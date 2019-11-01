网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

《银翼杀手》故事开篇时间今日到来

赛博朋克世界令人着迷 欢迎来到未来！

2019-11-01 16:17:02 来源：Mtime时光网

1982年雷德利·斯科特的经典科幻片《银翼杀手》故事开篇时间今日到来，欢迎来到电影中的未来世界！
       时光网讯 今天是2019年11月1日，这个看起来平淡无奇的日子，正是1982年经典电影《银翼杀手》故事的开篇时间。欢迎来到电影中的未来世界！



      在电影中，公元2019年11月的洛杉矶，是一个属于“赛博朋克”的世界，淅淅沥沥的雨、闪烁刺眼的霓虹灯、乱七八糟的移民文化——在雷德利·斯科特的经典之作中，未来世界便是这幅乱糟糟的样子。或许，这个未来世界，真真正正地表达了“光怪陆离”的视觉含义。



       2019年7月25日，曾在电影《银翼杀手》中饰演反派生化人Roy的演员鲁特格尔·哈尔去世，享年75岁。巧合的是，在《银翼杀手》中，Roy也是在2019年死去的。

       在那场经典的戏份中，Roy留下遗言：“我见过你们不会相信的东西：战舰群在猎户星座上沿燃烧，C射线在唐豪瑟之门处的黑暗中闪耀。这些时刻都将随着时间消逝，就像雨中的眼泪。是时候……死去了。”


       1982年，《银翼杀手》上映时评论届并不认可，但这部被众多影迷和科幻迷认为最被忽略的老片，终于在时间的流逝中发出了光芒。2004年，由英国《卫报》发起、由60位顶尖科学家参与投票的电影史上最佳科幻片的评选中，《银翼杀手》以最高票数当选影史第一。

       雷德利·斯科特对画面惊人的敏感成为其后作品的风格，他将《异形》的设计思路搬到洛杉矶，创造出一个乌烟瘴气、永远灯火阑珊的未来世界，被后现代理论称为“奇观社会”的“真正的沙漠”。


       片中2019年11月的洛杉矶，实际上是一个由广告牌上的日本女郎、黄皮肤的街上行人、奎师那知觉派信徒以及中文字符等“东方元素”构成的亚洲城市。片中永远都是湿漉漉的阴雨绵绵、堡垒式的巨大建筑、冰冷的机械设备，满地垃圾的街头风景。

       男主人公穿着风雨衣在强烈的灯光、无边的迷雾和巨大的暗影间孤独行走于弃楼丛中，神秘女主角高高的垫肩则显出古典而夸张的“人”的尊严，又永远笼罩在香烟的谜雾和百叶窗的阴影里。这种挤满物质质感与密度的未来景观，预告了“赛博朋克（Cyberpunk）”这一前卫科幻类型的诞生。

       今晚，要不要重温下这部经典之作《银翼杀手》？



   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 银翼杀手
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

银翼杀手

银翼杀手 (1982)

8.2

导演：雷德利·斯科特

主演：哈里森·福特

在线播放

会员评论 (4)

发表

本周热读

1

童年回忆！《魔神英雄传》新作首曝预告

战部渡&虎王等回归 计划2020年春播出

中国大陆于1993年同时引进《魔神英雄传》和《魔神英雄..
2

千面周冬雨：从"静秋"到如今的"陈念"

金马影后的银幕成长史 细数周冬雨经典角色

30
千面周冬雨：从《山楂树之恋》的"静秋"到如今《少年的你..
3

最近十年都有哪些好看的僵尸影视作品?

让大小银幕上的血浆泼得更猛烈些吧！

15
新千年以来，新的僵尸题材影视作品开始呈井喷之势，时光..
4

《小丑》打破R级电影全球票房纪录

小贱贱发“猜谜”贺图 连贺词都是R级的！

15
DC《小丑》打破R级电影全球票房纪录，晋升R级片全球影史..
5

《少年的你》里霸凌周冬雨的校花就是她

“魏莱”扮演者周也受关注 是关晓彤同班同学

20
私下里，周也是非常乖巧可爱的模样，弹钢琴游泳旅行，喜..

查看更多