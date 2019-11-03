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粉丝终于等来令人兴奋的《终结者》续集

"终结者：黑暗命运"影评：让琳达回归最明智

2019-11-03 15:21:21 来源：Mtime时光网

很长一段时间以来，《终结者》的硬核粉丝们都在等待这样一部电影，能让他们像该系列的前两部一样感到兴奋，也能让新观众从中找到乐趣。《终结者：黑暗命运》终于实现了这一点。

　　时光网讯 《终结者：黑暗命运》琳达·汉密尔顿阿诺·施瓦辛格再度携手，带来一系列的精彩，并使这部作品成为自1991年《终结者2：审判日》以来最好的续集。

　　自从编剧及导演的詹姆斯·卡梅隆开启序幕以来，从广义上来说，这个科幻动作系列影片《终结者》一直探讨的是我们和科技的关系。而其具体的故事总体上都是关于生存的战斗，最后的人类和被称作天网（Skynet）的人工智能超级电脑之间的斗争，后者已经具备自我意识，并将人类视为威胁。

　　早期的两部影片设置了这样的模式，1984年的《终结者》直接、残酷、令人印象深刻；1991年的《终结者2：审判日》极具开创性。如今，我们发现自己越来越依赖从数字语音助手、自动化设备到医疗机器人等这一切的东西，从这点上来看，这两部作品似乎颇具先见之明和远见。

　　尽管这个系列的后续衍生片（2003年的《终结者3》，2009年的《终结者2018》以及2015年的《终结者：创世纪》）通常都会提升动作元素的程度，但几乎每一部影片都在不同程度上陷入了时间旅行的沼泽，会采取不同的或者重新设定的时间线，而这会让很多不是全程跟踪的粉丝难以跟上。

《终结者：黑暗命运》

　　而《终结者：黑暗命运》则运用了一系列极度兴奋和成功的方式，尝试纠正这一泥沼。将导演提姆·米勒的这部作品称为自《终结者2：审判日》以来最好的终结者影片（它的确是的），也许在一些人的眼中，这是用一种无谓的赞誉来抹杀《终结者：黑暗命运》的做法。但是就影片本身而言，通过回归到终结者系列的核心神话，作品引入了很多新的元素，并抛弃了历次以来影响该系列的繁冗。而最终的结果是，由于对莎拉·康纳（琳达·汉密尔顿的回归）的偏重，影片很大一部分在启发性和仅仅是实用性之间摆荡，但绝不是那种让人失去兴趣的安排。

　　《终结者：黑暗命运》故事始于1998年，也就是《审判日》事件结束的三年之后，莎拉·康纳击败了T-1000，阻止了天网的诞生从而拯救了很多人。在没有破坏任何时间线的情况下，电影从这里出发跳转到2020年，这时候半生化人格蕾丝（麦肯兹·戴维斯饰演）以及机器杀手Rev-9（加布里埃尔·鲁纳饰演）同时到达墨西哥城。而后者是高级终结者，拥有极强的模仿能力，并能将自身固体内骨骼及液态金属的身体分离并自主行动。

　　Rev-9的目标是丹妮（娜塔利娅·雷耶斯饰演），她和哥哥Diego Ramos（迭戈·博内塔饰演）在格雷斯的保护下得以逃脱。当事情看起来特别低迷的时刻，头发花白的莎拉（汉密尔顿饰演）的出现挽救了局面。

引入新一代的故事

　　当格雷斯和莎拉谨慎地诉说她们冒险拯救丹妮的原因时，彼此慢慢找到了一些共同之处。莎拉解释说多年来，她一直接收到关于不断出现的终结者的信息，而这些包含不同坐标的神秘信息，也正是她现在出现在墨西哥城的原因。格雷斯也同样与这些坐标信息有所连接，另外她们的直觉和行动还引导她们找到了终结者T-800（阿诺·施瓦辛格饰演），这是一位已经完成了任务也没有获得其他指令的终结者，他仍然留在地球，以Carl的身份过着简单的家庭生活。

　　可以理解的，莎拉对这位T-800有种愤怒和不信任（她咆哮着说“我永远也不会叫你Carl”），但是现存的Rev-9武装力量的威胁让这支有点残破的队伍不得不合作在一起。

　　导演提姆·米勒，早在他的导演处女作《死侍》 (2016)之前就有着丰富的特效背景，对于《黑暗命运》来说，他无疑是非常合适的人选，而作为一位长期铁杆粉丝，他能够将这个系列向前推进。

　　事实是，他的确从《审判日》之后的各类衍生剧中有所获益，但是他也知道如何监督和整合三维动画，以及用可以传达屏幕上人物间空间关系的方式来安排动作。影片非常成功的场景包括Rev-9的疯狂的高速追逐，还有上述双方的一场肉搏战。

提姆·米勒接过导演重担

　　《终结者：黑暗命运》的剧本要归功于比利·雷、大卫·S·高耶以及贾斯汀·罗德斯，但是基本的叙事框架则在多年中不断修修改改。詹姆斯·卡梅隆不仅参与了故事框架，还在制作过程中积极参与重写，有时候甚至会连夜为第二天的拍摄发送剧本邮件。当然这可能并不是通常意义上的成功秘诀，并且毫无疑问甚至会带来一些不稳定的因素，还有些不太能够整体串联上的高谈阔论。

　　有些人也会批评这部影片简单地用替身取代了《终结者》神话或者角色中的某些元素，在很大程度上发挥得都是和原来一样的作用。（例如，尽管天网消失了，影片中仍然有未来的人工智能威胁存在。这次的威胁则是一个叫做军团的人工智能实体，控制了全世界的电脑服务器。）

故事延续卡梅隆前两部电影的思路

　　不过《黑暗命运》超越了John Connor/Kyle Reese的故事线，而这些在最近的几部《终结者》影片中都是徒劳无功的。米勒的电影也巧妙地给出了少量预期中的转折，包括丹妮成为Rev-9致命目标的原因，这感觉有点像是为了迎合当下的时代精神而设计的。

　　事实上，影片最明智的一步就是带来了汉密尔顿的回归，并且赋予她一个值得深入探究的角色。近年来她基本上没有在大屏幕出现过，满头白发的形象，丝毫没有掩饰这个角色多年来不得不忍受的苦难。

　　此外，施瓦辛格用尽各种方式融入续集当中（有些是比较成功的），但是这里他的角色T-800和莎拉·康纳共享的充满感情的联结，赋予《黑暗命运》更多的血肉以及更多的人类共性。

时隔多年，琳达与阿诺再次携手

　　这两位演员，距离他们上一次传奇性地携手已经过了多年，他们为各自的角色注入了痛苦和遗憾的优雅音符。即使是在大型动作电影的背景之下，这样的音符也能够营造出一种深邃地高度地情感联结，而通常这样的联结是不会出现在此类电影中的。“很长一段时间里，”施瓦辛格饰演的T-800某次这样说道，“我认为不去关心是一件好事。但其实不是。”

　　很长一段时间以来，《终结者》的硬核粉丝们都在等待这样一部电影，能让他们像该系列的前两部一样感到兴奋，也能让新观众从中找到乐趣。《终结者：黑暗命运》终于实现了这一点。

作者：Brent Simon   编辑：EN

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关键词： 终结者 影评 黑暗命运 BrentSimon
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