艾默里奇表示，为了真实还原历史，“我们搭建了许多真实场景，原尺寸打造了战机，还设计了大量第一视角的空战特效镜头，目的就是为了给观众献上一次绝对不可错过的大银幕体验。”





发布会当天，《决战中途岛》导演罗兰·艾默里奇率先亮相，并依次介绍了影片的两张顶尖王牌——“中途岛战役”的传奇故事和影片的顶级特效，他表示，中途岛战役是以少胜多的著名一战，也扭转太平洋战争的局面，为了真实还原历史，“我们搭建了许多真实场景，原尺寸打造了战机，还设计了大量第一视角的空战特效镜头，目的就是为了给观众献上一次绝对不可错过的大银幕体验。”













首映当天，原空军指挥学院副院长阮克庠先生、空军装备专家宋心之先生等军事专家更是给予了充分肯定，“这部电影对历史的还原度很高，细节也做得十分考究。”





值得一提的是，不仅发布会现场“就是这么炸”，电影《决战中途岛》首映后也“引爆”了电影院，制片人韩三平、导演李少红、导演王晶、演员夏雨、演员冯绍峰等纷纷到场观影。有观众大赞：“战机呼啸而过和炮弹轰鸣的声音一直在脑海盘旋，让人不需要对历史做太多想象，几乎能感受到枪炮射入胸膛的力量。”















编辑：hello王小羊