1994年对电影而言就是这样一个神奇的年份，这一年佳片云集，天才扎堆。在今天，让我们从头细细说起。







时光网特稿 如果把电影比作一个姑娘，那么1994年，一定是她的18岁。一晃25年过去，在遇见、追求、追随她的人中，这一年的风华，这一年的记忆，美好又无可替代。

是的，1994年对电影而言，就是这样一个神奇的年份，这一年佳片云集，天才扎堆：全球各地的影人似乎都卯足了劲头，交上人生最好的电影作品。













《肖申克的救赎》预告片











当然所谓“1994年佳片云集”、“1994黄金时代”的说法，主要依据的是全球影迷的标准，专业评论界并未刻意赞赏1994。









这项评选涉及到“美国影史10佳电影”中没有1994年的影片。范围更放大一点，该杂志历年评选的十大电影中，1994年的电影从未入选过。



