《终结者：黑暗命运》周五北美开画斩获1060万美元轻松夺冠。如此开局没有达到业界预期，首周末本土票房预计会低于2700万美元，比前作《终结者：创世纪》的首周末成绩更差。













《终结者：黑暗命运》内地上映首日输给了《少年的你》 2015年上映的《创世纪》最终以4.4亿美元的全球票房成绩收官。在本土与海外市场开局不利的前提下，《终结者：黑暗命运》收回1.85亿美元投资成本的压力正在增加。













本周结束后，《小丑》在全球市场的票房收入累计将突破9亿美元大关，影片最终的全球总票房显然不会止步于这个数字。据业界预测，当影片结束全球院线放映、电视播映和家庭娱乐发行，这部DC年度佳作会为片方带来近5亿美元的盈利额度。





北美周五票房 TOP 5





1.《终结者：黑暗命运》1060 万美元

2.《哈丽特》390万美元

3.《小丑》384万美元