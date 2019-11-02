作为风靡影坛35年的经典科幻IP，各个环节全面升级的《终结者：黑暗命运》在IMAX加倍震撼的视听呈现之下，为观众带来情怀与质量满格的燃炸体验。





观众泪目IMAX银幕惜别T-800





作为《终结者2：审判日》的直接续集，《终结者：黑暗命运》以豆瓣8.0分高分开局，成为20年来评分最高的终结者系列续集。而阿诺·施瓦辛格和琳达·汉密尔顿携手回归IMAX大银幕让无数终结者粉丝激动不已，映后观众和媒体盛赞：“原班团队悉数回归，当通过顶天立地的大银幕，看到汉密尔顿扛着火箭筒出场的时候，相信很多老影迷都会润湿眼眶，熟悉的配方要搭配IMAX巨幅的银幕，才能真切感受满满的情怀！”而陪伴观众35年之久的阿诺·施瓦辛格在片中依然狂暴硬气，让人肾上腺素飙升，在IMAX炫彩超清的呈现之下，阿诺的每一个眼神、动作都传神触达观众内心，由他饰演的T-800此次在片中的告别之战让无数影迷感慨万千，“T-800这次说 I won’t be back， 感谢施瓦辛格多年的陪伴，我想IMAX应该是和T-800这个角色最具仪式感的告别方式吧！”





IMAX超强视听冲击如临战场





IMAX影院中除了弥漫的满满情怀，极尽嗨爽的炸裂场面通过IMAX影音系统带来的强烈的冲击也备受观众的好评。IMAX顶天立地的超大银幕更大范围地包裹观众视野，鲜艳明亮的悦目画质和激光校准的强劲音响系统令观众如同身临火场大战、公路搏斗等爆燃场景。影片中，初代硬核女武神莎拉·康纳和战斗力爆棚的新任守护者格蕾丝并肩战斗圈粉无数，尤其是片中与全新升级的新型反派终结者REV-9的人机大战在 IMAX加持下全面升级，血肉之躯和钢铁骨骼碰撞的声音在IMAX音效呈现下强势穿耳，震颤人心。



