《归去》首发海报定档11月28日上映，影片犀利剖析了中国式家庭关系中的矛盾与诉求。





影片通过真实细腻的拍摄手法，独特而犀利的剖析了中国式家庭关系中的矛盾与诉求。





周老伯为了分得更多拆迁款，动起了“假结婚”的念头，而结婚对象董老太，董老太的保姆云姐，周老伯的儿子周平，儿媳黄丽丽都在暗地里打着自己的小算盘，错综复杂的家庭冲突随即凸显出来，一幅看似平静实则暗潮涌动的家庭众生相，跃然银幕之上。





在曝光的海报中，周老伯低头不语，手中象征团圆美满的饺子则十分扎眼，而一旁的周平望向父亲，若有所思的模样，两人将父子之间难言的情感展现得淋漓尽致。





《归去》是一部聚焦现实题材的电影，“拆迁”、“假结婚”、“养老”等社会话题极具讨论度，填补了此类型电影市场的稀缺。影片虽然聚焦养老问题，但所蕴含的情感却能跨越年龄和性别，抛出当代家庭代际关系的议题，每个人都需要和父母相处，也都会有变老的一天。





《归去》就像一面镜子照进我们的日常，相信大家能从电影中找到自己的影子，看到不同阶段的生活状态，重新审视父母与子女之间的关系，值得细细品味。





此外，影片还未上映，就已荣获全球12个国家72个国际电影节27项大奖和55项提名，美国洛杉矶电影节更盛赞“影片伊始，就能感受到电影主创将全部心血注入这部电影中，颜雷导演是个极具天赋的故事讲述者，和才华横溢的电影制作人。”





现实题材电影《归去》将于11月28日全国上映，敬请期待。

编辑：隐饮