影片今年11月29日在中国台湾上映，拿到今年金马奖最佳影片等9项提名。
《夕雾花园》改编作家陈团英的著名小说，小说以第二次世界大战后的马来西亚为背景，故事扣人心弦。如今该片由Astro Shaw与HBO Asia、马来西亚国家电影发展局（FINAS）共同制作。导演林书宇此前曾拍摄过电影《九降风》
、《星空》
、《百日告别》
等作品。
《夕雾花园》
描述一对姐妹受困于二次世界大战中的马来西亚战俘营，独自逃出生天的姐姐云林(李心洁饰)始终对殒命的妹妹云红自责不已。数年后，她决定向优秀却有神秘背景的日本园艺师中村有朋(阿部宽饰)学艺，想盖出姐妹俩梦想中的花园来思念妹妹。
即使身为日本人的中村不时让她想起曾经的梦魇，她仍然对中村渐生情愫，一段不被世人允许的凄美动人爱情故事就此展开…。
李心洁自2016年产子后一直退隐幕后，这次时隔三年复出拍戏，她坦言多少都会有点紧张。这次李心洁还将首度挑战英文对白，台词又长又复杂，她决定参演后第一件事就是找老师恶补台词功课，“台词对白很重要，如果没办法说得很好，就没办法表达情感。”
李心洁和恩师张艾嘉一直关系不错，这次在新片重聚，她们交流颇多。有次李心洁拍戏拍到心累，忍不住躲在角落哭泣，便打电话给师父张艾嘉求助，“这次有大尺度比较亲密的戏，心理压力很大、有障碍的时候，我就会打给她讨论一下。她叫我‘放心去做’，简单的几句话就让我放心不少。”