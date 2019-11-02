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《霹雳娇娃》电影原声大碟上线

A妹麦粒等全球顶级音乐天后联袂重磅制作

2019-11-02 17:35:32 来源：Mtime时光网

由“A妹”爱莉安娜·格兰德、“麦粒”麦莉·赛勒斯、“打雷姐”拉娜·德雷三位全球顶级流行音乐女歌手共同演绎的主题曲《别叫我天使》（《Don't Call Me Angel》）也收录其中。

《霹雳娇娃》原声大碟

　　由美国哥伦比亚影片公司出品的好莱坞时尚动作大片《霹雳娇娃》，近日公布上线了电影原声大碟，此前由“A妹”爱莉安娜·格兰德、“麦粒”麦莉·赛勒斯、“打雷姐”拉娜·德雷三位全球顶级流行音乐女歌手共同演绎的主题曲《别叫我天使》（《Don't Call Me Angel》）也收录其中，该主题曲发布当日就登顶56国iTunes榜单，广受歌迷、影迷的喜爱。电影《霹雳娇娃》国内定档11月15日，同步北美上映，相信除了电影本体之外，也会为观众带来一场极致的音乐盛宴。

　　A妹倾注心血打造娇娃大碟 电影盛宴前的豪华音乐开胃菜

霹雳娇娃原声大碟

　　“A妹”爱莉安娜·格兰德作为《霹雳娇娃》原声大碟的联合制片人，倾注了大量心血精心打造，原声大碟共包含11首音乐。除了主题曲《别叫我天使》（《Don't Call Me Angel》）由“A妹”爱莉安娜·格兰德、“麦粒”麦莉·赛勒斯、“打雷姐”拉娜·德雷联手献唱外，A妹还与其他歌手还精心打造数支超燃音乐，包括与Normani 、Nicki Minaj合作的《Bad to You》，与Ariana Grande 、Chaka Khan合作的《Nobody》，与Victoria Monét合作的《Charlie's Angels Theme》，以及自己独立打造的单曲《How I Look on You》。

三位天使舞池华丽开战

　　此前主题曲《别叫我天使》（《Don't Call Me Angel》）上线后立刻收获了超高关注度。不仅在美国iTune单曲及MV榜双双登顶，还在超过56个国家／地区拿下iTune榜单冠军，Youtube和Spotify均打破记录，成为首日播放量最高的女性艺人合作单曲，并登顶Youtube美区趋势榜，播放量更累积超1亿，粉丝追捧热度不容小觑。此次电影《霹雳娇娃》原声大碟一经发布便迎来广大影迷、歌迷的狂热追捧，刷爆各大社交平台和音乐网站，盛赞好听的音乐给自己开启了颅内高潮。同时也令大家对电影的期待感愈加浓烈。而这张原声大碟也如同一道精致爽口的餐前开胃菜，为电影这场极致视听享受的豪华大餐拉开令人期待的序幕。

　　天使联盟火辣集结 小K领衔开启致命诱惑

　　电影《霹雳娇娃》讲述了“茉莉公主”娜奥米·斯科特饰演的天才科学家艾琳娜，所研发的一款黑科技产品能够改变全球能源产业，但因具有被改造成杀伤力武器的可能性，被数股势力所觊觎。为避免产品落入邪恶势力手中，艾琳娜在三位博斯利的安排下变身“智慧天使”，与“小K”克里斯汀·斯图尔特饰演的“叛逆天使”萨拜娜、“黑美人”埃拉·巴林斯卡饰演的“力量天使”简组成天使联盟，直面全球危机共抗邪恶势力。

　　《霹雳娇娃》更注重打造更加丰富多维度的女性魅力，三位天使各司其职，不仅拥有率性自我的迷人气质，智力超全无所不能的天才大脑，更拥有强悍利落武力值爆棚的战斗技巧，风格多样各具特色的角色轮番上演，呈现不同的诱惑魅力，足以打破以往动作片中对女性的刻板印象。从已发布的物料就能看出该片在动作视效的呈现上集其炸裂，枪战对决、狂野飙车、赤手肉搏、街头赛马、高空跳伞等令人肾上腺素飙升的动作场面接连不断。除此之外，三位天使在电影中上演制服诱惑，大秀美腿和火辣热舞，极致性感魅力下的致命诱惑让人血脉贲张，影迷们期盼能立刻在大银幕上看到这部好莱坞时尚动作巨制。

　　电影《霹雳娇娃》由伊丽莎白·班克斯（《完美音调2》）执导，克里斯汀·斯图尔特（《暮光之城》、《比利·林恩的中场战事》），娜奥米·斯科特（《阿拉丁》、《超凡战队》），埃拉·巴林斯卡（《急诊室的故事》），帕特里克·斯图尔特（《金刚狼3:殊死一战》、《X战警》），诺亚·琴蒂内奥(《致所有我曾爱过的男孩》)，乔纳森·塔克（《汉尼拔》），杰曼·翰苏（《雷霆沙赞》）联袂主演，国内正式定档11月15日，同步北美上映。

   编辑：边界

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