





《小丑》《沉睡魔咒2》《哈丽特》





华纳兄弟出品的DC漫改电影《小丑》上映第五周末再收近1400万美元，成功逆袭更晚上映的《沉睡魔咒2》，稳居周末亚军。影片北美累计票房已逼近3亿美元，全球累计票房更已突破9亿大关，不断刷新R级电影全球纪录。













北美周末票房前十名 2019.11.01- 11.03（单位：万美元）











迪士尼出品的真人童话续集《沉睡魔咒2》周末再收1200余万美元，退居周末榜季军。影片跌幅明显收窄，累计票房已超8400万美元。









联美发行的动画新片《亚当斯一家》周末再收850万美元，下滑至周末第五。影片跌幅仍控制在三成以内，累计票房已超8500万美元。













本片开画成绩还不到《男人爱美神》（首周808万美元）的一半，考虑到片方在宣发阵势的“止损”，其后劲恐怕也难以指望，最终恐难破千万美元。影片媒体口碑只有及格水平，在烂番茄网站只得到61%的媒体好评率，评论表示：“影片的片长很考验观众的耐性，但主演的表现以及独特的视角仍然值得一看”。















影片制作成本达到5000万美元，这比数周前的《亚当斯一家》还要高25%，但是其开画成绩仅为后者的10%，创本年度大规模开画动画最差首映成绩。《北极正义：雷霆战队》媒体评价也相当糟糕，在烂番茄网站只得到20%的好评率；影院调查CinemaScore也打出“B-”，观众口碑对于合家欢作品也不太理想。