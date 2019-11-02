《决战中途岛》导演罗兰·艾默里奇与国内知名军事专家“局座”张召忠会面，二人分别从军事和电影拍摄的角度，就故事原型——二战传奇中途岛战役发表自己的见解。







《决战中途岛》导演罗兰艾默里奇惊喜探访局座张召忠 《决战中途岛》导演罗兰艾默里奇惊喜探访局座张召忠









两人就拍摄筹备、演员原型、战争细节等方面进行了深入探讨，当“局座”谈及此前中途岛战役参战航母赤城号与加贺号残骸被发现的新闻时，艾默里奇表示自己也第一时间看到了新闻，他表示：“这的确是一个非常巧合的事件，看到残骸的时候感觉好像它们刚刚沉没不久，期待研究人员可以从中探寻到更多中途岛战役的历史。”





导演艾默里奇收获局座粉丝告白





现场张召忠还自曝是艾默里奇忠实影迷，曾观看《2012》《独立日》等多部导演代表作，此次提前观看过《决战中途岛》的他，大赞影片细节到位真实还原，“这部电影非常尊重历史，像是军事教学片和纪录片”，并称赞影片是2019年末最值得期待的战争大片。





《决战中途岛》中国版海报 《决战中途岛》改编自二战太平洋战争转折点——中途岛战役，作为世界历史上著名“以小搏大”的战役之一，在海空军力大幅弱于日本的情况下，美军以沉没一艘航空母舰为代价，一举击沉日本主力航空母舰四艘、巡洋舰一艘，一举扭转了二战太平洋战局，为反法西斯战争的胜利奠定了基础。





电影由好莱坞知名导演罗兰·艾默里奇执导，艾德·斯克林、卢克·伊万斯、帕特里克·威尔森、伍迪·哈里森主演，将于11月8日公映，与北美同步。





局座张召忠盛赞《决战中途岛》堪称“军事教学片”







罗兰·艾默里奇与局座张召忠相谈甚欢

编辑：边界