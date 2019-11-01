













1982年，《银翼杀手》上映时评论届并不认可，但这部被众多影迷和科幻迷认为最被忽略的老片，终于在时间的流逝中发出了光芒。2004年，由英国《卫报》发起、由60位顶尖科学家参与投票的电影史上最佳科幻片的评选中，《银翼杀手》以最高票数当选影史第一。













片中2019年11月的洛杉矶，实际上是一个由广告牌上的日本女郎、黄皮肤的街上行人、奎师那知觉派信徒以及中文字符等“东方元素”构成的亚洲城市。片中永远都是湿漉漉的阴雨绵绵、堡垒式的巨大建筑、冰冷的机械设备，满地垃圾的街头风景。





男主人公穿着风雨衣在强烈的灯光、无边的迷雾和巨大的暗影间孤独行走于弃楼丛中，神秘女主角高高的垫肩则显出古典而夸张的“人”的尊严，又永远笼罩在香烟的谜雾和百叶窗的阴影里。这种挤满物质质感与密度的未来景观，预告了“赛博朋克（Cyberpunk）”这一前卫科幻类型的诞生。





今晚，要不要重温下这部经典之作《银翼杀手》？









