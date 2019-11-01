由贾樟柯监制、新人导演王晶执导的电影《不止不休》在北京开机，主演白客、张颂文等一众主创悉数亮相。





















片中的主人公韩东的扮演者白客，一改往日喜剧形象 “轴”劲上身，为了自己的想要的生活，虽然经历着各种困难但仍然不止不休坚持着自己所想，并为之努力。对于白客来说，饰演“韩东”这一“轴”角色无疑是一次重要突破。











在《黄金大劫案》、《西小河的夏天》、《风中有朵雨做的云》等多部作品中有精彩演出的实力派演员张颂文也将在片中饰演资深记者，并与白客上演诸多精彩的对手戏。





据悉《不止不休》不只是单纯展现小人物的奋斗历程，而是力图通过展现他们在面临人生迷茫和低谷时的坚守，来表达“不止不休”积极面对生活的正能量主题。此次，白客、张颂文两个看似风格不搭的演员合作，将如何在自己饰演的角色中诠释“不止不休”这一共同主题，着实让人期待。





《不止不休》幕后班底由“贾家班”组成，包括贾樟柯长期幕后合作伙伴摄影师余力为、美术指导刘维新和录音师张阳等。而该片的导演王晶曾在贾樟柯的《天注定》、《江湖儿女》等多部作品中担任副导演，备受贾樟柯认可。导演王晶首度挑大梁并由“贾家班”保驾护航，真实人物改编的《不止不休》将具有巨大的塑造空间。











《不止不休》暂定于2020年秋季上映。

编辑：隐饮