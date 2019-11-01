时光网讯
今天是2019年11月1日，这个看起来平淡无奇的日子，正是1982年经典电影《银翼杀手》
故事的开篇时间。欢迎来到电影中的未来世界！
在电影中，公元2019年11月的洛杉矶，是一个属于“赛博朋克”的世界，淅淅沥沥的雨、闪烁刺眼的霓虹灯、乱七八糟的移民文化——在雷德利·斯科特
的经典之作中，未来世界便是这幅乱糟糟的样子。或许，这个未来世界，真真正正地表达了“光怪陆离”的视觉含义。
2019年7月25日，曾在电影《银翼杀手》
中饰演反派生化人Roy的演员鲁特格尔·哈尔去世，享年75岁。巧合的是，在《银翼杀手》
中，Roy也是在2019年死去的。
在那场经典的戏份中，Roy留下遗言：“我见过你们不会相信的东西：战舰群在猎户星座上沿燃烧，C射线在唐豪瑟之门处的黑暗中闪耀。这些时刻都将随着时间消逝，就像雨中的眼泪。是时候……死去了。”
1982年，《银翼杀手》上映时评论届并不认可，但这部被众多影迷和科幻迷认为最被忽略的老片，终于在时间的流逝中发出了光芒。2004年，由英国《卫报》发起、由60位顶尖科学家参与投票的电影史上最佳科幻片的评选中，《银翼杀手》以最高票数当选影史第一。
雷德利·斯科特
对画面惊人的敏感成为其后作品的风格，他将《异形》的设计思路搬到洛杉矶，创造出一个乌烟瘴气、永远灯火阑珊的未来世界，被后现代理论称为“奇观社会”的“真正的沙漠”。
片中2019年11月的洛杉矶，实际上是一个由广告牌上的日本女郎、黄皮肤的街上行人、奎师那知觉派信徒以及中文字符等“东方元素”构成的亚洲城市。片中永远都是湿漉漉的阴雨绵绵、堡垒式的巨大建筑、冰冷的机械设备，满地垃圾的街头风景。
男主人公穿着风雨衣在强烈的灯光、无边的迷雾和巨大的暗影间孤独行走于弃楼丛中，神秘女主角高高的垫肩则显出古典而夸张的“人”的尊严，又永远笼罩在香烟的谜雾和百叶窗的阴影里。这种挤满物质质感与密度的未来景观，预告了“赛博朋克（Cyberpunk）”这一前卫科幻类型的诞生。
今晚，要不要重温下这部经典之作《银翼杀手》？
编辑：隐饮