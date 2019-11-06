网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

全球影迷为何这样推崇1994年？

《肖申克》《阿甘正传》《低俗小说》多么辉煌

2019-11-06 07:44:34 来源：Mtime时光网

导语

1994年电影三杰

《肖申克的救赎》登顶IMDb

壹，异乡任我独徘徊

《肖申克的救赎》之达拉杜邦

贰，技术狂人甘寂寞

《阿甘正传》之罗伯特·泽米吉斯

叁，混蛋就是不慌张

《低俗小说》之昆汀·塔伦蒂诺

肆，生死时速足终老

《生死时速》之简·德·邦特

伍，打工小子偷着乐

《狮子王》之罗伯·明可夫

陆，回归青春自作死

《燃眉追击》之杰克·瑞恩

1994北美票房前十

1994年对电影而言就是这样一个神奇的年份，这一年佳片云集，天才扎堆。在今天，让我们从头细细说起。


　　时光网特稿  如果把电影比作一个姑娘，那么1994年，一定是她的18岁。一晃25年过去，在遇见、追求、追随她的人中，这一年的风华，这一年的记忆，美好又无可替代。
 
      是的，1994年对电影而言，就是这样一个神奇的年份，这一年佳片云集，天才扎堆：全球各地的影人似乎都卯足了劲头，交上人生最好的电影作品。

       好莱坞方面《阿甘正传》《肖申克的救赎》《低俗小说》《狮子王》部部经典；华语片《重庆森林》《东邪西毒》《活着》《阳光灿烂的日子》《独立时代》《饮食男女》《大话西游之月光宝盒》出类拔萃。

       欧洲则有基耶斯洛夫斯基的三色终结篇《红》和《白》、《烈日灼人》《四个婚礼一个葬礼》《暴雨将至》等；亚洲电影方面，阿巴斯·基亚罗斯塔米《橄榄树下的情人》横空出世。

《肖申克的救赎》预告片


　　当然最为影迷津津乐道的还是集中在好莱坞电影上，当年的奥斯卡提名中，《阿甘正传》《肖申克的救赎》《低俗小说》赫然在列。

       这三部影片中任何一部放在别的年份都是绝对的赢家，《为奴十二年》《逃离德黑兰》这样的片子只能蹲在它们的脚边作陪衬。除了学院的肯定外，三部电影都位列IMDb二十甲之列。120多年的电影史佳片浩如烟海，1994年能占3部相当可观。

　　当然所谓“1994年佳片云集”、“1994黄金时代”的说法，主要依据的是全球影迷的标准，专业评论界并未刻意赞赏1994。

       以权威的英国《视与听》杂志为例，最近一次的2012年十大电影评选中，并没有1994年的电影，百大电影排名中1990年代佳片共有11部，1994年占三部，分别为匈牙利导演贝拉·塔尔的《撒旦的探戈》、昆汀的《低俗小说》、王家卫的《重庆森林》，和1998年的一样多。

       这项评选涉及到“美国影史10佳电影”中没有1994年的影片。范围更放大一点，该杂志历年评选的十大电影中，1994年的电影从未入选过。

　　但就近20-30年影史来看，1994年的神奇之处并不会因为专业评论的不认可而黯淡。

       这一年出品了划时代的动画片《狮子王》，经典的动作片《生死时速》《真实的谎言》、经典的政治惊险片《燃眉追击》金·凯瑞喜剧三连发《变相怪杰》《阿呆与阿瓜》《神探飞机头》

       Cult神作《疯狂店员》，另外还有《天生杀人狂》《艾德·伍德》《夜访吸血鬼》《燃情岁月》等一系列各种风格的佳片出现。而法国导演吕克·贝松也在好莱坞拍出了生涯代表作《这个杀手不太冷》

　　有趣的是，1994年也是“处女作和成名作之年”，极其成熟的《生死时速》《肖申克的救赎》《狮子王》分别是简·德·邦特弗兰克·德拉邦特罗伯·明可夫的长片处女作；此时邦特51岁，德拉邦特35岁，明可夫32岁；新锐的《疯狂店员》是当时24岁的凯文·史密斯的处女作。《低俗小说》虽不是处女作，但也成就了昆汀·塔伦蒂诺的威名。

　　今年恰逢《肖申克的救赎》北美上映25周年，回望1994年，我们希冀从中找寻一些规律，分析一下当年佳片辈出的原因。　　

作者：光猪   编辑：汀

查看全文 ∨

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 肖申克的救赎 阿甘正传 低俗小说 狮子王

相关文章

会员评论 (1)

发表

相关电影/影人

肖申克的救赎

肖申克的救赎 (1994)

9.2

导演：弗兰克·德拉邦特

主演：蒂姆·罗宾斯

在线播放

阿甘正传

阿甘正传 (1994)

9.1

导演：罗伯特·泽米吉斯

主演：汤姆·汉克斯

在线播放

狮子王

狮子王 (1994)

8.7

导演：罗杰·艾勒斯

主演：马修·布罗德里克

在线播放

真实的谎言

真实的谎言 (1994)

8.1

导演：詹姆斯·卡梅隆

主演：阿诺·施瓦辛格

在线播放

显示更多∨

本周热读

1

“漫画之神”手冢治虫30个关键词（下篇）

立志学习迪士尼 凭借一己之力养活动画公司

手冢治虫为什么会画出阿童木和孙悟空并肩前行？他和上海..
2

逼真！暴雪游戏《暗黑破坏神4》预告

CG效果惟妙惟肖场面震撼 宛若一部商业大片

CG效果惟妙惟肖，逼真程度惊人。故事也颇有悬念，场面精..
3

2019万圣节哪位娱乐明星Cosplay最牛？

周杰伦变身胡迪 抖森和考克斯互换身份

16
你最喜欢哪位明星的万圣节装扮？
4

“男神”基努·里维斯的现女友曝光？

女方为46岁艺术家 与基努相识多年

4
Alexandra Grant是一位46岁的艺术家（基努·里维斯今年5..
5

今年万圣节的装扮冠军诞生了！

超模Anok Yai强势cos暴风女，还原度100%

7
虽然参赛明星很多，今年的装扮冠军应该是她的了。

查看更多