徐峥冬日造型表情逗趣，“完美融入”套娃之中，呼应出暌违四年囧途旅程的最新目的地——俄罗斯。











据悉，在俄国文化中，套娃的最初意义即为母亲，表达出对母爱和生育的歌颂，似也在暗喻电影《囧妈》与妈同行的内容主旨。而套娃层层嵌套的形式，是传承的过程，也是抽丝剥茧、打开惊喜的过程，呼应了电影将奇遇旅途裹挟其中，徐徐展开的过程。





《囧妈》最初创意来自于一个简单的设想——你会和父母一起去旅游吗？而后延展出一个成年男人，与妈妈一起，六天六夜，同在一个火车车厢里，会发生什么囧事？而关于其背后的主题，徐峥认为：“它可以投射很多当代人的处境，你是如何与妈妈相处的？ 同时，它又涉及到另外一个议题，你和妈妈的关系，映射出你对待这个世界的关系，那么就变成了这样一个故事。”





近年来，诸多关于“原生家庭”的影视剧热映，引发了众多观众共鸣与思考，却鲜少有作品以幽默笔触，解构中国式亲情关系。电影《囧妈》选择以家庭关系为切入点，将普世性的亲情融入“囧系列”公路喜剧的骨架中。在《囧妈》中，徐峥不仅希望可以传递给观众快乐，同时也要让他们在电影中找到“代入感”，为代际发声。





















作为导演，徐峥根植于对当下生活的发掘，将自己对生活的感悟融入创作中，他表示：“拍摄电影的过程，其实是一个自我疗愈、自我发现的过程。特别是做系列电影，我永远是从自身去发现问题，把对生命的困惑迷茫，作为题材去挖掘。”

编辑：hello王小羊