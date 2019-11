A妹倾注心血打造娇娃大碟 电影盛宴前的豪华音乐开胃菜

霹雳娇娃原声大碟

“A妹”爱莉安娜·格兰德作为《霹雳娇娃》原声大碟的联合制片人,倾注了大量心血精心打造,原声大碟共包含11首音乐。除了主题曲《别叫我天使》(《Don't Call Me Angel》)由“A妹”爱莉安娜·格兰德、“麦粒”麦莉·赛勒斯、“打雷姐”拉娜·德雷联手献唱外,A妹还与其他歌手还精心打造数支超燃音乐,包括与Normani 、Nicki Minaj合作的《Bad to You》,与Ariana Grande 、Chaka Khan合作的《Nobody》,与Victoria Monét合作的《Charlie's Angels Theme》,以及自己独立打造的单曲《How I Look on You》。