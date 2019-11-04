《蚁人3》2021年开拍，《死侍3》正在积极推进中，漫威电影宇宙脚步没有放缓。

道格拉斯将再演初代蚁人











死侍将加入MCU？ 死侍将加入MCU？









瑞安·雷诺兹在漫威影业





迪士尼CEO鲍勃·伊格尔早已强调，《死侍》系列可以继续他的R级风格。《死侍》编剧保罗·韦尼克也说和漫威影业达成继续拍R级片的共识。





虽然包括马丁·斯科塞斯的“漫威电影不是Cinema”的言论引发电影界讨论，凯文·费奇还要负责多部Disney+漫威剧集的开发，但迪士尼影业联席主席艾伦·霍恩前不久接受外媒采访时还是强调：漫威影业依旧是每年3-4部大银幕作品的节奏，没有放慢脚步。





漫威影业已定档的大银幕作品如下：



















2021年7月16日《蜘蛛侠3》（合作索尼）













2022年2月18日 未定名漫威电影









2022年5月6日 未定名漫威电影





2022年7月29日 未定名漫威电影