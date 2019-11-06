时光网特稿 如果把电影比作一个姑娘，那么1994年，一定是她的18岁。一晃25年过去，在遇见、追求、追随她的人中，这一年的风华，这一年的记忆，美好又无可替代。
是的，1994年对电影而言，就是这样一个神奇的年份，这一年佳片云集，天才扎堆：全球各地的影人似乎都卯足了劲头，交上人生最好的电影作品。
这三部影片中任何一部放在别的年份都是绝对的赢家，《为奴十二年》
、《逃离德黑兰》
这样的片子只能蹲在它们的脚边作陪衬。除了学院的肯定外，三部电影都位列IMDb二十甲之列。120多年的电影史佳片浩如烟海，1994年能占3部相当可观。
当然所谓“1994年佳片云集”、“1994黄金时代”的说法，主要依据的是全球影迷的标准，专业评论界并未刻意赞赏1994。
以权威的英国《视与听》杂志为例，最近一次的2012年十大电影评选中，并没有1994年的电影，百大电影排名中1990年代佳片共有11部，1994年占三部，分别为匈牙利导演贝拉·塔尔的《撒旦的探戈》
、昆汀的《低俗小说》
、王家卫的《重庆森林》
，和1998年的一样多。
这项评选涉及到“美国影史10佳电影”中没有1994年的影片。范围更放大一点，该杂志历年评选的十大电影中，1994年的电影从未入选过。
但就近20-30年影史来看，1994年的神奇之处并不会因为专业评论的不认可而黯淡。
今年恰逢《肖申克的救赎》北美上映25周年，回望1994年，我们希冀从中找寻一些规律，分析一下当年佳片辈出的原因。