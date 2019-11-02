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阿诺《终结者6》内地票房败给《少年的你》

首日票房不足7000万 《天气之子》名列第三

2019-11-02 10:22:23 来源：Mtime时光网

阿诺失去风光？《终结者：黑暗命运》相较于前作的票房，有较大退步


　　时光网讯 11月1日周五，中国内地电影市场大盘报收1.97亿，成绩喜人。易烊千玺、周冬雨主演的《少年的你》凭借7054万多的单日冠军，上映8天，单日票房八连冠，累计票房已达9.21亿，周六可能就破10亿大关。

　　很意外的是，阿诺·施瓦辛格出演的《终结者：黑暗命运》（《终结者6》）首日票房6269万，榜单中排名第二。居然没有拿到单日票房冠军，还被《少年的你》甩出一段距离，这样的成绩不乐观，也谈不上成为票房爆款了。

　　上一部阿诺主演的《终结者：创世纪》，内地首日票房1.68亿，最终票房7.25亿。


　　《终结者6》目前在时光网评分7.7分，影迷都比较喜欢，但是普通观众的评价都一般，有的网友说：“节奏不好。”也有的网友说：“文戏太多。”因为已经拍到了第六部，虽然剧情是衔接《终结者2》，但是如果对前作不够了解的观众，《终结者6》能带来的观影乐趣并不大。

　　但不少影迷还是给出了9分、10分这样的高分，一个时光网友写道：“最后看哭了。”看来是对阿诺懂了真感情。《终结者6》应该是阿诺最后一部饰演T800的影片，影迷且看且珍惜。

《天气之子》中文终极预告

　　新海诚的《天气之子》周五首映，单日收入票房4570万元，单日榜单排名第三。2016年新海诚的电影《你的名字。》中国内地首日票房是7629万，《天气之子》的票房表现显然是退步了。《天气之子》在时光网上的目前评分是7.6分，一名网友写道：“剧情不好，但每一帧画面都美。”

　　新海诚的电影历来都是以画面美丽精致著称，当他的《你的名字。》在故事上打动人之后，就成为了票房爆款。这一次的《天气之子》看来在剧情上没有做到惊喜。

　　单日票房榜单中的第四名是《我和我的祖国》，单日收入605万，累积28.63亿；第五名是《中国机长》，单日票房308万，累积票房28.23亿。这两部影片从国庆档就一路走来，看来《祖国》是要胜出了。

   编辑：汀

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关键词： 内地票房 阿诺·施瓦辛格 终结者 少年的你 天气之子
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