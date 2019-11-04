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《决战中途岛》导演艾默里奇揭战争大片诞生

电影获军事专家力挺 于冬:展现全世界最尖端特效

2019-11-04 10:40:17 来源：Mtime时光网

艾默里奇表示，为了真实还原历史，“我们搭建了许多真实场景，原尺寸打造了战机，还设计了大量第一视角的空战特效镜头，目的就是为了给观众献上一次绝对不可错过的大银幕体验。”
　　

中文短预告1

时光网讯    将于11月8日公映的战争片《决战中途岛》昨日在京举办了“就是这么炸”首映发布会，导演罗兰·艾默里奇与博纳影业集团董事长兼影片制片人于冬一同登台，两人分别手持爆竹和火柴，势必点燃中国观众的热情。于冬更表示：“《决战中途岛》是一部展现了全世界最尖端特效的战争片。”

　　发布会当天，《决战中途岛》导演罗兰·艾默里奇率先亮相，并依次介绍了影片的两张顶尖王牌——“中途岛战役”的传奇故事和影片的顶级特效，他表示，中途岛战役是以少胜多的著名一战，也扭转太平洋战争的局面，为了真实还原历史，“我们搭建了许多真实场景，原尺寸打造了战机，还设计了大量第一视角的空战特效镜头，目的就是为了给观众献上一次绝对不可错过的大银幕体验。”




　　首映当天，原空军指挥学院副院长阮克庠先生、空军装备专家宋心之先生等军事专家更是给予了充分肯定，“这部电影对历史的还原度很高，细节也做得十分考究。”

　　值得一提的是，不仅发布会现场“就是这么炸”，电影《决战中途岛》首映后也“引爆”了电影院，制片人韩三平、导演李少红、导演王晶、演员夏雨、演员冯绍峰等纷纷到场观影。有观众大赞：“战机呼啸而过和炮弹轰鸣的声音一直在脑海盘旋，让人不需要对历史做太多想象，几乎能感受到枪炮射入胸膛的力量。”



　　据悉，电影《决战中途岛》由《2012》《独立日》《后天》导演罗兰·艾默里奇执导，艾德·斯克林、卢克·伊万斯、帕特里克·威尔森、伍迪·哈里森等主演。影片讲述二战时日本突袭珍珠港后，美军最具传奇色彩的反击战役，将于11月8日公映，与北美同步。

   编辑：hello王小羊

关键词： 决战中途岛
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导演：罗兰·艾默里奇

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罗兰·艾默里奇

罗兰·艾默里奇

Roland Emmerich

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于冬

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