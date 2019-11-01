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时光晚报:"复仇者联盟4"再曝冲奥海报

万圣节哪位明星Cosplay最牛？ "哪吒"有望入围奥斯卡？

2019-11-01 20:01:23 来源：Mtime时光网

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01.贾樟柯监制《不止不休》北京开机


     今日，现实题材励志影片《不止不休》在北京举行了开机仪式，监制贾樟柯，导演王晶，主演白客张颂文等一众主创悉数亮相，此前在平遥国际电影展吊足观众胃口的《不止不休》终于揭开神秘面纱。

   《不止不休》北京发生在2003年的北京，根据真实人物故事改编，讲述了高中肄业的小镇青年韩东，不满足于老家安逸的生活，怀揣记者理想，不顾家人阻拦依然离家来到北京闯荡，一路备受质疑，一路不止不休勇敢追寻自己理想生活的故事。

02.《长安道》终极预告真相初现端倪

　　

终极预告

  “爸爸求求你，我们会重新开始。”今日，由李骏执导，范伟、宋洋、焦俊艳、陈数联袂主演的强剧情犯罪电影《长安道》发布终极预告，范伟饰演的万正纲含泪恳求焦俊艳饰演的女儿赵红雨，在其奄奄一息之际请求重归于好，而这位自称“出淤泥而不染”的历史学教授却在最后质问“这个世界有真相吗”，近乎癫狂的状态与其儒雅的扮相极具反差。

《长安道》取材自一起真实盗墓案件，2010年，被盗墓贼6次盗掘，历时6年漂泊的唐贞顺皇后武惠妃石椁终于被追索回国，这不仅是现今体量最大的归国文物，也是我国首次通过法律途径追回一级文物。

03.《少年的你》发布易烊千玺演唱《念想》MV

　　

《念想》MV

由许月珍监制，曾国祥执导，《七月与安生》原班团队打造的电影《少年的你》正在全国热映。今日影片发布由主演易烊千玺献唱的情感曲《念想》MV。

　　据悉，《念想》MV由曾国祥执导，余静萍掌镜，和熟悉的团队合作让千玺找回了一年前夏天的一起拍戏的感觉。在拍摄MV的过程中，易烊千玺更是全心投入唱到眼含泪光。

04.胡歌演"南方车站"感慨"这辈子没这么浪漫过"

幕后全纪录之胡歌桂纶镁

　　由刁亦男执导，胡歌、桂纶镁领衔主演，廖凡、万茜特别出演，奇道主演，将于12月6日全国公映的电影《南方车站的聚会》日前曝光了幕后全纪录“南方日记之胡歌与桂纶镁”，多方位展现两位实力演员的职业精神和幕后故事。首度搭档的胡歌与桂纶镁，毫不吝惜表达对彼此的欣赏与敬佩，共同完成多场高难度拍摄后频频击掌，胡歌更感慨“这辈子没这么浪漫过”。


01.炫酷到飞！《霹雳娇娃》曝角色海报


       时尚动作大片《霹雳娇娃》发布一组角色海报。“小K”克里斯汀·斯图尔特饰演的“叛逆天使”萨拜娜、“茉莉公主”娜奥米·斯科特饰演的“智慧天使”艾琳娜、“黑美人”埃拉·巴林斯卡饰演的“力量天使”简酷飒亮相，而影片中引发全球能源危机的黑科技产品也揭开神秘面纱。电影已定档11月15日内地上映，同步北美。

02."复仇者联盟4：终局之战"再曝冲奥海报
竞争最佳影片、最佳服装设计

竞争最佳音响效果、最佳声音剪辑、最佳影片和最佳剪辑等

　　 10月初，迪士尼发布了《复仇者联盟4》的冲奥计划，将参与包括最佳影片、最佳导演、最佳改编剧本、最佳摄影在内的总共12个奖项的竞争，“钢铁侠”小罗伯特·唐尼自己建议不报名最佳男主角。

     近日迪士尼再曝光两张“供你参考”海报，为影片颁奖季公关活动助力。

03.《勇敢者游戏2》曝万圣节特别视频
 

万圣节视频

今天是万圣节，《勇敢者游戏2》也准备了一支小视频，为大家送上节日祝福。

      视频中，道恩·强森为小朋友们准备了一大堆糖果，为凯文·哈特准备的就只有一大堆冷嘲热讽了。两人毒舌互怼，非常搞笑。

 《勇敢者游戏2》将于12月13日北美上映。

04. 波澜壮阔！"大超"《猎魔人》曝新预告
　　

中字剧场版预告

由“大超”亨利·卡维尔主演的Netflix魔幻剧集《猎魔人》《巫师》）曝光长达2分10秒的全新预告，几乎都是此前没有见过的内容。

　　同时，这款预告也曝光了剧集的上线时间，2019年12月20日。

《猎魔人》是波兰作家安德烈·斯帕克沃斯基于上世纪80年代开始创作的系列魔幻小说，共包括三部短篇小说和五部长篇小说，被改编为同名游戏后风靡全球。
　　这款预告依旧以亨利·卡维尔饰演的猎魔人“白狼”杰洛特为核心，通过不同人的话语，揭露他的身份、特点，以及他面临的困境和挣扎。另外，卡维尔还秀了拳脚和肌肉，令人大饱眼福。

