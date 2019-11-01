时光网讯
将于11月15日全国上映的好莱坞时尚动作大片《霹雳娇娃》
，近日发布IMAX版海报、中国巨幕版海报，这意味着观众将能在超大银幕一睹“天使联盟”对抗全球黑恶势力的惊险刺激故事，身临其境的感受不一样的震撼视效。该片被影迷盛赞为“11月份最高颜值电影”，高甜酷帅超能打的三大天使令该片的每一帧都是颜值暴击。而该片高能刺激的动作场面，也会为广大影迷带来极致的视听体验。
IMAX海报横板
每一帧都是颜值暴击
沉浸式体验令人血脉喷张
相较于以往的女特工电影，《霹雳娇娃》是一部更加时尚，更强悍，更酷炫的作品。性感貌美、青春活力的“战斗天使”，搭配脑洞大开、惊险刺激的动作场面，影片时时刻刻都令人血脉喷张、心弦紧绷。此外，影片堪比“女特工穿搭指南”的时尚流行元素也是一大看点，势必会抓住妹子们的眼光。
三位天使舞池华丽开战
这些凭借IMAX、中国巨幕超清超亮的绝佳画质、纤毫毕现的细节效果以及强大的音效系统，会为观众带来更为震撼的沉浸式观影体验。
实力派阵容演技较量
诚意之作直戳新老粉嗨点
电影讲述了娜奥米·斯科特饰演的天才科学家艾琳娜，所研发的一款黑科技产品能够改变全球能源产业，但因具有被改造成杀伤力武器的可能性，被数股势力所觊觎。为避免产品落入邪恶势力手中，艾琳娜在三位博斯利的安排下变身“智慧天使”，与克里斯汀·斯图尔特饰演的“叛逆天使”萨拜娜、埃拉·巴林斯卡饰演的“力量天使”简组成的精英队伍，开启了一场险象环生、惊喜与刺激不断的冒险之旅。
天使性感自拍
作为一部情怀满满的电影，电影《霹雳娇娃》此番重启回归，无论是阵容搭配，还是幕后制作，都诚意满满，惊喜十足。值得一提的是，三大天使背后还有 “最强大脑”博斯利对其进行全力打造。由伊丽莎白·班克斯、帕特里克·斯图尔特、杰曼·翰苏
组成的“博斯利”铁三角，可谓是史上最强的“导师天团”。而帅哥男神诺亚·森迪尼奥
、山姆·克拉弗林
等演技实力派也将贡献出色表演，也同样令人期待。
电影《霹雳娇娃》由美国哥伦比亚影片公司出品，由演而优则导的伊丽莎白·班克斯掌镜，克里斯汀·斯图尔特、娜奥米·斯科特、埃拉·巴林斯卡、帕特里克·斯图尔特、诺亚·森迪尼奥
、乔纳森·塔克
、杰曼·翰苏（《雷霆沙赞！》
）等联袂主演。影片将于11月15日同步北美全国上映，一起加入这场炫酷的冒险之旅吧。
IMAX海报
中国巨幕版海报
编辑：甄甏甏