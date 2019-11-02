《台湾三部曲》是魏德圣的梦想之作，在他拍摄《赛德克·巴莱》时就已经有想法，拍完《赛德克·巴莱》之后，他更确信要把这个有关台湾历史的故事搬上大银幕。















魏德圣将结合电影《台湾三部曲》开发“丰盛之城”历史文化园区，电影会在园区取景拍摄，这座园区座落在台南乌树林糖厂北边118公顷的土地上，甚至还会挖出一片内海，营造出17世纪荷兰人在中国台湾登陆时的场景。据悉，单是文化园的造价就已高达数十亿新台币。三部影片会采取三个视角，《火焚之躯》是台湾原住民西拉雅族的视角，《鲸骨之海》是明朝汉人视角，《应许之地》是荷兰传教士视角。三部曲都会以荷兰人登陆中国台湾为开端，然后到郑成功赶走荷兰人为结局。按照魏德圣的构思和实际情况，“丰盛之城”会在2021年动工，不过电影《台湾三部曲》会在近期开机，拍摄会在其它地方进行。在“丰盛之城”完成部分园区之后，摄制组会在园区拍摄部分场景。按照计划，“丰盛之城”会在2024年完工，2025年《台湾三部曲》上映并且“丰盛之城”开园。魏德圣进一步说道：“《台湾三部曲》会在园区永久放映，以往的电影在影院就是几天或者一个月的寿命，我希望《台湾三部曲》能让更多的观众看到。”

编辑：汀