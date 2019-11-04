网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

北美周末冠军"终结者"表现远低于预期

"小丑"逆袭"沉睡2" 不断刷新R级电影纪录

2019-11-04 07:46:35 来源：Mtime时光网

新《终结者》是系列第一、第二部的直接续集，影片开画成绩远低于市场预期，全球周末票房勉强破亿，由于本片成本高，将给天舞影业等公司带来比《阿丽塔》更大的损失。

《终结者：黑暗命运》

　　时光网特稿　北美市场10月整体表现不错，月内票房达到7.79亿美元，虽然大盘未能追平去年10月的纪录（8.28亿美元），但仍创下历史第二高成绩。10月表现最好的影片非DC漫画电影《小丑》莫属，该片在月内砍下2.86亿美元票房，单片贡献超过三分之一的份额。《小丑》也是10月唯一票房破亿的影片，其他成绩超过5000万美元的电影还有《沉睡魔咒2》《亚当斯一家》以及《僵尸之地2》

　　11月首个周末，北美市场迎来多部新作开画，市场格局也重新洗牌。派拉蒙发行的科幻动作片《终结者：黑暗命运》周五在4000余家影院开画，首周三天进账2900万美元，如期摘得周末票房冠军。影片开画周末成绩略高于四年前的《终结者：创世纪》，但要低于市场预期成绩


《小丑》《沉睡魔咒2》《哈丽特》

　　华纳兄弟出品的DC漫改电影《小丑》上映第五周末再收近1400万美元，成功逆袭更晚上映的《沉睡魔咒2》，稳居周末亚军。影片北美累计票房已逼近3亿美元，全球累计票房更已突破9亿大关，不断刷新R级电影全球纪录

　　几部新片对市场的提振有限， “万圣节”周末市场热度也并未有显著回升。2019年第44个周末的票房榜,前十名影片累计票房仅报9960万美元，周末大盘环比小涨8.85%，比《波西米亚狂想曲》开画登顶的去年同期（大盘1.3亿美元）更是大跌23.4%。

　　在10月市场以比较亮眼的成绩收官后，由于《终结者：黑暗命运》开画遇冷， 11月市场遗憾地未能实现“开门红”。不过，今年感恩档有备受期待的《冰雪奇缘2》，月度票房将力争连续第三年守住10亿美元大关。

北美周末票房前十名 2019.11.01- 11.03（单位：万美元）



　　迪士尼出品的真人童话续集《沉睡魔咒2》周末再收1200余万美元，退居周末榜季军。影片跌幅明显收窄，累计票房已超8400万美元。

　　焦点发行的历史传记片《哈丽特》首周在2000余家影院开画，三天进账1200万美元，排在周末榜第四。

　　联美发行的动画新片《亚当斯一家》周末再收850万美元，下滑至周末第五。影片跌幅仍控制在三成以内，累计票房已超8500万美元。

　　华纳兄弟发行的犯罪剧情片《布鲁克林秘案》上周五在北美的1342家影院起片，周末三天仅收票房365万美元，排在周末榜第九位。影片根据乔纳森·勒瑟姆所著同名小说改编，由著名演员爱德华·诺顿自导自演，其故事围绕患有妥瑞氏症的侦探莱诺尔（诺顿 饰）展开，在其心灵导师兼挚友惨遭杀害后，他不得不踏上寻找真相的道路。

　　影片开画成绩还不到成本线的五分之一，也远未达到市场预测水平。《布鲁克林秘案》是诺顿第二度执掌导筒，他的首部作品是2000年上映的爱情喜剧《男人爱美神》，该片在北美斩获3700万美元，最终只是勉强回本。

　　本片开画成绩还不到《男人爱美神》（首周808万美元）的一半，考虑到片方在宣发阵势的“止损”，其后劲恐怕也难以指望，最终恐难破千万美元。影片媒体口碑只有及格水平，在烂番茄网站只得到61%的媒体好评率，评论表示：“影片的片长很考验观众的耐性，但主演的表现以及独特的视角仍然值得一看”。

　　娱乐工作室出品的动画片《北极正义：雷霆战队》首周在2844家影院大规模开画，周末三天仅收310万美元，只勉强跻身周末票房前十。影片由詹姆斯·弗兰科杰瑞米·雷纳领衔配音，讲述了男主北极狐从小励志要像爱斯基摩犬一样在北极拉爬犁，为大家送包裹，并实现自己愿望的故事。



　　影片制作成本达到5000万美元，这比数周前的《亚当斯一家》还要高25%，但是其开画成绩仅为后者的10%，创本年度大规模开画动画最差首映成绩。《北极正义：雷霆战队》媒体评价也相当糟糕，在烂番茄网站只得到20%的好评率；影院调查CinemaScore也打出“B-”，观众口碑对于合家欢作品也不太理想。

作者：沉默的橄榄   编辑：甄甏甏

查看全文 ∨

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 北美票房 终结者 小丑 沉睡魔咒2

相关电影/影人

终结者：黑暗命运

终结者：黑暗命运 (2019)

7.6

导演：提姆·米勒

主演：麦肯兹·戴维斯

在线播放

小丑

小丑 (2019)

9.0

导演：托德·菲利普斯

主演：杰昆·菲尼克斯

在线播放

沉睡魔咒2

沉睡魔咒2 (2019)

7.0

导演：乔阿吉姆·罗恩尼

主演：安吉丽娜·朱莉

在线播放

哈丽特

哈丽特 (2019)

-1.0

导演：卡斯·莱蒙斯

主演：辛西娅·埃里沃

在线播放

亚当斯一家

亚当斯一家 (2019)

-1.0

导演：格雷格·蒂曼

主演：查理兹·塞隆

在线播放

显示更多∨

相关文章

会员评论 (1)

发表

本周热读

1

童年回忆！《魔神英雄传》新作首曝预告

战部渡&虎王等回归 计划2020年春播出

中国大陆于1993年同时引进《魔神英雄传》和《魔神英雄..
2

千面周冬雨：从"静秋"到如今的"陈念"

金马影后的银幕成长史 细数周冬雨经典角色

30
千面周冬雨：从《山楂树之恋》的"静秋"到如今《少年的你..
3

最近十年都有哪些好看的僵尸影视作品?

让大小银幕上的血浆泼得更猛烈些吧！

15
新千年以来，新的僵尸题材影视作品开始呈井喷之势，时光..
4

他才是真正的"造星大佬"

金庸"捧红"的那些"流量花生"

让我们进入横跨半个多世纪的武侠光影，一起来回味其笔下..
5

《少年的你》里霸凌周冬雨的校花就是她

“魏莱”扮演者周也受关注 是关晓彤同班同学

20
私下里，周也是非常乖巧可爱的模样，弹钢琴游泳旅行，喜..

查看更多