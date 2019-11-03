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《终结者：黑暗命运》北美周五轻松登顶

开局不如前作 《小丑》高歌猛进将破9亿美元

2019-11-03 09:54:26 来源：Mtime时光网

《终结者：黑暗命运》周五北美开画斩获1060万美元轻松夺冠。如此开局没有达到业界预期，首周末本土票房预计会低于2700万美元，比前作《终结者：创世纪》的首周末成绩更差。

　　时光网讯 本周五的北美电影市场缺乏爆款，影院似乎被万圣节抢走了风头。蒂姆·米勒导演、卡梅隆编剧并制片的《终结者：黑暗命运》以新片优势拔得头筹，周五开画当日斩获1060万美元的首日票房成绩，大幅领先对手轻松夺冠。

　　在没有强势对手的前提下，《终结者：黑暗命运》的票房开局没有达到业界预期。首周末本土票房预计会低于2700万美元，比前作《终结者：创世纪》的首周末成绩更差。

《终结者：黑暗命运》内地上映首日输给了《少年的你》

　　2015年上映的《创世纪》最终以4.4亿美元的全球票房成绩收官。在本土与海外市场开局不利的前提下，《终结者：黑暗命运》收回1.85亿美元投资成本的压力正在增加。

　　周五首映的另一部新片《哈丽特》票房进账390万美元，位居亚军。影片讲述“美元上的面孔”哈丽特·塔布曼摆脱黑奴命运，成为战争英雄与女权斗士的传奇一生。《哈丽特》的发行规模较小，上映场馆数量仅有《终结者：黑暗命运》一半。

《小丑》继续高歌

　　已经成为影史最卖座R级片的《小丑》继续吸金之路。北美周五新增票房384万美元，影片在北美上映接近一个月，本土票房正在稳步逼近3亿美元。

　　本周结束后，《小丑》在全球市场的票房收入累计将突破9亿美元大关，影片最终的全球总票房显然不会止步于这个数字。据业界预测，当影片结束全球院线放映、电视播映和家庭娱乐发行，这部DC年度佳作会为片方带来近5亿美元的盈利额度。

北美周五票房 TOP 5

1.《终结者：黑暗命运》1060 万美元
2.《哈丽特》390万美元
3.《小丑》384万美元
4.《沉睡魔咒2》314万美元
5.《僵尸之地2》万美元

   编辑：Joker

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 北美票房 周五票房 终结者 小丑
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