“漫画之神”手冢治虫30个关键词（下篇）
立志学习迪士尼 凭借一己之力养活动画公司
手冢治虫为什么会画出阿童木和孙悟空并肩前行？他和上海美影厂还有这段友谊！→
2019-11-03 09:29:18 来源：Mtime时光网
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导语
手冢治虫似乎永远不知疲倦，他生前几乎每周都会有漫画新作和读者见面。他磅礴的漫画作品中，哪一部是评价最高的？他和中国动画界又有什么故事？为什么我们能看到孙悟空和阿童木握手的漫画？他有哪些未完成的作品？这里我们一一来解答。
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关键词16：《火之鸟》
《火之鸟》是手冢治虫漫画作品中的明珠，一个辉煌的顶点。漫画中的火鸟类似于中国传说的凤凰，火鸟生命无限，可以自由穿越时间和空间，地球的过去和未来，以及宇宙各个星球之间自由翱翔。火鸟看遍了几千年来人类和外星种族的繁衍发展，他们有战争，也有和平；有繁荣，也有衰败。
《火之鸟》是一部有关生命的漫画史诗，共分为12个篇章，从过去到未来的故事无所不包，每一篇都有不同的主角，火鸟作为神一般的存在审视着生命的历程。遗憾的是，《火之鸟》还有“现代篇”未动笔，手冢治虫就撒手人寰。
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关键词17：迪士尼
手冢治虫有希望成为日本的华特·迪士尼，他也有打造主题乐园的计划，不过他离开的太早了。华特·迪士尼终年65岁，手冢治虫终年60岁，仔细比较起来，当时的日本还是没有足够的环境让手冢治虫打造一个属于自己的动漫王国。
迪士尼动画对于手冢治虫的影响是显而易见的，《小鹿斑比》让少年手冢治虫痴狂，他在影院买票看了100多遍，他极度喜欢这部作品，也梦想有朝一日做出同水平的动画电影。手冢治虫早期的漫画作品中，人物角色都是四根手指，记者问其缘由，他说：“我看迪士尼动画电影中的角色都是四根手指。”可见迪士尼动画对其影响之深。
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关键词18：《铁扇公主》
影响手冢治虫漫画世界观的作品不仅仅有迪士尼，还有一部中国动画电影《铁扇公主》，这部影片诞生于1941年的上海，后来被日本片商制作了日语版拷贝在日本多个城市放映，年仅14岁的手冢治虫看完影片之后，确立了自己从事动画行业的目标。
《铁扇公主》是中国第一部动画电影长片，导演是万籁鸣、万古蟾、万超尘、万涤寰，就是中国动画界赫赫有名的“万氏兄弟”，大哥万籁鸣是动画宗师级的人物。少年手冢治虫显然成为了万籁鸣的粉丝，未来他们真的就在中国见面了。
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关键词19：万籁鸣
手冢治虫对于《西游记》的喜爱是溢于言表的，他第一部参与制作的动画电影就是东映《西游记》（1960），在同一时期，中国的上海美术电影制片厂也在制作动画电影《大闹天宫》，导演还是万籁鸣。
1979年中国改革开放伊始，动画剧集《铁臂阿童木》被引进到了中国，手冢治虫受邀到北京访问，他提出想参观中国的动画制作机构，就这样，他被安排到了上海美影厂参观。一开始接待他的是《哪吒闹海》的导演严定宪，手冢治虫很开心地说出自己喜爱当年的《铁扇公主》，当他得知万籁鸣导演就在美影厂工作生活之时，请求拜访这位动画界泰斗。结果当然是得偿所愿，小迷弟手冢治虫走过30余年的人生，终于见到了万籁鸣。
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关键词20：孙悟空和阿童木
手冢治虫的中国之行非常圆满，与上海美影厂也结下了深厚的友谊。他绘制过两张阿童木与孙悟空的漫画，第一张上海美影厂在1981年访问日本的时候，手冢治虫和严定宪合作绘制的漫画，这幅漫画中的孙悟空是《大闹天宫》中的形象，第二张请看下一页。
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关键词20：孙悟空和阿童木
第二张阿童木和孙悟空的漫画，这是手冢治虫独立完成于1986年，漫画中的孙悟空是《金猴降妖》的形象，当时是为了对美影厂完成《金猴降妖》表示祝贺。
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关键词21：少女漫画
手冢治虫也发现了，他的《火之鸟》《多罗罗》《怪医黑杰克》等作品偏向于男生读者，但他希望男生女生都爱看他的漫画，所以他创作了《蓝宝石王子》《天使之丘》《虹之堡》等少女系的漫画，拓展了自己的市场。
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关键词22：校园霸凌
手冢治虫的漫画中涉及校园的题材，难免都会有校园霸凌的情节。这是社会现实，他的漫画主角们时不时也会遭受校园霸凌，主角们都会想方设法躲避霸凌，或者想办法打败霸凌者。
