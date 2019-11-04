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道格拉斯回归"蚁人3" "死侍3"正在开发

漫威电影宇宙前进的脚步没有放缓

2019-11-04 10:58:20 来源：Mtime时光网

《蚁人3》2021年开拍，《死侍3》正在积极推进中，漫威电影宇宙脚步没有放缓。
道格拉斯将再演初代蚁人

　　时光网讯 继导演佩顿·里德回归《蚁人3》之后，迈克尔·道格拉斯近日在宣传《好莱坞教父》第二季时也对外媒确认，自己将在《蚁人3》中继续扮演初代蚁人汉克·皮姆，还透露影片将于2021年1月开拍，也就意味着影片档期可能是2022年。


死侍将加入MCU？

　　另据外媒报道，迪士尼最近注册了一个"Finger Gun Productions LLC"（手指枪制作？）的公司，为了拍摄《死侍3》做准备。考虑到瑞安·雷诺兹前不久已晒了自己去漫威影业商谈的照片，显然这部续集已在积极推进中。

瑞安·雷诺兹在漫威影业

　　迪士尼CEO鲍勃·伊格尔早已强调，《死侍》系列可以继续他的R级风格。《死侍》编剧保罗·韦尼克也说和漫威影业达成继续拍R级片的共识。

     虽然包括马丁·斯科塞斯的“漫威电影不是Cinema”的言论引发电影界讨论，凯文·费奇还要负责多部Disney+漫威剧集的开发，但迪士尼影业联席主席艾伦·霍恩前不久接受外媒采访时还是强调：漫威影业依旧是每年3-4部大银幕作品的节奏，没有放慢脚步。

     漫威影业已定档的大银幕作品如下：

2020年5月1日《黑寡妇》


2020年11月6日《永恒族》


2021年2月12日 《尚气》


2021年5月7日《奇异博士2》


2021年7月16日《蜘蛛侠3》（合作索尼）


2021年11月5日《雷神4》


2022年2月18日 未定名漫威电影

2022年4月8日 《蜘蛛侠：平行宇宙2》（合作索尼）

2022年5月6日 未定名漫威电影

2022年7月29日 未定名漫威电影

作者：小火纸   编辑：小火纸

关键词： 蚁人3 死侍3 超级英雄 MCU
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