《火之鸟》是手冢治虫漫画作品中的明珠，一个辉煌的顶点。漫画中的火鸟类似于中国传说的凤凰，火鸟生命无限，可以自由穿越时间和空间，地球的过去和未来，以及宇宙各个星球之间自由翱翔。火鸟看遍了几千年来人类和外星种族的繁衍发展，他们有战争，也有和平；有繁荣，也有衰败。

《火之鸟》是一部有关生命的漫画史诗，共分为12个篇章，从过去到未来的故事无所不包，每一篇都有不同的主角，火鸟作为神一般的存在审视着生命的历程。遗憾的是，《火之鸟》还有“现代篇”未动笔，手冢治虫就撒手人寰。