这一点和手冢治虫的童年经历相似，他小学时候因为生得弱小，经常被同班几个同学欺负，嘲笑他、或者放学追他。他把这件事告诉妈妈，妈妈让他忍耐并且自己想办法解决。他一开始是想办法怎么躲着这几个同学，后来他的绘画天赋展现，并且家里收藏了很多漫画，就慢慢和这些同学成了朋友。
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关键词23：成年人漫画
男生女生都兼顾到了，成年人呢？大部分人可能到了一定年龄就不会看漫画，但手冢治虫不同意。他专门创作了《桐人传奇》《鸟人》《奇子》《人间昆虫记》《三个阿道夫》等成人向的漫画作品，让成年人也会把漫画读的津津有味。
着重说明一点，这一类漫画凸显的是人性的复杂，还包括历史中的谜团，的确不是少年儿童能读懂的作品。能让自己的漫画读者群体从少儿到中年人，并且在内容的深与浅上做出精细的划分，手冢治虫对漫画类型的掌控到了令人叹服的地步。
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关键词24：《向阳之树》
《向阳之树》这部长篇漫画并不太有名，但却是手冢治虫作品中非常重要的一部。因为他是根据自己的曾祖父手冢良仙的生平来绘制的这个故事，因为手冢良仙是日本江户时代末期的西医，算是日本最早的一批西医，处于变革时代的医学和社会都有不同寻常的故事。这部作品不仅仅是手冢治虫对于祖先的致敬，也是对医学的致敬。
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关键词25：妻子手冢悦子
手冢治虫的妻子手冢悦子，本名冈田悦子。两人在1959年结婚，两人一起走过了30年的岁月。在手冢悦子撰写的回忆录《手冢治虫不为人知的天才人生》中，她写了很多往事。手冢治虫是一名工作狂，在婚前一次约会看电影中，开场先放一段迪士尼动画，手冢治虫看完就说你自己看正片吧，说完就跑回工作室去了，看来是这段动画迸发出他的灵感了。
在婚礼当天，手冢治虫还专门在现场找了个小房间赶制漫画，仪式前10分钟才被拽出来。就是这样一个工作狂，但手冢悦子仍然深爱着丈夫，全力支持他的工作，手冢治虫漫画的成功，有她的一份功劳。
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关键词26：宫崎骏的不满
宫崎骏在1986年完成了《天空之城》，1988年完成了《龙猫》，在当时都是年度力作，票房和口碑的双丰收。宫崎骏和手冢治虫并没有工作上的交集，但宫崎骏却公开表达过对手冢治虫动画制作模式的不满。
他认为，从1963年手冢治虫以单集50万日本的成本制作TV版《铁臂阿童木》就开了一个坏头，一秒12帧降低了动画的美感，人工费用也被压缩到很低，导致今后的各大片厂有样学样，直到今天，日本的大部分动画剧集还是被手冢治虫的动画模式给影响，以相对低廉的成本来应付一周一更的播出频率，并不利于动画产业发展。
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关键词27：积劳成疾
1988年3月，手冢治虫接受了胃溃疡手术，胃部切除四分之三，整个人已经瘦得脱相了。同年11月，他还参加了在中国上海举行的第一届上海国际动画电影节，担任评委之一。
1989年，癌细胞已经在他的胃部扩散，难以治愈。手冢治虫自从踏入漫画界和动画界以来，几乎就是连轴转，虽然地位不断提升，但凡事亲力亲为，年过半百时，仍然坚持每天工作超过12个小时，最终，身体无法这样的负荷。他的骤然离去，也留下了不少未完成的遗作。
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关键词28：未完成遗作
手冢治虫的漫画未完成的不只是《火之鸟》，其实《火之鸟》的故事已经告一段落，并不影响阅读。但是他正在创作的《南美派遣记》《贝多芬》《狼人传说》《新浮士德》等等都出版再版过，但故事都没有结局，不得不说是一大遗憾。
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关键词29：作品重画
手冢治虫的创作时间跨度太长了，他从1940年代后期就开始出道，并且作品一直在出版和再版，他在世的时候，每逢他的作品单行本出版的时候，他都要细细调整一番，有些作品甚至还会整部重画！
比如《新宝岛》《森林大帝》再版的时候就全部重画过，因为出版社把最初的原稿遗失了。《铁臂阿童木》重画的故事也很多，细心的读者会发现漫画中的阿童木外貌会有变化，手冢治虫在不断完善阿童木的形象。
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作品关键词30：科幻思考
手冢治虫在科幻作品中对未来的思考是谨慎的，他的科幻漫画作品像是受到亚瑟·克拉克、艾萨克·阿西莫夫等作品的影响。在他的作品《鸟人》《遗失的世界》《肯恩队长》 《铁臂阿童木》《火之鸟》《零人》等作品中，都展现了对未来科技高速发展的担忧，人类反被智能机器所控制，还有人类无限制破坏环境，地球将会被鸟类统治等等科学幻想。
当时来看，手冢治虫的漫画构思就非常超前，与后来的好莱坞电影《终结者》《黑客帝国》有异曲同工之妙，也足以说明他的作品可以跨越时代，长久流传。