《终结者：黑暗命运》
时光网特稿
北美市场10月整体表现不错，月内票房达到7.79亿美元，虽然大盘未能追平去年10月的纪录（8.28亿美元），但仍创下历史第二高成绩。10月表现最好的影片非DC漫画电影《小丑》莫属
，该片在月内砍下2.86亿美元票房，单片贡献超过三分之一的份额。《小丑》也是10月唯一票房破亿的影片
，其他成绩超过5000万美元的电影还有《沉睡魔咒2》《亚当斯一家》
以及《僵尸之地2》
。
11月首个周末，北美市场迎来多部新作开画，市场格局也重新洗牌。派拉蒙发行的科幻动作片《终结者：黑暗命运》
周五在4000余家影院开画，首周三天进账2900万美元，如期摘得周末票房冠军
。影片开画周末成绩略高于四年前的《终结者：创世纪》
，但要低于市场预期成绩
。
《小丑》《沉睡魔咒2》《哈丽特》
华纳兄弟出品的DC漫改电影《小丑》上映第五周末再收近1400万美元，成功逆袭更晚上映的《沉睡魔咒2》，稳居周末亚军。影片北美累计票房已逼近3亿美元，全球累计票房更已突破9亿大关，不断刷新R级电影全球纪录。
几部新片对市场的提振有限， “万圣节”周末市场热度也并未有显著回升。2019年第44个周末的票房榜,前十名影片累计票房仅报9960万美元，周末大盘环比小涨8.85%，比《波西米亚狂想曲》
开画登顶的去年同期（大盘1.3亿美元）更是大跌23.4%。
在10月市场以比较亮眼的成绩收官后，由于《终结者：黑暗命运》开画遇冷， 11月市场遗憾地未能实现“开门红”。不过，今年感恩档有备受期待的《冰雪奇缘2》
，月度票房将力争连续第三年守住10亿美元大关。
北美周末票房前十名 2019.11.01- 11.03（单位：万美元）
迪士尼出品的真人童话续集《沉睡魔咒2》周末再收1200余万美元，退居周末榜季军。影片跌幅明显收窄，累计票房已超8400万美元。
焦点发行的历史传记片《哈丽特》
首周在2000余家影院开画，三天进账1200万美元，排在周末榜第四。
联美发行的动画新片《亚当斯一家》周末再收850万美元，下滑至周末第五。影片跌幅仍控制在三成以内，累计票房已超8500万美元。
华纳兄弟发行的犯罪剧情片《布鲁克林秘案》
上周五在北美的1342家影院起片，周末三天仅收票房365万美元，排在周末榜第九位。影片根据乔纳森·勒瑟姆
所著同名小说改编，由著名演员爱德华·诺顿
自导自演，其故事围绕患有妥瑞氏症的侦探莱诺尔（诺顿 饰）展开，在其心灵导师兼挚友惨遭杀害后，他不得不踏上寻找真相的道路。
影片开画成绩还不到成本线的五分之一，也远未达到市场预测水平
。《布鲁克林秘案》是诺顿第二度执掌导筒，他的首部作品是2000年上映的爱情喜剧《男人爱美神》
，该片在北美斩获3700万美元，最终只是勉强回本。
本片开画成绩还不到《男人爱美神》（首周808万美元）的一半，考虑到片方在宣发阵势的“止损”，其后劲恐怕也难以指望，最终恐难破千万美元。影片媒体口碑只有及格水平，在烂番茄网站只得到61%的媒体好评率，评论表示：“影片的片长很考验观众的耐性，但主演的表现以及独特的视角仍然值得一看”。
娱乐工作室出品的动画片《北极正义：雷霆战队》
首周在2844家影院大规模开画，周末三天仅收310万美元，只勉强跻身周末票房前十。影片由詹姆斯·弗兰科
和杰瑞米·雷纳
领衔配音，讲述了男主北极狐从小励志要像爱斯基摩犬一样在北极拉爬犁，为大家送包裹，并实现自己愿望的故事。
影片制作成本达到5000万美元，这比数周前的《亚当斯一家》还要高25%，但是其开画成绩仅为后者的10%，创本年度大规模开画动画最差首映成绩。《北极正义：雷霆战队》媒体评价也相当糟糕，在烂番茄网站只得到20%的好评率；影院调查CinemaScore也打出“B-”，观众口碑对于合家欢作品也不太理想。