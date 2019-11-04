•《哥哥的爱人》 (A Brother's Love)



2019年戛纳电影节一种关注单元





导演：莫妮亚·肖克里 (Monia Chokri)

影片简介：35岁的索菲娅暂时寄宿在哥哥卡里姆的家，鉴于他们之间的亲密关系，卡里姆非常乐意与妹妹分享自己的家。但当他有生以来第一次陷入爱情时，兄妹间牢不可破的纽带将受到考验。索菲娅感觉被哥哥抛弃，开始质疑自己的人生目标，并做出让自己“成长”的选择。电影以幽默风趣的故事探讨另类亲密关系。

•《孤单殖民地》 (A Colony)



2019年柏林电影节新生代儿童单元最佳影片 2019年柏林电影节新生代儿童单元最佳影片





导演：热纳维耶芙·杜鲁德·迪赛尔斯 （Geneviève Dulude-De Celles）

影片简介：女孩即将离开故乡到新的城市上学，为了融入冰冷的环境她曾做过尝试。好在她遇上了愿意帮助她的男孩，他在课堂上激辩殖民史与原住民的悲惨命运，对抗同僚间对“外来人”的冷暴力。电影以青少年充满共鸣的同理视点切入，讲述了青少年成长时期的迷惘和有关身份认同的故事。

•《三姐妹的故事》 (A Tale of Three Sisters)



2019年柏林电影节主竞赛 2019年柏林电影节主竞赛





导演：埃敏·阿尔柏 （Emin Alper）

影片简介：风景如画的安纳托利亚中部山区，对现实不满的三姐妹因各自的原因从城市归来，被迫与他们专横强势的父亲生活在一起，三人心中都极度渴望远离此地。这部电影在白昼与黑夜交替中呈现宁静又神秘的山村景观，在交织的寓言传闻与家庭戏剧中，凸显女性生命力量与抗争精神。

•《亚当》 (Adam)



2019年戛纳电影节一种关注单元 2019年戛纳电影节一种关注单元





导演：玛丽亚姆·图扎尼 (Maryam Touzani)

影片简介：影片围绕两名卡萨布兰卡女性互相交织的人生遭遇而展开：一位是怀有身孕却无家可归的年轻女人，一位是独自经营烘培店的单身母亲。从起初的陌生疏远，到后来的互相扶持，直到诞下新生命，两位演员以惊人的演技，着力展现了女性在困境中的坚韧和伟大。

•《热气球飞行家》 (The Aeronauts)



2019多伦多国际电影节 2019多伦多国际电影节





•《纳菲的父亲》 (Baamum Nafi)



2019年洛迦诺国际电影节当代影人单元最佳影片 2019年洛迦诺国际电影节当代影人单元最佳影片





导演：马马杜·迪亚 (Mamadou Dia)

影片简介：塞内加尔的偏僻小镇上，青年纳菲的婚事引发了意外纷争。新郎父亲提尔诺在两大派系的争执间左右为难，艰难权衡作为父亲与领袖的双重身份。这场由于理念相阻发生的激斗事件愈演愈烈，逐渐走向不可追的极端。影片的清冷色调和沉静运镜极为写实地展现了暗流涌动的时刻。

•《悠悠夏日长》 (Don't Forget To Breathe)



2019年罗马电影节 2019年罗马电影节





导演：马丁·特克 (Martin Turk)

影片简介：当哥哥彼得有了女朋友之后，克莱蒙感到以前亲密无间的兄长正在离他远去。他既要想办法应对“抢走”了彼得的女孩，又要兼顾日益退步的网球训练，状态越来越糟糕，与哥哥的关系也变得愈发紧张。影片细腻地勾勒了人生不同阶段的成长烦恼，以及真挚却又复杂的兄弟情谊。

•《世界的胜利》 (Gloria Mundi )



2019年威尼斯电影节主竞赛 2019年威尼斯电影节主竞赛





•《好意图》 (The Good Intentions)







2019年圣塞巴斯蒂安国际电影节 2019年圣塞巴斯蒂安国际电影节

2019年多伦多国际电影节





导演：安娜·加西亚·布拉雅 (Ana García Blaya)

影片简介：90年代初在布宜诺斯艾利斯，10岁的阿曼达与弟弟妹妹由离婚分居的父母轮流照顾。孩子们与父亲在一起时自由欢脱，但阿曼达必须像成年人一样照顾所有人；有一天，母亲提议带他们出国定居，远离父亲的混乱生活。父亲显得若无其事，阿曼达却陷入两难抉择。影片将当下生活与家庭录像相结合，搭配90年代阿根廷独立摇滚乐，在热烈怀旧的气息中体味失落的温情。

•《英雄不死》 (Heroes Don't Die)





2019年戛纳电影节影评人周





导演：奥德·利·拉平 (Aude Léa Rapin)

影片简介：发现了多个巧合的约阿希姆，声称自己前世是波斯尼亚的一名士兵。他和朋友们带上了摄像机，踏上一次探寻之旅。一行人在萨拉热窝寻找前世，也因此慢慢了解几十年前在这里发生的战争。在这部模糊纪实与虚构的独特影片中，历史的伤痕和个体记忆相互交织。

