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亚马逊原创电视剧《现代爱情》独家剧评

“跳不出甜腻、浮夸的爱情喜剧框架”

2019-11-02 11:33:38 来源：Mtime时光网

《现代爱情》改编自纽约时报的“现代爱情”专栏，一周一次的专栏里悲欢离合各种故事都有。投稿人用文字深刻捕捉了纽约这个大熔炉的千奇百态，以及他们走过这些经历后对爱的更深刻理解。

　　时光网洛杉矶讯 改编自纽约时报的同名专栏的亚马逊原创电视剧《现代爱情》，第一季共八集，每集半小时以故事选集的形式，讲述发生在纽约大都会形形色色的现代爱情故事。 《现代爱情》有星光熠熠的卡司，包含安妮·海瑟薇、戴夫·帕特尔、凯瑟琳·基纳、蒂娜·菲、安迪·加西亚、约翰·斯拉特里等，分别主演阐述不同的故事。

正式预告

　　八集中，最让人实质情感共鸣的就属第七集，这集讲述一对同性夫妻（安德鲁·斯科特和布莱登·凯尔·古德曼饰演）计画领养孩子，和还怀着孩子的女游民（奥利维亚·库克饰演）相处发生的故事。安德鲁·斯科特和布莱登·凯尔·古德曼很生动捕捉领养孩子的焦虑和不确定，安德鲁·斯科特演绎的那份不安忐忑十分有感染力，他与奥利维亚·库克的对手戏也激发出精彩火花。

　　第八集也有着同样的情绪共鸣，简·亚历山大和詹姆斯·塞托饰演一对二春老夫妻，优雅地阐述两人在晚年遇到第二个真爱，两人各自的人生历练也替他们的爱情故事增添瓮底美酒的香醇韵味。这一集也串连了第一季各个故事，给出很温暖的结局。 《现代爱情》每一集中主角都遇到不同的人生挑战， 他们也从中学习到人生的课题。

　　《现代爱情》改编自纽约时报的“现代爱情”专栏，一周一次的专栏里悲欢离合各种故事都有。投稿人用文字深刻捕捉了纽约这个大熔炉的千奇百态，以及他们走过这些经历后对爱的更深刻理解。

　　相较之下，改编成的电视剧就少了实质情感连接。 30分钟内故事得起承转合，还要铺陈角色以及推进故事发展，但剧本时间分配的掌握不见得每一集都很有效率。剧本的问题，让《现代爱情》的黄金演员阵容已经拿出看家本领演戏也没辄。


　　特别是很多时候演员是“告诉”观众发生什么事，而不是用表演传达情绪，所以就好像在听有声故事书一样，非常出戏。配乐倒是很成功激起情绪反應，但長短腳反而暴露弥补“讲”故事缺乏的那份情绪连结的意图。所以很多集都跳不出造作甜腻、浮夸不真实的爱情喜剧框架。

　　而且不是故意要炒作政治正确，但不得不讲，这些故事是发生在现代纽约，女主角们却清一色的“很白”。似乎是谁没收到通知说2019年的纽约已经是十分多元的社会。

　　所幸每一集都只有30分钟，很快就看完了。

作者：Stephanie Wu   编辑：汀

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 现代爱情 剧评 StephanieWu
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现代爱情

现代爱情 (2019)

7.8

导演：约翰·卡尼

主演：安妮·海瑟薇

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