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魏德圣执导《台湾三部曲》兴建历史文化园

耗资数十亿 电影以郑成功打败荷兰人为结局

2019-11-02 11:02:02 来源：Mtime时光网

《台湾三部曲》是魏德圣的梦想之作，在他拍摄《赛德克·巴莱》时就已经有想法，拍完《赛德克·巴莱》之后，他更确信要把这个有关台湾历史的故事搬上大银幕。
　　时光网讯 导演魏德圣筹备多年的史诗电影《台湾三部曲》确定会在近期同时开拍，三部曲分别名为：《火焚之躯》《鲸骨之海》《应许之地》，预计会在2025年上映。



　　魏德圣将结合电影《台湾三部曲》开发“丰盛之城”历史文化园区，电影会在园区取景拍摄，这座园区座落在台南乌树林糖厂北边118公顷的土地上，甚至还会挖出一片内海，营造出17世纪荷兰人在中国台湾登陆时的场景。据悉，单是文化园的造价就已高达数十亿新台币。

　　《台湾三部曲》是魏德圣的梦想之作，在他拍摄《赛德克·巴莱》时就已经有想法，拍完《赛德克·巴莱》之后，他更确信要把这个有关台湾历史的故事搬上大银幕。




　　三部影片会采取三个视角，《火焚之躯》是台湾原住民西拉雅族的视角，《鲸骨之海》是明朝汉人视角，《应许之地》是荷兰传教士视角。三部曲都会以荷兰人登陆中国台湾为开端，然后到郑成功赶走荷兰人为结局。

　　按照魏德圣的构思和实际情况，“丰盛之城”会在2021年动工，不过电影《台湾三部曲》会在近期开机，拍摄会在其它地方进行。在“丰盛之城”完成部分园区之后，摄制组会在园区拍摄部分场景。按照计划，“丰盛之城”会在2024年完工，2025年《台湾三部曲》上映并且“丰盛之城”开园。

　　魏德圣进一步说道：“《台湾三部曲》会在园区永久放映，以往的电影在影院就是几天或者一个月的寿命，我希望《台湾三部曲》能让更多的观众看到。”

   编辑：汀

关键词： 魏德圣 台湾三部曲 火焚之躯 鲸骨之海 应许之地
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