05.奥斯卡规则改变，《哪吒》有望入围？


　　奥斯卡组委会宣布，改变“最佳国际电影”（以往的“最佳外语片”）的提名规则，更加民主和大众，史上首次允许所有奥斯卡投票人参与提名名单的投票

　　据悉，“最佳国际电影”执行委员会的主席，已经向奥斯卡全体成员发送邮件，告诉他们可以从10部入围短名单中，投票选出最终提名的作品。提名作品将会是7部。

　　今年共有93个国家和地区申报“最佳国际电影”，中国内地选送了《哪吒之魔童降世》，除此之外，还有捷克的《被涂污的鸟》，法国的《悲惨世界》，印度的《印度有嘻哈》，日本的《天气之子》，俄罗斯的《高个儿》，韩国的《寄生虫》，西班牙的《痛苦与荣耀》，中国香港的《扫毒2天地对决》，中国台湾的《谁先爱上他的》，与英国的《驭风男孩》等影片。

　　本届奥斯卡“最佳国际电影”短名单由往年的9部扩展到了10部，报名要求是片长大于40分钟，在美国之外发行，影片主要语言不能是英语，加纳、尼日利亚与乌兹别克斯坦本次都是首次报名。

　　而今年之所以能让所有人参与投票，一个原因要归于奥斯卡推出了自己的流媒体平台，奥斯卡评委们可以在家观看。阿莫多瓦的《痛苦与荣耀》已经在该平台上线。

0５.《权力的游戏》前传《龙之堡》发海报



　　HBO预定了《权力的游戏》前传剧集《龙之堡》，今天片方发布了先导海报，坦格利安家族的族徽三头巨龙登场！

　　据悉，该剧由米格尔·萨普什尼克与莱恩·康道尔共同担任制作人，米格尔·萨普什尼克将负责导航集的拍摄。

　　HBO高层之前看过了《权力的游戏：前夜》的导航集之后，把这部剧集砍掉了，之后就决定拍摄新的前传《龙之堡》。乔治·R·R·马丁表示：“我不会为《龙之堡》写剧本”。

01.《天气之子》《你的名字。》联合短片曝光


《你的名字。》联合短片

《天气之子》已于今日国内上映，并发布《天气之子》《你的名字。》联合短片，两作男女主角同框。

      作为导演新海诚三年的全力之作，从此番发布的短片中可以看出，《天气之子》《你的名字。》联系十分紧密，甚至引发不少观众猜测“‘新海诚宇宙’或将出现？！”

      背景上，影片承接前作《你的名字。》的世界观。“细节狂魔”新海诚在片中暗藏诸多“彩蛋”，一闪而过的杂志内容、路人镜头等，均透露出《你的名字。》的后续剧情。人物上，《你的名字。》的男女主角更以几年后的全新身份惊喜亮相，新海诚两代男女主角首度同框。对于此次的“彩蛋”设计，导演新海诚表示，“希望可以给观众一些惊喜，回馈大家三年来的喜爱。”

012019万圣节哪位娱乐明星Cosplay最牛？

      万圣节是流行于英美国家的传统节日，每一年这个时候，除了南瓜灯、孩子们的“不给糖就捣蛋”，各种万圣节装扮也是节日组成部分。

      每年好莱坞明星的万圣节装扮（Cosplay）都不乏亮点，近些年来一些华语明星也加盟进来。

周杰伦昆凌Cos胡迪和牧羊女

贾斯汀·汀布莱克装扮成麦克风，符合他歌手身份 旁边是他老婆杰西卡·贝尔

绿箭侠斯蒂芬·阿梅尔变成热狗

本·普拉特比妮·费尔德斯坦(中间两位)Cos《绿野仙踪》

马丁·弗瑞曼的“捉鬼敢死队”

凯文·哈特Cos道恩·强森年轻时的造型

查理·考克斯（超胆侠）和汤姆·希德勒斯顿（洛基）互换身份

金卡戴珊Cos《律政娇佳人》

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关键词： 复仇者联盟4
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复仇者联盟4：终局之战

复仇者联盟4：终局之战 (2019)

8.2

导演：安东尼·罗素

主演：小罗伯特·唐尼

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