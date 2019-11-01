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索尼"愤怒的小鸟2"曝独家制作特辑

导演卖萌爆料"最爱小海豹" 视频网站已上线

2019-11-01 23:46:53 来源：Mtime时光网

《愤怒的小鸟2》曝光独家制作特辑，超强制作团队现身解读更多精彩细节，影片已正式全网上线。
　　时光网讯　由美国哥伦比亚影业公司出品的喜剧动画电影《愤怒的小鸟2》，已于10月25日正式全网上线！作为今年最萌最爆笑的动画电影，自上映以来便得到全球观众的喜爱，经典角色再度集合，新鲜人物强力“加萌”，让所有人都能够迅速被这部电影牢牢吸引。

　　今日，影片曝光独家制作特辑，超强制作团队现身解读更多精彩细节。在大银幕上没有看够的朋友，可以随时随地打开视频网站，开启无限刷片模式，与小鸟们一起踏上爆笑之旅！



《愤怒的小鸟2》发布独家制作特辑 
超强幕后团队爆料更多细节

　　正值《愤怒的小鸟2》全网上线一周之时，影片曝光了一支独家制作特辑，萌鸟世界的”缔造者们”在视频中终于显露真身，为大家讲述创作影片的有趣幕后故事。《愤怒的小鸟》系列手游自2009年诞生以来风靡全球，十年间，小鸟与捣蛋猪一直是宿敌的关系，他们之间的“战火”从未停息。

　　然而，这一切却在《愤怒的小鸟2》中完全改变，制作人谈到创作这部电影时考虑到观众最期待的莫过于猪鸟大战，于是脑洞大开想出了让观众出乎意料的点子——强大敌人出现猪鸟必须联盟，新的冒险由此开启。



　　《愤怒的小鸟2》之所以深受观众喜爱，除了它的萌与好笑，还有一个更重要的原因，就是新鲜元素的加入扩展了原来的小鸟世界。导演图鲁普·范·奥尔曼非常自豪地表示，“我们这支实力雄厚的团队可以把电影做得更漂亮更好笑，猪鸟联盟最好笑的就是让并不完全互信的他们发生冲突。‘’比如，在做战略部署时，胖红与雷纳德的激烈“夺权行为”就让人捧腹。

　　此外，视频意外暴露了导演的卖萌属性，留着大胡子的他一脸兴奋地表示，自己最爱的角色就是片中的小海豹，因为它也是个可爱毛茸茸的淘气鬼，如果被困鹰岛，他愿意与小海豹玩一整天。



新鲜元素精彩看点目不暇接 
寓教于乐合家欢影片首选

　　此次影片全网上线，对于没有看过《愤怒的小鸟2》的朋友来说，终于有机会随时进入小鸟世界，挖掘一系列精彩看点：捣蛋猪竟然主动与小鸟结盟，是怎样强大的敌人才让他们竟然打破十年的敌对关系，做出这样的决定？猪鸟联盟作战将会遭遇哪些挑战？新“反派”冰女王又拥有怎样的背后故事？这些精彩内容一定会带来重重惊喜！

　　同时，还有更多新鲜有趣的角色登场，炫舞银、鹰博士、猪博士、康妮、小小猪、小小蛇、会眨眼的小海豹、被冻住的小狗……简直笑点与萌点齐飞！《愤怒的小鸟2》是一部乐趣十足的家庭电影。影片故事情节虽然简单，但节奏紧凑笑点密集，每一个角色都拥有很强的娱乐性与独特个性。电影讲述了如何通过合作来解决共同的问题，放下内心的恐惧与自大，与身边的同伴齐心协力面对挑战的故事。



　　向孩子们传递了一个非常重要的道理，同时这些角色也成为孩子们学习的榜样，比如新角色炫舞银就是一个非常聪明、独立的女性角色。而她与胖红相亲的片段又真实地反映出当代青年的感情现状。影片寓教于乐的故事内核与爆笑的精彩剧情，能够让家长和孩子共同沉浸其中，是阖家观影的首选。
 
　　爆笑动作动画电影《愤怒的小鸟2》由图罗普·范·奥尔曼执导，杰森·苏戴奇斯乔什·盖德莱斯莉·琼斯比尔·哈德尔蕾切尔·布鲁姆奥卡菲娜斯特尔林·K·布朗艾赫尼奥·德伯兹丹尼·麦克布莱德彼特·丁拉基等著名演员倾情配音。影片从10月25日起全网上线，2019年最爆笑动画长片，各类萌鸟再度集结，打开页面随时随地享受快乐！

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 愤怒的小鸟2 索尼
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