索尼新作《霹雳娇娃》发布了新海报，神秘的“天使之翼”标志极其吸睛，情怀满满。

时光网讯



IMAX海报横板





每一帧都是颜值暴击

沉浸式体验令人血脉喷张









相较于以往的女特工电影，《霹雳娇娃》是一部更加时尚，更强悍，更酷炫的作品。性感貌美、青春活力的“战斗天使”，搭配脑洞大开、惊险刺激的动作场面，影片时时刻刻都令人血脉喷张、心弦紧绷。此外，影片堪比“女特工穿搭指南”的时尚流行元素也是一大看点，势必会抓住妹子们的眼光。







三位天使舞池华丽开战





这些凭借IMAX、中国巨幕超清超亮的绝佳画质、纤毫毕现的细节效果以及强大的音效系统，会为观众带来更为震撼的沉浸式观影体验。

实力派阵容演技较量

诚意之作直戳新老粉嗨点





电影讲述了娜奥米·斯科特饰演的天才科学家艾琳娜，所研发的一款黑科技产品能够改变全球能源产业，但因具有被改造成杀伤力武器的可能性，被数股势力所觊觎。为避免产品落入邪恶势力手中，艾琳娜在三位博斯利的安排下变身“智慧天使”，与克里斯汀·斯图尔特饰演的“叛逆天使”萨拜娜、埃拉·巴林斯卡饰演的“力量天使”简组成的精英队伍，开启了一场险象环生、惊喜与刺激不断的冒险之旅。



天使性感自拍









IMAX海报





中国巨幕版海报

编辑：甄甏甏