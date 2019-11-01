《夕雾花园》讲述二战后马来西亚的故事，涉及到当地华人、日本人和英美人士之间的复杂关系。











影片今年11月29日在中国台湾上映，拿到今年金马奖最佳影片等9项提名。



















即使身为日本人的中村不时让她想起曾经的梦魇，她仍然对中村渐生情愫，一段不被世人允许的凄美动人爱情故事就此展开…。











李心洁自2016年产子后一直退隐幕后，这次时隔三年复出拍戏，她坦言多少都会有点紧张。这次李心洁还将首度挑战英文对白，台词又长又复杂，她决定参演后第一件事就是找老师恶补台词功课，“台词对白很重要，如果没办法说得很好，就没办法表达情感。”





李心洁和恩师张艾嘉一直关系不错，这次在新片重聚，她们交流颇多。有次李心洁拍戏拍到心累，忍不住躲在角落哭泣，便打电话给师父张艾嘉求助，“这次有大尺度比较亲密的戏，心理压力很大、有障碍的时候，我就会打给她讨论一下。她叫我‘放心去做’，简单的几句话就让我放心不少。”







