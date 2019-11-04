时光网讯
继导演佩顿·里德
回归《蚁人3》
之后，迈克尔·道格拉斯
近日在宣传《好莱坞教父》
第二季时也对外媒确认，自己将在《蚁人3》
中继续扮演初代蚁人汉克·皮姆，还透露影片将于2021年1月开拍，也就意味着影片档期可能是2022年。
死侍将加入MCU？
另据外媒报道，迪士尼最近注册了一个"Finger Gun Productions LLC"（手指枪制作？）的公司，为了拍摄《死侍3》
做准备。考虑到瑞安·雷诺兹
前不久已晒了自己去漫威影业商谈的照片，显然这部续集已在积极推进中。
迪士尼CEO鲍勃·伊格尔早已强调，《死侍》系列可以继续他的R级风格。《死侍》编剧保罗·韦尼克也说和漫威影业达成继续拍R级片的共识。
虽然包括马丁·斯科塞斯的“漫威电影不是Cinema”的言论引发电影界讨论，凯文·费奇还要负责多部Disney+漫威剧集的开发，但迪士尼影业联席主席艾伦·霍恩前不久接受外媒采访时还是强调：漫威影业依旧是每年3-4部大银幕作品的节奏，没有放慢脚步。
漫威影业已定档的大银幕作品如下：
2021年7月16日《蜘蛛侠3》（合作索尼）
2022年2月18日 未定名漫威电影
2022年5月6日 未定名漫威电影
2022年7月29日 未定名漫威电影