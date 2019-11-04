过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。
01. 《终结者》首周末票房不敌《少年的你》
10.25上映的《少年的你》本周末依然稳住票房冠军地位，周末两天报收2.6亿，累计票房11.5亿，《终结者：黑暗命运》周末上映三天累计1.97亿，进口片输给国产片。《天气之子》周末两日报收1亿，累计票房1.55亿。
01. 《007：无暇赴死》曝光首张剧照
《007：无暇赴死》曝光首张剧照，该片是系列第25部，由《真探》导演凯瑞·福永执导，《杀死伊芙》《伦敦生活》的编剧及制作人菲比·沃勒-布里奇参与执笔剧本。
丹尼尔·克雷格、拉尔夫·费因斯、娜奥米·哈里斯、蕾雅·赛杜、本·威士肖等原班主演悉数回归本片。安娜·德·阿玛斯、拉什纳·林奇、“奥斯卡影帝”拉米·马雷克等加盟。该片将于2020年4月3日英国上映，4月8日北美上映。
02. 《终结者：黑暗命运》北美开画低于预期
《终结者：黑暗命运》于周四晚提前在北美部分影院开画，当晚收入票房235万，略高于《终结者：创世纪》（周二提前场收230万美元）。周五扩至全美4086家影院上映，首日含提前场共收1060万美元，夺得单日票房冠军。
首周末预估2900万美元，开画成绩远低于3500万美元以上的市场预期，只是勉强高于《终结者：创世纪》2700万美元的首周末成绩。
03. 《小丑》或将成全球首个破10亿美元票房Ｒ级电影
上映31天后，由杰昆·菲尼克斯主演的这部“金狮奖”获奖作品北美累计票房已达2.996亿美元，即将成为华纳本年度首部票房破3亿美元的作品。与此同时，影片也超过“DC扩展宇宙”的《超人：钢铁之躯》，后者最终票房为2.91亿美元。
截止周日，影片全球累计票房已达9.34亿美元，已大幅提升R级影片全球票房纪录，同时也是首部票房破9亿的R级电影。
同时，影片还已超过《蝙蝠侠大战超人：正义黎明》（8.73亿美元）等DC漫改作品。毫无悬念，本片将成为今年首部未在内地上映而全球破10亿美元的电影。
04. 裘德洛主演HBO剧《新教宗》曝新预告
英国Sky Atlantic、法国Canal+与美国HBO联合制作剧集《年轻的教宗》（The Young Pope）由裘德·洛和约翰·马尔科维奇主演、奥斯卡最佳外语片《绝美之城》编导保罗·索伦蒂诺打造，在2016年播出后获不少好评。
新剧共8集，马克·伊瓦涅、亨利·古德曼、乌尔里奇·汤姆森、马西莫·吉尼也确认出演该剧，2020年1月HBO播出。
05. 《冰雪奇缘2》曝光北美新预告
《冰雪奇缘2》曝光北美新预告片，BGM是新版的序曲Vuelie《大地之歌》，而且还有新镜头。“雪宝”乔什·盖德
与“克里斯托夫”乔纳森·格罗夫
均回归配音，而埃文·蕾切尔·伍德
（《西部世界》
）、斯特尔林·K·布朗
（《我们这一天》
）等人也均加盟这部火爆全球的动画新作。
《冰雪奇缘2》将探索为什么艾莎具有超能力，而妹妹安娜没有，以及他们的父母在船沉后发生了什么。影片将于11月22日北美同步上映。
06. DC动画《超人：红色之子》曝光新剧照
DC动画电影《超人：红色之子》曝光几张新剧照。本片由山姆·刘（《超人王朝》）执导，计划2020年春季上线。
07.马克·鲁法洛分享图片庆祝《雷神3》两周年
漫威宇宙绿巨人饰演者马克·鲁法洛近日在社交平台分享与锤哥合照，庆祝《雷神3》两周年。
01.P图大神！两版小丑无缝同框
网友Gedo近日将两版小丑通过PS实现了无缝同框，希斯莱杰版和菲尼克斯版小丑出现在同一个画面上，故事感爆棚，引发网友疯转。