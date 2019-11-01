







01.贾樟柯监制《不止不休》北京开机

02.《长安道》终极预告真相初现端倪





终极预告 “爸爸求求你，我们会重新开始。”今日，由李骏执导，范伟、宋洋、焦俊艳、陈数联袂主演的强剧情犯罪电影《长安道》发布终极预告，范伟饰演的万正纲含泪恳求焦俊艳饰演的女儿赵红雨，在其奄奄一息之际请求重归于好，而这位自称“出淤泥而不染”的历史学教授却在最后质问“这个世界有真相吗”，近乎癫狂的状态与其儒雅的扮相极具反差。

《长安道》取材自一起真实盗墓案件，2010年，被盗墓贼6次盗掘，历时6年漂泊的唐贞顺皇后武惠妃石椁终于被追索回国，这不仅是现今体量最大的归国文物，也是我国首次通过法律途径追回一级文物。





03.《少年的你》发布易烊千玺演唱《念想》MV









04.胡歌演"南方车站"感慨"这辈子没这么浪漫过"





幕后全纪录之胡歌桂纶镁

由刁亦男执导，胡歌、桂纶镁领衔主演，廖凡、万茜特别出演，奇道主演，将于12月6日全国公映的电影《南方车站的聚会》日前曝光了幕后全纪录“南方日记之胡歌与桂纶镁”，多方位展现两位实力演员的职业精神和幕后故事。首度搭档的胡歌与桂纶镁，毫不吝惜表达对彼此的欣赏与敬佩，共同完成多场高难度拍摄后频频击掌，胡歌更感慨“这辈子没这么浪漫过”。









01.炫酷到飞！《霹雳娇娃》曝角色海报











02."复仇者联盟4：终局之战"再曝冲奥海报

竞争最佳影片、最佳服装设计

竞争最佳音响效果、最佳声音剪辑、最佳影片和最佳剪辑等





03.《勇敢者游戏2》曝万圣节特别视频





据悉，“最佳国际电影”执行委员会的主席，已经向奥斯卡全体成员发送邮件，告诉他们可以从10部入围短名单中，投票选出最终提名的作品。提名作品将会是7部。









本届奥斯卡“最佳国际电影”短名单由往年的9部扩展到了10部，报名要求是片长大于40分钟，在美国之外发行，影片主要语言不能是英语，加纳、尼日利亚与乌兹别克斯坦本次都是首次报名。

















012019万圣节哪位娱乐明星Cosplay最牛？