•《宝贝男孩》（Honey Boy）



2019年圣丹斯电影节评审团特别奖 2019年圣丹斯电影节评审团特别奖

2019年多伦多国际电影节





中文简介：童星出身、酗酒成瘾的奥迪斯在康复治疗的过程中，直面自己不堪回首的往昔记忆。两段时光交织，尖锐而犀利地展现了奥迪斯眼中残酷又真实的世界：思虑营营的娱乐行业，抑郁狂躁的父亲、永远缺席的母亲。过早成熟的小男孩在经历无数泪水和失望后，逐渐沦陷在纷杂混乱的尘世里。

•《贞德》 (Joan of Arc)



2019年戛纳电影节一种关注单元评审团特别奖 2019年戛纳电影节一种关注单元评审团特别奖





•《非常市长》 (The Mayor of Rione Sanità)



2019威尼斯电影节主竞赛 2019威尼斯电影节主竞赛





导演：马里奥·马尔托内 （Mario Martone）

影片简介：影片改编自爱德华多·德·菲利波创作的同名舞台剧，安东尼奥·巴拉卡诺作为家族首领，在那不勒斯小镇里拥有绝对的权威。邻里有任何纷争，都来找他解决，因此被人们尊称为“市长”。影片融合了黑帮片与舞台剧的表达方式，在激烈而引人入胜的戏剧中，展现善与恶的博弈。

•《死过百万次的人》 (One Man Dies a Million Times)



2019年西南偏南电影节 2019年西南偏南电影节





导演：杰西卡·奥雷克 (Jessica Oreck)

影片简介：故事发生在饱受战火折磨的未来城市，即便饥荒蔓延，阿丽莎和马克西姆仍在英勇地工作，以保护世界上最重要的种子宝库，这些种子是国家未来粮食供应的关键，也是他们生存下去的希望。这是一则有关未来的寓言：关于生长与衰落、爱情与战争、希望与失望，以及人性与其黑暗的瞬间。

•《鹈鹕之血》 (Pelican Blood )



2019年威尼斯电影节地平线单元开幕片 2019年威尼斯电影节地平线单元开幕片





导演：凯特琳·葛蓓 （Katrin Gebbe）

影片简介：传说中，鹈鹕会啄破自己的胸膛，用鲜血滋养饥饿的幼鸟。身为驯马师的母亲领养了孤儿拉雅，谁料拉雅因从小心灵受到重创，无法像常人一样感知亲情，时而出现过激举动，让母亲和姐姐十分困扰。在自己和养女之间，母亲做出了无私的决定。来自女性导演的作品以悬疑、惊悚类型片的方式探索母性这一永恒的话题。

•《中转站》 (Port Authority)



2019年戛纳电影节一种关注单元 2019年戛纳电影节一种关注单元





导演：达尼埃尔·莱索维茨 (Danielle Lessovitz)

影片简介：男孩初来纽约，被热爱跳舞的女孩吸引，热烈的爱意在二人之间萌发。可是随着爱的加深，男孩也发现了女孩的秘密。如何面对自己的心意，化解朋友间不可调和的冲突，成为他的困扰。本片为导演的剧情长片处女作，展现了不同种族、性别的青年群体在社会中不断探索与成长的故事。

•《篷车之旅》 (Roads)



2019年翠贝卡电影节 2019年翠贝卡电影节





导演：塞巴斯蒂安·席佩尔 (Sebastian Schipper)

•《吞咽》 (Swallow)



2019年翠贝卡电影节 2019年翠贝卡电影节





导演：卡洛·米拉贝拉-戴维斯 (Carlo Mirabella-Davis)

•《逐浪》 (Wipe Out)







导演：鲁道夫·拉加 (Rodolphe Lauga)

影片简介：小镇叛逆青年萨米尔终日游手好闲、无所事事，将就地在自己的小空间生活着。一场意外打破了他原本无趣沉静的生活，他不得不继承父亲衣钵，担起养家糊口的重任。偶然间他发现了一本冲浪杂志，突然萌生了乘风破浪的渴望。影片讲述一个通俗简单却出彩动人的故事，也许追逐梦想永远都不会太迟。

•《造房子的人》 (Workforce)



2019年圣塞巴斯蒂安国际电影节主竞赛 2019年圣塞巴斯蒂安国际电影节主竞赛

2019年多伦多国际电影节





导演：大卫·佐纳纳 (David Zonana)

影片简介：墨西哥城一座即将建成的豪宅，有着最先进的设备和最时尚的装修，却是靠压榨底层建筑工人血汗筑成。克劳迪奥在一场施工意外中坠楼身亡，留下有身孕的妻子，却无法得到赔偿。弟弟弗朗西斯科为了讨回公道，不得不采取极端手段。影片以小见大，将全球性议题浓缩在一间房舍中，是一则极简主义的阶级寓言。

•《14天，12夜》 (14 Jours, 12 Nuits)







导演：让·菲利普·杜瓦尔 (Jean-Philippe Duval)

影片简介：一场意外，让伊莎贝尔踏上前往越南的远途旅程。她回到女儿最初的故乡，绝望地企图捕捉逝去之人的余温。兜兜转转间她找到了养女的生母，两人在旅程中相知相熟。未想离别在即，伤痛与秘密却猝不及防地暴露在阳光下。影片用阒然清冷的色调与简明克制的对话，讲述动人的寻亲故事，探讨了社会历史背景中，血缘、家庭与文化间千丝万缕的连结。