-01 11:53:14 来源：Mtime时光网

《大约在冬季》曝光“没有你”预告，预告以安然（马思纯饰）收到来自齐啸（霍建华饰）的一封信为主线，穿插着安然在这段热烈的爱情表达，双视角展现了两人从一往情深到爱而不得的故事。
       

《大约在冬季》“没有你”版角色海报-马思纯

时光网讯 黄志明监制、王维明导演、饶雪漫编剧、齐秦艺术担任总监，马思纯霍建华领衔主演；魏大勋、张瑶、林柏宏、文淇主演；侯佩岑、齐秦特别出演的电影《大约在冬季》已定档于11月15日全国公映。

      该片曝光了“没有你”预告片，以安然（马思纯饰）收到来自齐啸（霍建华饰）的一封信为主线，穿插着安然在这段热烈的爱情表达，双视角展现了两人从一往情深到爱而不得的故事，因为相遇，我们相爱，因为相爱，我们分离，这段跨越近三十年时光的故事，因为有了彼此而有了铭心刻骨的爱恋。

       电影《大约在冬季》讲述了1991年北师大才女安然和来自台北的摄影师齐啸因齐秦演唱会结缘，从而展开的一段跨越近三十年时光的动人爱情故事。此次曝光的“没有你”版预告以安然站在舞台上的一句“情不知所起，一往而深”开篇，瞬间带领观众感知到两人温柔浪漫的爱情基调。

      预告片的主线则是齐啸写给安然的一封信，霍建华的声音低沉而富有魅力，将齐啸内心对安然的情感娓娓道来，从一见钟情，到再见倾心，两人的爱情真挚而热烈，一起追星、一起奔跑、一起在学校门口偷偷印下一个吻，浪漫温情的细节中藏着很多尚未说出口的爱意。

     

《大约在冬季》“没有你”版角色海报-霍建华

“因为相爱，我们分离”，预告片打破了大家对于转折的固有印象，没有陡然急促的背景乐，也没有快速闪过的画面，仅仅是自然而然的过渡，便将故事带到了爱而不得的情绪之中，或许是现实的阻碍，或许是时间的不合，两人终究是遗憾得分别。“对不起安然，我是爱你的，很爱很爱你”齐啸的独白将爱情里的踌躇不安细腻展现，这段错过的爱情将何去何从，深深牵动着观众的心。
 
      影片《大约在冬季》将于11月15日全国公映。

   编辑：隐饮

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关键词： 大约在冬季
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